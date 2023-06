Only Murders in the Building: tutti i motivi per recuperare la serie

Disponibile su Disney+; ecco tutti i motivi per recuperare la serie tv Only Murders in the Building. La commedia crime drama anticonvenzionale, geniale e brillante, creata e interpretata da Steve Martin, assieme agli attori protagonisti Selena Gomez e Martin Short

Cosa potrebbe mai legare una giovane ragazza, e due anziani inquilini di un monotono elegante condominio dell’Upper West Side? La risposta è semplice: la passione smisurata per il mistery e il true crime di nuova generazione. Si presenta così Only Murders in the Building la serie tv più brillante e anticonvenzionale disponibile sulla piattaforma Disney+.

Acclamata dal pubblico e della critica, rappresenta una vera boccata d’aria fresca per tutti gli appassionati di mistery e crime; vogliosi di toccare nuove vette del crime drama; unita a una buona dose di commedia nera moderna. Creata dal grande e noto Steve Martin (di cui è anche protagonista) assieme alla collaborazione di John Hoffman; vede attore protagonista Martin Short e l’icona millennial, Selena Gomez.

Scopriamo in questo speciale dedicato tutti i motivi per recuperare Only Murders in the Building.

5-L’espediente narrativo | I motivi per recuperare Only Murders in the Building

Esordiamo con questo speciale dedicato, con l’incentivo in cima alla lista dei buoni motivi per recuperare Only Murders in the Building. Geniale e innovativa, presenta una scrittura e una narrazione brillante e coinvolgente; in grado di presentare agli occhi dello spettatore una fucina di idee creative. Ecco così che i toni e colori. tipiche della commedia, si mescolano assieme alle atmosfere del mistery in vecchio stile. I meccanismi contenuti e rappresentati episodio dopo episodio; si snodano in un arzigogolato crescendo continuo di fatti ed espedienti. Ne risulta come causa effetto, un trucco ben costruito dagli autori; in grado di coinvolgere e compiacere lo spettatore, attraverso una continua creazione di ipotesi e indagini.

Sono semplici e pochi espedienti narrativi, con il grande potenziale di creare un racconto in continuo rovesciamento, snodandosi attorno a bislacche e arzigogolate situazioni. Unito al ritmo narrativo incalzante e sotto stretto controllo di un climax crescente; catapulta lo stesso spettatore al centro di dubbi e drammi esistenziali al di fuori degli schemi.

4- La psicologia e l’esplorazione della solitudine | I motivi per recuperare Only Murders in the Building

La costante che caratterizza la serie di Only Murders in the Building; è la forte attenzione introspettiva data ai personaggi della serie. Difatti; l’ironia amara dimostrata nei caratteri e nelle vicissitudini dei tre protagonisti, sono consumati da un assiduo senso di prigionia e inadeguatezza nel tempo presente. Non a caso, la solitudine data a Charles, Oliver e Mabel; sarà di grande impatto nella tessitura di rapporti interpersonali, della fiducia verso il prossimo e per la gioia di un futuro migliore.

Le vicende e gli aspetti più privati della propria personalità, sono messi a nudo attraverso la metafora narrativa del podcast; utilizzato come mezzo innovativo, per dar voce e urlare il proprio fuoco interiore. Anche in questo caso, lo spettatore in prima persona, si ritrova catapultato al centro di un turbinio continuo di emozioni e senso di emarginazione. Una profondità non scontata figlia di un’umanità ricca di sfaccettature e parallelismi della vita.

3- Generazioni a confronto | I motivi per recuperare Only Murders in the Building

Rimanendo saldi ai buoni motivi per recuperare gli episodi di Only Murders in the Building; è facile individuare nella ricche sfaccettature date, il delicato temo del confronto generazionale. Come si evince, i tre protagonisti (Charles, Oliver e Mabel), rappresentano tre diverse fasi delle generazioni e classi sociali messe a confronto; ricco di spunti e annotazioni su cui soffermarsi.

Inizialmente restii ad avvicinarsi ; Charles e Oliver episodio dopo episodio, scoprono la ricchezza e le delizie della generazione 2.0 rappresentata dalla giovane Mabel. Contenitore di gioie e dolori, attraverso il suo scatenante modo di porsi e stare al mondo, è in grado di abbattere le barriere del pregiudizio pressante sul mondo giovanile. I giovani non più visti come irrispettosi, svogliati o senza prospettive future, quanto perno vitale per muovere la linea parallela dell’alchimia di incontro tra passato e presente. Mabel diviene la principale rappresentazione del costante equilibrio e punto di incontro di due generazioni distanti, ma tra di loro affini. La voglia di imparare dalle grande icone del passato, l’influenza e la nostalgia dell’old style; sono rappresentate dal continuo sipario di confronto e crescita generazionale.

2- Attenzione all’inclusività | I motivi per recuperare Only Murders in the Building

Oltre il lato comico; c’è un’altra particolarità che colpisce l’attenzione nella rappresentazione degli eventi: l’importanza dell’inclusività. È facile incontrare nel corso degli episodi personalità secondarie, dotate di rande impatto carismatico e caratteristico, in grado di dare una forma più personale e ricca di sfaccettature. Primo fra tutti, Theo Dimas (interpretato da James Caverly).

L’episodio narrato e rappresentato attraverso gli occhi e le orecchie di Theo (entrato in gioco nella prima stagione), è l’esempio lampante per l’attenzione data al suo modo di raccontare i momenti descritti. Figlio di Teddy (principale sponsor del podcast di Mabel, Charles e Oliver); nonostante il suo essere sordo, Theo viene da subito presentato come un persona dotata di grande arguzia e attenzione ai dettagli circostanti. Con il suo modo di vedere e riprodurre il mondo circostante secondo la sua percezione; riesce a travolgere l’attenzione dello spettatore, ponendolo dal lato della sua prospettiva. Oltre il grande contributo per lo svolgimento negli atti narrativi; l’intero episodio a lui dedicato rappresenta un grande passo di coinvolgimento verso un pubblico eterogeneo e variegato; nel quale tutti sono uguali e utili senza alcuna distinzione di genere o appartenenza.

Un esperimento di un episodio di ben trenta minuti di puro silenzio; accolto con grande clamore e attenzione dal pubblico spettatore, unito alla graffiante commedia anche nella stagione successiva.

1-La voce narrante della verità | I motivi per recuperare Only Murders in the Building

Un grande pregio e uno dei buoni motivi per rivedere la serie, è la ricchezza metacinematografica racchiusa al suo interno. Con un continuo gioco di ruolo di messa in scena; la voce narrante si sposta costantemente al di fuori del campo visivo, verso la ricerca della verità degli eventi. Grazie ai dialoghi arguti e sempre più avvincenti (soprattutto nella seconda stagione della serie); il narratore onnisciente con retorica ferma e decisa, riesce a dar voce sul piccolo schermo ai pensieri ed emozioni di ogni personaggio presente, attraverso una sovrapposizione di coincidenze narrative imprevedibili.

Una rappresentazione e una mescolanza descritta a metà tra il cinema e il teatro; caratterizzata da un’esplosività comica inverosimile e assurda. Lo stile che si presenta in continua crescita e alla ricerca di un’evoluzione predominante; favoriscono la ricchezza di humor contenuta, lasciando in disparte i dettagli considerati inutili o in eccesso per la funzionalità stessa della serie.

Conclusione

Nell’attesa di vedere la terza stagione della serie Only Murders in the Building (disponibile su Disney+ dall’8 agosto 2023); in questo breve speciale abbiamo elencato i motivi principali, del perché consigliamo di recuperare la serie. Dieci semplici episodi per ogni stagione; rappresenta una boccata d’aria fresca per chi fosse alla ricerca di una vena umoristica sperimentale e innovativa, colorata dal mistero e il giallo investigativo 2.0.

Le animazioni iniziali che riprendo la storia, l’ambientazione e i personaggi stessi; riescono a lasciare con il fiato sospeso ad ogni colpo di scena rappresentato. La voglia di raccontare tutto attraverso la voce narrante del podcast moderno, riesce a dare una spiegazione funzionale alla narrazione verso il pubblico a casa.

