HONOR Black Friday: tutte le promozioni in corso!

HONOR presenta le imperdibili promozioni per il Black Friday 2023, super offerta su HONOR 90 e tanti altri prodotti

Il Black Friday si avvicina e come ogni anno arriva con vantaggiose offerte su molti prodotti. Questa potrebbe essere infatti la giusta occasione per approfittare degli sconti e comprare quei prodotti tech che si tenevano d’occhio da tempo, aspettando il momento migliore per effettuare l’acquisto. In occasione del Black Friday, HONOR torna con promozioni e sconti imperdibili su molti prodotti della sua linea, da smartphone a computer e tablet. Gli smartphone e i dispositivi di tutta la line up del brand potranno essere acquistati sul sito ufficiale fino al 30/11 a un prezzo ridotto e davvero conveniente.

Black Friday 2023: HONOR MagicBook X16

HONOR MagicBook X16 è disponibile nelle due colorazioni Mystic Silver e Space Grey e sarà disponibile dal 22/11 al 30/11 al prezzo speciale di 649,90€ invece di 899,90€.

Dotato di processori Intel Core i5 di dodicesima generazione, il nuovo PC di HONOR garantisce prestazioni elevate in un design elegante ed essenziale, configurandosi come il modello perfetto per il grande ritorno all’attività lavorativa. Infatti, dal momento in cui lo si accende tramite il pratico pulsante con sensore di impronta digitale integrato, il laptop di HONOR ha molto da offrire. Una batteria di grande capacità da 60Wh in grado di supportare fino a 9 ore di attività con una sola carica e il doppio slot SSD per espandere lo spazio di archiviazione memorizzando grandi quantità di dati sono solo alcune delle caratteristiche che rendono questo device davvero potente.

In termini di prestazioni, la funzione FN+P consente di passare liberamente dalla modalità Smart a quella High Powered. Quest’ultima opera con la piena potenza di 45W per offrire prestazioni intense e complete. La modalità Smart invece funziona in modo silenzioso a 35W con una batteria di lunga durata. Inoltre, la funzionalità e-book integrata offre un’esperienza di visione simile a quella su carta, alleviando l’affaticamento degli occhi mentre si lavora o si legge per un lungo periodo di tempo. Il dispositivo si rivela così perfetto per coloro che trascorrono lunghe ore davanti a uno schermo.

Infatti, HONOR MagicBook X 16 è dotato delle certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light e TÜV Rheinland Flicker-free Dual, garantendo una maggiore protezione degli occhi e un’esperienza visiva confortevole durante lo studio o il lavoro. Infine, grazie alle funzionalità HONOR Connect e HONOR Share sarà possibile trasferire rapidamente file, foto e video da un device all’altro.

Black Friday 2023: HONOR smartphone

HONOR 90 è disponibile in sconto dal 22/11 al 30/11 nelle seguenti versioni:

Honor 90 8+256GB al prezzo di 369,90€ al posto di 549,90€ Honor 90 12+512GB al prezzo di 399,90€ al posto di 599,90€



HONOR 90, insieme al 90 Lite, fa parte della nuova serie creata da HONOR. Grazie alla sua fotocamera potente e versatile è perfetto per tutti i content creator. Il nuovo sistema a tre fotocamere è composto da una camera principale da 200 MP con un sensore da 1/1,4 pollici, una fotocamera ultragrandangolare e macro da 12 MP con un campo visivo di 112° e una fotocamera di profondità da 2 MP che aiuta a misurare più accuratamente la distanza.

Il display è veloce e reattivo, con una frequenza di aggiornamento dello schermo adattiva fino a 120Hz, che viene regolata dinamicamente in base ai contenuti visualizzati per trovare l’equilibrio ottimale tra fluidità visiva e durata della batteria. Inoltre, grazie al supporto HDR10+ e alle certificazioni HDR di Netflix e Amazon Prime Video, HONOR 90 garantisce agli utenti un’esperienza multimediale eccezionale, sia in viaggio che nel comfort della propria casa.

HONOR Magic5 Pro al prezzo di 799,90€ invece di 1.199,90€ dal 22/11 al 30/11.

HONOR Magic5 Pro vanta caratteristiche innovative in termini di design, display, fotografia e prestazioni, andando oltre i parametri di riferimento del settore per offrire il miglior smartphone di punta presente oggi sul mercato. Ispirandosi alla bellezza della simmetria, HONOR Magic5 Pro vanta un design e una lavorazione curate nei minimi dettagli, con cornici armoniose su entrambi i lati e un design a tripla fotocamera Star Wheel al centro del retro del dispositivo.

Per offrire un’esperienza fotografica eccezionale, HONOR questo smartphone presenta il nuovo algoritmo Millisecond Falcon Capture, che consente agli utenti di catturare scene complesse con una facilità e una nitidezza notevole. La fotocamera vanta anche un’innovativa funzione AI Motion Sensing Capture, che consente agli utenti di immortalare i loro momenti migliori, ogni volta che lo desiderano. HONOR Magic5 Pro è dotato della funzione IMAX Enhanced Movie Master per realizzare video con uno stile cinematografico, portando la videografia dei ritratti a un livello completamente nuovo.

Black Friday 2023: HONOR Pad X9

HONOR Pad X9 dal 22/11 al 30/11 sarà disponibile al prezzo di 169,90€ invece di 249,90€.

Dal design sofisticato e accattivante, HONOR Pad X9 garantisce a tutti gli utenti prestazioni di alto livello, possibili grazie all’ultima versione aggiornata di MagicOS 7.1 basata su Android 13. Questo sistema operativo all’avanguardia offre una serie di funzioni aggiornate e personalizzate per proporre ai clienti un’esperienza più smart rispetto al passato. Sfruttando appieno la memoria, il potente processore Qualcomm Snapdragon 685 4G a 6 nm garantisce una grafica fluida e una risposta rapida, consentendo agli utenti di gestire facilmente anche le attività più intense e impegnative.

Il device è dotato di una batteria da 7250 mAh per una connettività di lunga durata, supportando fino a 13 ore di streaming video e 12 ore di musica, rendendolo così ideale per tutti coloro che hanno bisogno di una migliore durata della batteria per vivere al meglio l’esperienza di intrattenimento. Dotato di un display HONOR FullView da 11,5 pollici, che supporta una risoluzione di 2000×1200 pixel, riproduce 1,07 miliardi di colori e il 100% dello spazio colore RGB, HONOR Pad X9 ha un eccezionale rapporto screen-to-body pari all’86%.

