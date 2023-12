Come risparmiare sugli abbonamenti per lo streaming come Netflix？

Dopo i recenti rialzi, molti hanno cominciato a lamentarsi. Allora vi spieghiamo come risparmiare sugli abbonamenti per lo streaming a sevizi come Netflix, Disney+, Prime Video e molti altri

Gli abbonamenti ci permettono di accedere a servizi che sicuramente migliorano le nostre vite, ma allo stesso modo il numero di abbonamenti pesa sulle nostre spese mensili. Tuttavia, queste piattaforme offrono profili multipli o piani per gruppi familiari, che possono far risparmiare molto se si utilizzano in maniera condivisa. Ma cosa farlo in modo sicuro? Ci si può organizzare con amici e parenti certamente, ma non sempre si riesce a trovare il servizio che accontenta tutti.

Risparmiare risparmiare sugli abbonamenti per lo streaming condividendo

Ecco perché sono nate delle piattaforme apposite. Coosub ad esempio permette di semplificare la creazione e condivisione di un gruppo familiare o a un profilo condiviso sulle principali piattaforme di streaming. Tra quelle più famose a listino troviamo ovviamente Netflix, Spotify, YouTube e anche abbonamenti che ci aiutano a studiare e lavorare. Questo ci permetterà di accedere ai servizi di streaming, senza riducendo la spesa mensile al minimo. Ecco una lista dei principali servizi supportati da Coosub:

Netflix

Disney+

HBO Max

Prime Video

Canva

Duolingo

YouTube Premium

Spotify

Deezer

Tidal

Office 365

e molti altri…

Come utilizzare Coosub per risparmiare sull’abbonamento

La piattaforma è molto facile da usare, anche se non avete mai usato un sito del genere: andate su Coosub e cliccate su “Accedi/Registrati” in alto a destra, quindi inserite il vostro indirizzo e-mail e ricevete un codice di verifica per completare l’iscrizione.

Tutti gli abbonamenti sono gestiti dalla piattaforma e seguono rigorosamente le regole ufficiali di ogni servizio. Vengono generati dei numeri per ogni persona che decide di condividere l’abbonamento che consentono di avere un profilo individuale e privato. Basta scegliere il servizio desiderato e lasciare tutto alla piattaforma! Potrete anche ottenere uno sconto del 5% su tutti gli abbonamenti con il nostro codice promozionale “TUTTO”, accedendo da qui. Una volta completato il pagamento, riceverete immediatamente le credenziali di accesso o il link di invito alla famiglia.

Coosub è affidabile?

Come altri servizi simili, gli abbonamenti condivisi non violano alcuna legge. Sappiamo che a Netflix non piace condividere gli account, ma non esiste una legislazione che lo vieti. Al massimo, dato che va contro il contratto di utilizzo, si potrebbe incorrere alla disattivazione dell’account. Tuttavia Coosub controlla rigorosamente la qualità dei gruppi e dei profili condivisi, tutti basati sui requisiti ufficiali, in modo da non correre rischi. Grazie al lavoro di questa piattaforma si potrà accedere a servizi di streaming video, musica, studio, lavoro riducendo di molto il costo mensile. Inoltre viene fornito anche un servizio post-vendita per eventuali problemi con il vostro account. Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!