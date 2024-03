House of Cards: dove vedere tutte le stagioni della serie

In questo articolo vi diciamo dove vedere tutte le stagioni della serie House of Cards, serie antesignana del colosso Netflix

Ormai siamo abituati a definire Netflix come una grande potenza dello streaming, essendo stata la prima piattaforma in grado di dar vita ad un modello di business capace di sconvolgere il mondo dei media. Tutto è cominciato nel 2013 con un titolo capace di sorprendere positivamente pubblico e critica: House of Cards.

Perché House of Cards ha cambiato il mondo delle serie tv

La messa in produzione di House of Cards fu seguita da Reed Hastings (il fondatore ed ex CEO dell’azienda) in persona con l’investimento iniziale di oltre 100 milioni dollari, una somma davvero ingente per un’azienda non ancora affermata a livello produttivo, ma necessaria per includere nel progetto importanti professionalità come l’attore Kevin Spacey, il quale avrebbe ricoperto anche il ruolo di protagonista. Oltre a Spacey il cast scelto fu di prim’ordine come dimostrato dall’impiego di Robin Wright, Michael Kelly e Kate Mara.

La scelta di vincente e il grandissimo successo di House of Cards tra pubblico e critica in tutto il mondo ha fatto conoscere ovunque il nome di Netflix. Le lodi nei confronti della serie furono, per lo più, unanimi e certificare persino dai premi Emmy che la candidarono a ben 9 statuette. Fu la prima serie streaming ad essere candidata ad un premio così importante, sancendo quindi un cambiamento significativo nella fruizione seriale.

Dove vedere House of Cards in streaming

La scalata del protagonista Frank Underwood verso la presidenza degli Stati Uniti ha saputo conquistare chiunque, ciò ovviamente grazie alla bravura di Kevin Spacey. Ancora oggi il famoso Tu-dum dell’intro musicale di Netflix, è il rumore derivante dai due colpi sul tavolo dati da Kevin Spacey, o meglio da Frank Underwood, nel finale della seconda stagione.

Il caso giudiziario Spacey ha poi posto la parola fine sulla serie, ma con il passare degli anni la serie è rimasta un cult. Dove vederlo, quindi? Oggi su Netflix, nel quale in Italia possiamo trovare tutte le stagioni da novembre 2023. Nel 2013 la serie fu infatti acquista da Sky Italia, in quanto Netflix non era ancora presente sul territorio italiano e per un decennio tale e rimasta la situazione. Se siete curiosi di sapere come vedere Netflix gratis, vi segnaliamo il nostro articolo dedicato.

