And Just Like That 2 sta per tornare in Italia quest’estate su Sky e Now e se all’inizio non c’era molta attesa per questa stagione, la notizia del ritorno di Kim Cattrall per un cameo ha reso tutto più interessante

And Just Like That 2 è la seconda stagione del revival della serie Sex and the City, tentativo non di enorme successo per tenere vivo il cult che si diffuso negli anni da Carry e le sue amiche di New York. La prima stagione è stata piuttosto spenta e con una grande assente: Samantha, interpretata da Kim Cattrall che aveva dichiarato che non era interessata a tornare nel revival.

And Just Like That 2: il ritorno di Kim Cattrall

Anche per questa assenza, i fan della serie non erano molto contenti del revival che effettivamente faceva sentire un grande vuoto, soprattutto per il modo in cui la sua assenza era stata giustificata. Nella prima stagione infatti Carry si scambiava messaggi con Samantha lasciando intendere che il gruppo e lei avevano litigato fatto che ovviamente fa crollare il mito di unione delle quattro donne fin dall’inizio della serie originale.

Ora però la stessa Kim Cattrall ha confermato su Twitter il suo cameo nella seconda stagione, pare nel finale, che fa quindi intendere che ci sia una sorta di risanazione del gruppo. Non si conoscono ancora i dettagli del suo ritorno, se sarà reale all’interno del gruppo o tramite video o telefonata, ma sicuramente rende questa seconda stagione più interessante. Il personaggio di Samantha ha lasciato un grande vuoto all’interno di questo format, soprattutto perché dava ritmo agli episodi grazie alla sua personalità, le sue battute e il suo ruolo dissacrante.

And Just Like That 2 sarà trasmesso su Sky e su Now dal 23 giugno, dando quindi inizio all’estate in piena regola, chissà se forse questa stagione riuscirà a cucire i difetti della prima.

