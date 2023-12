Scopriamo insieme quali film non dovreste proprio perdervi, se volete godervi uno splendido Natale, con Netflix

Il clima Natalizio è ormai arrivato. Un po’ ovunque si respira aria di festa. Allora perché non celebrare una delle ricorrenze più magiche ed attese dell’anno anche attraverso il cinema? Oggi vi presentiamo i 10 migliori film di Natale, presenti sulla piattaforma Netflix. Sedetevi comodi e spulciate, in questa guida, quale di questi lungometraggi potrebbe fare per voi. Si tratta di pellicole variegate, così da poter accontentare i gusti più diversi: dai più piccoli, sino agli adulti, ma anche chi è alla ricerca di una pellicola da gustarsi con tutta la famiglia. Diamo un’occhiata.

10. Scrooge – Canto di Natale | Migliori film di Natale su Netflix: i 10 da vedere

Partiamo subito con un grande classico delle festività, Scrooge – Canto di Natale. La versione che vi proponiamo è del 2022 ed è adatta a tutta la famiglia. Si tratta infatti di una rivisitazione del celebre romanzo Canto di Natale di Charles Dickens, in cui si raccontano le avventure del burbero Ebenezer Scrooge che, in una gelida Vigilia di Natale, avrà una sola notte per affrontare il proprio passato e cambiare il futuro, prima che sia troppo tardi. Scrooge – Canto di Natale vede la partecipazione di Luke Evans, Olivia Colman e Jessie Buckley. Alla regia Stephen Donnelly.

9. In fuga con Babbo Natale | Migliori film di Natale su Netflix: i 10 da vedere

Passiamo ora ad un film italiano, disponibile sulla piattaforma Netflix a partire dal 15 dicembre. Si tratta di In fuga con Babbo Natale, con protagonista Giampaolo Morelli, remake del film Le Père Noël di Alexandre Coffre (2014). Il film è ambientato il giorno della Vigilia, quando Antonio, un bambino orfano di padre, decide di intraprendere un’avventura con un uomo che lui crede essere Babbo Natale, cercando di arrivare fino alla stella dove è andato a vivere il suo papà. Non sa che Babbo Natale è un ladro sotto mentite spoglie. Nel cast, oltre a Giampaolo Morelli, troviamo Enea Indraccolo, Ilaria Spada, Elisa Di Eusanio, Michela Andreozzi, Mario De La Rosa, Romano Talevi, Marco Conidi, Ninni Bruschetta e Federico Tocci. La regia è di Volfango De Biasi.

8. Family Switch | Migliori film di Natale su Netflix: i 10 da vedere

Continuiamo con un altro film, del 2023, dal titolo Family Switch. Si tratta di una commedia per tutta la famiglia, con protagonista Jennifer Garner, Ed Helms ed Emma Myers. La pellicola ci presenterà la famiglia Walker, composta da Jess e Bill e dai loro figli CC e Wyatt. Pochi giorni prima di Natale, le loro strade si incrociano con quella di un’esperta di astrologia. L’incontro li cambierà per sempre, quando i genitori si sveglieranno nel corpo dei loro figli adolescenti. Family Switch è diretto da McG e tratto dal libro per bambini Bedtime for Mummy della scrittrice Amy Krouse Rosenthal.

7. Troppo cattivi – Un Natale troppo cattivo | Migliori film di Natale su Netflix: i 10 da vedere

È giunto il momento di un film d’animazione che piacerà sicuramente ai più piccoli: Troppo cattivi – Un Natale troppo cattivo. Lungometraggio del 2023 e disponibile su Netflix da novembre. La storia racconta di Mister Wolf e la sua banda di animali fuorilegge, intenti ad occuparsi del loro annuale Gran Furto Natalizio. Troppo cattivi – Un Natale troppo cattivo vede la partecipazione di Michael Godere, Kari Wahlgren, Ezekiel Ajeigbe, Raul Ceballos, Chris Diamantopoulos e Mallory Low. Il film è diretto da Bret Haaland.

6. Best Christmas Ever | Migliori film di Natale su Netflix: i 10 da vedere

Il catalogo Netflix offre molti film natalizi, usciti proprio nel 2023. Uno di questi è Best Christmas Ever, una commedia per tutta la famiglia, con protagonisti Heather Graham, Brandy Norwood, Jason Biggs e Matt Cedeño. Le vicende ruotano attorno ad un curioso scherzo del destino, che sotto Natale riunisce la vita di Charlotte e della sua vecchia amica Jackie. Per la prima non sarà facile vedere cosa l’amica è riuscita a costruirsi nel tempo. Best Christmas Ever è diretto da Mary Lambert.

5. Klaus i segreti del Natale | Migliori film di Natale su Netflix: i 10 da vedere

Continuiamo con un film d’animazione spagnolo-statunitense, del 2019, Klaus i segreti del Natale, co-sceneggiato, diretto e co-prodotto da Sergio Pablos. Attraverso questo lungometraggio, grandi e piccini potranno assistere ad una storia emozionante, che vuole ripercorrere le origini di Babbo Natale. La pellicola parla di un postino e della sua amicizia con un giocattolaio solitario. I due riusciranno a riportare la felicità in una fredda e cupa città? Il cast di voci comprende Jason Schwartzman, J. K. Simmons, Rashida Jones e Joan Cusack. Ricordiamo inoltre che Klaus i segreti del Natale è stato candidato agli Oscar e ai premi BAFTA nel 2020, come Miglior Film d’Animazione.

4. Come sempre a Natale | Migliori film di Natale su Netflix: i 10 da vedere

Se siete amanti delle diverse culture e dell’incontro tra esse, vi consigliamo Come sempre a Natale, pellicola del 2023, diretta da Petter Holmsen. Il film racconta di Thea che, felice di festeggiare il proprio fidanzamento con Jashan, decide di invitarlo a casa dei suoi genitori per trascorrere il Natale. Non sarà affatto facile conciliare le radici indiane di lui e le tradizioni norvegesi della famiglia di lei. Nel cast Ida Ursin-Holm, Kanan Gill e Marit Adeleide Andreassen.

3. Polar Express | Migliori film di Natale su Netflix: i 10 da vedere

Per gli amanti di pellicole datate ma non troppo, vi proponiamo anche Polar Express, del 2004. Un’avventura che vale la pena recuperare se siete alla ricerca di vecchi film di Natale. Polar Express è diretto da Robert Zemeckis ed ispirato all’omonimo libro illustrato per ragazzi di Chris Van Allsburg, pubblicato nel 1985. Il film vi porterà a bordo di un treno, in compagnia di un ragazzino, in viaggio verso il Polo Nord, la Vigilia di Natale. Sarà un magico viaggio alla scoperta dell’amicizia e dello spirito natalizio. Nel cast Tom Hanks, Nona Gaye e Peter Scolari.

2. Falling for Christmas | Migliori film di Natale su Netflix: i 10 da vedere

Siamo quasi giunti alla fine di questa guida natalizia. Non prima di consigliarvi Falling for Christmas, film del 2022 diretto da Janeen Damian che ha per protagonista Lindsay Lohan. L’attrice qui veste i panni di Sierra Belmont, un’ereditiera viziata, che dopo un’incidente sugli sci ha perso la memoria. Triste e sola poco prima di Natale, farà la conoscenza di Jake, un vedovo caduto in disgrazia e di sua figlia. Lindsay Lohan recita al fianco di Chord Overstreet, George Young e Jack Wagner.

1. Il Grinch | Migliori film di Natale su Netflix: i 10 da vedere

Eccoci arrivati alla fine di questa nostra guida. Ma non potevamo concluderla senza uno dei film per eccellenza del Natale: Il Grinch. Il film, datato 2000 è disponibile su Netflix sia per chi vorrà rivederlo per l’ennesima volta, magari in compagnia di tutta la famiglia, sia per chi non ha mai visto il film. Diretto da Ron Howard e basato dall’omonimo libro del Dr. Seuss, Il Grinch ci porta dritti dritti nel magico Paese di Chinonsò, abitato dai Nonsochì, tutti intenti a prepararsi per le feste natalizie. Solo il solitario e scorbutico Grinch non vuole saperne di prepararsi all’evento. Solo il cuore dolce e la gentilezza di una bambina potrebbero cambiare le cose. Nel cast Jim Carrey in uno dei suoi ruoli più iconici; al suo fianco Taylor Momsen, Bill Irwin, Jeffrey Tambor, Christine Baranski e Molly Shannon.

Conclusioni

Eccoci arrivati alla fine di questa carrellata natalizia; una guida adatta a grandi e piccini, in cui speriamo possiate trovare il film che fa per voi e per i vostri cari e con cui possiate vivere quello spirito pieno di magia, che c’è solo in questo periodo dell’anno. Con la speranze che possiate trovare ciò che fa per voi, noi di tuttotek.it vi auguriamo un buon Natale. Continuate a seguirci perché ci aspetta un anno ricco di film e serie tv e noi saremo qui a parlarvene!

