A white white day – Segreti nella nebbia: il trailer ufficiale

Disponibile il trailer ufficiale del film A white white day – Segreti nella nebbia. Diretto da Hlynur Pàlmason, in arrivo nelle sale cinematografiche dal 28 ottobre

Online il trailer ufficiale di A white white day – Segreti nella nebbia, opera seconda e intensa di Hlynur Pàlmason. La descrizione dell’incessante e tortuosa ricerca della verità, in un’opera articolata a metà tra l’amore incondizionato e il senso di vendetta.

Premiata come Miglior film al 37° Torino Film Festival; designato dall’Islanda agli Oscar 2020 come Miglior Film Internazionale, presto disponibile nelle sale cinematografiche.

Distributo da Trent Film, ecco di seguito il trailer ufficiale.

A white white day – Segreti nella nebbia: trama e dettagli

La pellicola è ambientata in un’isolata e remota città islandese. Una profonda diatriba interiore fatta di vendetta, ricerca della verità e amore incondizionato.

Il protagonista è Ingimundur (interpretato da Ingvar Sigurdsson)ex capo di polizia in congedo dopo la scomparsa della moglie in un inspiegabile incidente stradale.L’improvviso ritrovamento di una scatola con alcuni effetti personali della donna defunta, cambia la visione del vedovo disperato.

Sospettoso di un possibile tradimento di lei e dei segreti mai detti; Ingimundur inizia un percorso a ritroso fatto di incertezze e ricerca delle verità. Un sentimento animalesco, fatto di odio e amore si fa strada in lui, tanto da mettere in pericolo se stesso e gli altri a lui cari. Come dichiarato dal regista stesso Hlynur Pàlmason:

È qualcosa di completamente diverso, è più complesso, intimo, animalesco e qualcosa di unico che non hai con nessun altro. Ritengo che il film sia una storia d’amore e odio allo stesso tempo perché i pensieri più belli sono spesso vicini a quelli più oscuri. Le persone che ami e adori spesso sperimentano i tuoi lati peggiori e il confine tra amare qualcuno e odiare qualcuno è molto sottile.

Apprezzati dal mercato europeo, ha vinto circa 20 premi internazionali tra cui: Rising Star Award al Festival di Cannes; oltre una candidatura ricevuta agli European Film Awards.

