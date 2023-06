Migliori film sulla matematica: quali vedere

Sappiamo che a scuola la matematica sta antipatica a molti, ma al cinema è tutta un’altra storia! Ecco quindi i migliori film sulla matematica da vedersi tutti d’un fiato

In molti film che parlano di matematica, i numeri appaiono come un modo per collegare l’universo e la vita reale, come vedere i numeri doppi secondo l’oroscopo sarebbe una sorta di collegamento speciale con gli astri. Inutile dire che la matematica è importantissima nel nostro mondo e che, conoscerla, è anche il modo migliore per trovare un lavoro di alto profilo. Per iniziare ad avvicinare anche i più piccoli a questa materia, una delle soluzioni potrebbe essere guardare un film sulla matematica. Sono moltissime le pellicole su questo tema, a testimonianza di come si tratti di un mondo affascinante e misterioso. Nei prossimi paragrafi daremo quelli che sono i nostri consigli sui migliori film sulla fisica e matematica che è impossibile perdersi!

Migliori film sulla matematica

Genio Ribelle

Un buon film sulla matematica che occupa il primo posto nella nostra personale classifica è Genio Ribelle. Questo film sulla matematica è stato realizzato nel 1997 da Gus Van Sant e interpretato da Matt Damon, Robin Williams e Ben Affleck. Lo si può tranquillamente definire anche un film sulla matematica per ragazzi e parla di un ragazzo prodigio che svolge un umile impiego al Massachussets Institute of Technology (MIT). Si tratta di un bel film di matematica per ragazzi che racconta l’ascesa di questo umile personaggio capace di farsi notare risolvendo un teorema matematico molto complesso

La Teoria del Tutto

Questo film sulla matematica è uscito nel 2014 e narra la straordinaria storia del fisico Stephen Hawking. Si tratta di un film sulla fisica e matematica interamente basato sulla biografia intitolata “Verso l’infinito” (Travelling to Infinity: My Life With Stephen), scritta da Jane Wilde Hawking, ex-moglie del fisico. Si tratta, sicuramente di uno dei film sulla matematica Netflix più apprezzati dalla critica, ancor più che il ruolo del fisico è stato interpretato da

Eddie Redmayne, che ha meritato un Oscar come Miglior Attore per la sua interpretazione straordinaria. Questo film sulla matematica Netflix affronta con grande intensità e profondità le emozioni e gli eventi sconvolgenti che hanno caratterizzato la vita di Hawking.

Imitation game

Al terzo posto della nostra classifica sui migliori film sulla matematica c’è Imitation Game, un film ispirato alla vera storia di Alan Turing, un famoso criptoanalista. Questo film sulla matematica narra del suo impegno straordinario e frenetico, insieme al suo team, durante la Seconda Guerra Mondiale per svelare il misterioso codice segreto nazista conosciuto come “Enigma”. Turing è stato un vero e proprio genio del XX secolo ed è anche considerato universalmente uno dei fondatori dell’informatica e dei moderni computer.

21- Blackjack

Altro film sulla matematica che merita di essere visto è 21 – Blackjack. La trama parla di Ben Campbell, un giovane allievo presso il rinomato Massachusetts Institute of Technology (MIT), che si distingue per le sue straordinarie capacità matematiche. Con l’intento di finanziare i propri studi, Ben mette a frutto le sue doti calcolatrici e si unisce a un gruppo di brillanti compagni universitari per sfidare la fortuna nei prestigiosi casinò di Las Vegas. Questi intraprendenti ragazzi, guidati dall’eccentrico professore Mickey Rosa, si avventurano nelle sale da gioco, con l’obiettivo di accumulare profitti che poi divideranno tra di loro. Tuttavia, la situazione si complica per Ben dopo i primi successi, quando viene allontanato dal suo mentore poco ortodosso. Determinato a riscattarsi, il giovane decide di organizzare un’epica resa dei conti. Avvincente e ben fatto, è sicuramente un film sulla matematica imperdibile! Inoltre, vista la trama, è un film sulla matematica che piace moltissimo soprattutto ai ragazzi.

A Beatiful Mind

La nostra classifica termina con un film sulla matematica davvero d’eccezione: “A Beatiful Mind”. John Nash era un genio della matematica che ha cambiato il mondo dell’economia con le sue ricerche sulla teoria dei giochi, per le quali ha ricevuto il Nobel per l’economia nel 1994. Questo film sulla matematica racconta la sua storia molto coinvolgente, soffermandosi anche sul lato più eccentrico di Nash, il cui talento si accompagnò per diversi anni a una forma di schizofrenia molto grave. Tale patologia lo costrinse a diversi ricoveri in strutture psichiatriche e a sottoporsi a cure piuttosto invasive. Negli ultimi anni della sua vita, tuttavia, Nash era riuscito a trovare una certa convivenza con la malattia, conducendo un’esistenza che si potrebbe definire come normale.

Migliori film sulla matematica, in conclusione

Insomma, per chi vuole avvicinarsi a questa materia, magari vedendo le cose da un’altra prospettiva, uno di questi film sulla fisica e matematica potrebbe essere la migliore soluzione. Molti, infatti, sono ancora convinti che la matematica altro non sia che una materia complicata e noiosa, ignorando quanto possa essere utile per capire il mondo. Questi film sulla matematica sono pensati proprio per stuzzicare chi li guarda e fornire una nuova prospettiva. Potrebbe essere un buon modo per far piacere le materie scientifiche ai ragazzi e per affascinarli, dando loro nuovi spunti per interpretare la realtà e per interpretare il proprio futuro. Dalla sezione cinema e serie TV è tutto, continuate a seguirci!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.