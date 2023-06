Moulinex EZ5058: splendida friggitrice ad aria in sconto da MediaWorld

Se stai cercando un’ottima friggitrice ad aria sei nel posto giusto, infatti MediaWorld ha messo in sconto la nuova Moulinex EZ5058

La friggitrice ad aria Moulinex EZ5058 in offerta da MediaWorld è un’eccellente opportunità per cucinare cibi fritti in modo sano e leggero. Grazie alla sua tecnologia di circolazione dell’aria ad alta velocità, permette di ottenere croccantezza e doratura perfette senza l’utilizzo eccessivo di olio. Con una capacità di 4,2 litri e programmi preimpostati, rende la preparazione dei piatti semplice e veloce. Facile da pulire grazie al cestello estraibile antiaderente, questa friggitrice ti consente di goderti cibi deliziosi senza sacrificare la salute. Approfitta dell’offerta di MediaWorld per portare a casa la Moulinex EZ5058 e assaporare il gusto senza sensi di colpa.

Caratteristiche tecniche | Moulinex EZ5058 in sconto

L’Easy Fry & Grill Precision è un elettrodomestico innovativo che ti permette di goderti pasti sani combinando la grigliatura e la friggitura ad aria. Con questo 2 in 1, puoi preparare fritture leggere con poco o addirittura senza olio e grigliate perfette direttamente nella tua cucina. Con i suoi 8 programmi automatici, otterrai risultati perfetti in modo rapido e semplice. Inoltre, la modalità di disidratazione ti consente di preparare velocemente deliziosi snack fatti in casa. Il design dell’Easy Fry 2 in 1 cuoce circa due volte più velocemente rispetto a un forno tradizionale, consumando meno energia.

La tecnologia Extra Crisp assicura risultati dorati e croccanti con l’aggiunta minima di olio, offrendo una riduzione del 99% dei grassi rispetto alle friggitrici ad immersione. Grazie alla tecnologia grill con griglia in alluminio pressofuso, puoi cucinare carne succosa e verdure perfettamente cotte. Con il controllo della temperatura ad alta precisione, che varia da 80°C a 200°C, puoi adattare il calore alle tue ricette. Il pannello di controllo digitale intuitivo con timer da 60 minuti e spia automatica garantisce massima praticità. Sfrutta al massimo le funzionalità e le caratteristiche tecniche dell’Easy Fry & Grill Precision per creare pasti deliziosi e sani con facilità.

Approfitta dell’offerta | Moulinex EZ5058 in sconto

La friggitrice ad aria Moulinex EZ5058 è consigliata per chi desidera pasti sani e gustosi. Con la combinazione di grigliatura e friggitura ad aria, offre una cucina leggera e croccante. I suoi 8 programmi automatici e la modalità di disidratazione consentono una varietà di opzioni culinarie. Grazie alla tecnologia Extra Crisp, si ottengono risultati dorati con meno grassi. MediaWorld offre uno sconto del 16%, con un prezzo finale di 125,99€ invece di 149,99€. Non perdere l’opportunità di acquistare la Moulinex EZ5058 per una cucina sana a un ottimo prezzo. Clicca qui per saperne di più.

Cosa ne pensate di questa friggitrice? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.