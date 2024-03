GP Australia: risultati qualifiche, ecco chi ha fatto la pole position!

Si sono da poco concluse le qualifiche del GP d’Australia valide per il Mondiale 2024 di F1, andiamo avedere i risultati completi

Sveglia all’alba e andiamo subito a vedere i risultati delle qualifiche del GP d’Australia 2024 sul circuito dell’Albert Park. Per questo weekend australiano, Pirelli ha scelto di far esordire le mescole più morbide, ovvero le C5. Da segnalare che in Williams, a seguito dell’incidente occorso ad Alexander Albon durante le FP1, hanno deciso di affidare la monoposto di Logan Sargeant al tailandese a causa della mancanza di un altro telaio. Dunque nella gara di domenica vedremo sfrecciare 19 monoposto anzichè 20. Durante l’ultima sessione di prove libere abbiamo avuto conferma della battaglia mai così accesa tra Ferrari e Red Bull.

Risultati qualifiche GP Australia | Q1

Semaforo verde e tutti in pista, comincia il Q1 con le 19 monoposto alla ricerca del pass per accedere al Q2. 19 gradi la temperatura dell’aria e 35 dell’asfalto. In questa prima sessione di qualifiche non accedono al Q2 Hulkenberg, Gasly, Ricciardo e Guanyu Zhou. Davanti Carlos Sainz si mette alle spalle le due Red Bull di Sergio Perez e Max Verstappen. Novità in casa Alpine con Esteban Ocon che riesce a passare il taglio per la prima volta in stagione e a mettere la A524 in Q2, male invece il suo compagno di squadra Pierre Gasly.

Risultati qualifiche GP Australia | Q2

Nel Q2 on fire Carlos Sainz, che ricordiamo solo 10 giorni fa era sotto i ferri per operarsi d’urgenza a causa di un’appendicite. LO spagnolo fa segnare il milgior tempo in 1:16.189 piazzandosi davanti a Verstappen e Leclerc. Clamoroso colpo di scena nel Q2 dove Lewis Hamilton, miglior poleman di sempre a Melbourne, non accede al Q3 piazzandosi undicesimo, insieme a lui Albon, Bottas, Magnussen e Ocon. Gran colpo anche da parte di Yuki Tsunoda che ancora una volta porta la Visa Cash App RB in Q3. Grande delusione per il sette volte campione del mondo, in difficoltà sin dalla prima sessione di questo weekend.

Risultati qualifiche GP Australia | Q3

Semaforo verde che da il via agli ultimi 12 minuti in cui andremo a scoprire il più veloce durante queste qualifiche del GP d’Australia. Ed è Max Verstappen ad essere il più veloce di tutti nelle qualifiche del GP d’Australia, con il tempo di 1:15.915 si piazzza davanti ad un super Sainz in seconda posizione e Sergio Perez in terza. Delusione per Charles Leclerc che abortisce il giro finale a causa di due errori commessi e dunque partirà 5°. Bene Lando Norris in quarta posizione, grande qualifica anche di Tsunoda che domani in garà partirà ottavo alle spalle di George Russell. L’olandese conquista così la sua pole numero 35 in carriera.

E voi che ne pensate di questa ennesima pole position di Max Verstappen?