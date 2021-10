Riders Republic: oggi potete provare la versione completa su PC!

Ubisoft ha annunciato, nelle scorse ore, che nella giornata di oggi potrete provare Riders Republic, l’MMO dedicato agli sport estremi, esclusivamente nella sua versione PC

Dopo diversi rinvii ed un’accoglienza non proprio entusiasmante, Riders Republic si appresta ad arrivare su PC e Console il prossimo 28 ottobre. Il titolo è un MMO free-to-play di Ubisoft dedicato agli sport estremi, e ve ne abbiamo già abbondantemente parlato in una nostra anteprima, in cui abbiamo espresso le nostre prime, timide impressioni. Se da un lato, infatti, il titolo sembra avere molte potenzialità, abbiamo riscontrato anche molte criticità, specialmente dal punto di vista dei comandi. Certo, si trattava comunque di una fase di Beta e quindi non del titolo completo, quindi rimandiamo le nostre opinioni complete a quando si potrà mettere mano davvero su Riders Republic. E forse, è più vicino di quanto pensiamo.

Ubisoft ha infatti annunciato un PC Play Day per il suo nuovo MMO. Questo vuol dire che nella giornata di oggi, 12 ottobre, potrete provare il gioco completo in modo completamente gratuito esclusivamente nella sua versione PC. In questa versione, differentemente dalla Beta di agosto, potrete provare tutte le cinque specialità di carriera di Riders Republic, sia in giocatore singolo sia contro altri giocatori, e tutte le modalità multiplayer disponibili. La versione di prova sarà disponibile dalle 9 del mattino di oggi, 12 ottobre, fino alla stessa ora di domani e potrete accedervi esclusivamente da Ubisoft Connect.

Provate Riders Republic su PC grazie al Play Day di Ubisoft!

Riders Republic, per chi non avesse ancora colto la tipologia di videogioco, prende l’open world di Steep e lo espande all’ennesima potenza. Scii, snowboarding, biking e tute alari saranno i vostri strumenti per competere con gli altri giocatori, o per sbizzarrirvi in corse in giocatore singolo. Per quel che riguarda il multiplayer, sono previsti match fino a 50 giocatori. Il tutto, in mappe iconiche dei parchi nazionali americani, come il Grand Teton, Yosemite Valley, Zion e il Bryce Cannon.

Siete pronti a provare la versione completa di Riders Republic su PC? Sbrigatevi, potete accedervi dal sito ufficiale di Ubisoft a partire dalle 9 di oggi! Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!