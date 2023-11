È ufficiale: la serie distopica Black Mirror tornerà sulla piattaforma Netflix con una stagione 7. Ecco tutto ciò che sappiamo

Ore di gioia per i fan di Black Mirror. La piattaforma streaming Netflix ha infatti deciso di rinnovare la serie creata da Charlie Brooker, per una nuova, settima stagione. Ecco tutto ciò che sappiamo sulla notizia diffusa da Variety.

Non è finita | Black Mirror: rinnovata per una stagione 7

Nonostante una sesta stagione non proprio perfetta, Netflix ha deciso di non mollare la presa e continuare a credere in uno degli show di punta della piattaforma. Tralasciando alcune critiche, che vedevano la sesta stagione non al livello delle precedenti, non si può negare che quest’ultima sia stata un successo di pubblico, per quanto riguarda il numero di visualizzazioni. La serie si è infatti posizionata nella top 10 in ben 92 Paesi. Forse proprio per questo la produzione ha deciso di non fermarsi, ma continuare lo show, con nuove puntate, tutte da scoprire, incentrate sulle trappole che la tecnologia porta con sé, dopo aver prepotentemente invaso ogni spazio della nostra vita quotidiana.

Trama e cast

Come immaginerete, è troppo presto per conoscere i dettagli della trama, il numero di episodi e i componenti del cast. Si tratta infatti di informazioni che usciranno più avanti. Quel che è certo, è che ritroveremo Charlie Brooker, Annabel Jones e Jessica Rhodes come produttori esecutivi. Probabilmente i tempi di attesa saranno parecchio lunghi, considerando anche che la sesta stagione, uscita a giugno 2023, arrivò a distanza di ben quattro anni dalla precedente. Speriamo che l’ attesa serva a tenere alta la qualità di questo show. Per ora questo è tutto ciò che sappiamo, anche perché la lavorazione non inizierà prima di qualche mese, ma vi invitiamo a continuare a seguire tuttotek.it per non perdervi altre news dedicate a questa e a molte altre serie TV.

