Il DCEU ci saluta con l’ultimo film rilasciato di recente nelle sale, ma cosa bisogna guardare prima di Aquaman 2 per arrivare preparati alla visione? In questa guida vi illustreremo passo per passo tutti i film da recuperare prima di vederlo

Il DCEU iniziato con Man Of Steel di Zack Snyder (date un’occhiata alla filmografia completa) è ora giunto alla fine dopo dieci anni e ha attraversato un sentiero tortuoso, cupo e con poche opere ben riuscite. Aquaman 2 è una di quelle, abbiamo scritto anche la recensione, in cui vi raccomandiamo fortemente di andare a vederlo. Certo, non ha alcun richiamo al futuro, visto che la DC ripartirà da zero con James Gunn, ma questo film intrattiene ed è sicuramente uno dei migliori del DCEU. In questa guida vi mostreremo tutti i film da recuperare prima del capitolo finale.

Batman V Superman Extended Cut | Cosa guardare prima di Aquaman 2

Cominciamo dalla prima comparsa di Aquaman nel DCEU in Batman V Superman. Questo film è il primo che amplia l’universo del DCEU mostrando nuovi personaggi, in primis Batman, che funge da coprotagonista del film. Vi consigliamo di guardare la versione estesa, per godervi di più l’esperienza, anche perché ricopre molti buchi di trama che aveva la versione proiettata nelle sale cinematografiche. Lo scontro tra Superman e il Generale Zod in Man Of Steel ha causato caos, morte e distruzione. Dopo aver visto una bambina salvata per miracolo da Bruce Wayne, il miliardario porta la bambina al sicuro, e quando realizza che sua madre è morta in un edificio crollato a causa dei kryptoniani, Bruce inizia a vedere Superman come una minaccia che va fermata.

Inizia così la guerra tra Batman e Superman, un film dove viene messa in discussione la libertà d’azione di un supereroe con grandi poteri. Aquaman fa per la prima volta la sua comparsa in una delle registrazioni delle telecamere della Lex Corp, per tenere d’occhio altri metaumani come Superman. Una chicca dove il nostro Arthur spacca la telecamera col Tridente. Così il nostro amato Aquaman viene introdotto nel grande universo cinematografico del DCEU, che prometteva davvero tanto, dandoci dei primi sguardi anche a Flash, Wonder Woman e Cyborg.

Justice League Snyder Cut | Cosa guardare prima di Aquaman 2

Ora passiamo al pezzo forte, il primo film dove Aquaman ha un ruolo da comprimario. La Terra è minacciata dall’arrivo di Steppenwolf, un seguace di Darkseid (il Thanos della DC, per intenderci) e parte alla ricerca delle Scatole Madri, tre antichi manufatti che, se uniti insieme, possono disertare un pianeta. Darkseid ha intenzione di utilizzarle per ripopolare la Terra, ma ovviamente i nostri eroi non se ne staranno a guardare con le mani in mano. Steppenwolf viene attirato dalla prima scatola, situata sull’isola dei Themyscira, luogo di nascita di Wonder Woman. Diana quindi va ad avvertire Bruce del piano di Darkseid, e Bruce parte quindi alla ricerca di un gruppo di metaumani in grado di fermare la minaccia.

Il primo a cui chiede aiuto è proprio Arthur Curry, il nostro Aquaman, che in quel momento della sua vita voleva starsene per conto suo. Ma viene convinto da Batman a fermare il piano di Steppenwolf e Darkseid. Una bella entrata in scena per il futuro Re di Atlantide, che in questo film la sua presenza è possente, maestosa e affascinante e mette in mostra le premesse che lo porteranno ad essere il supereroe DC con i film migliori del DCEU. Non c’è che dire, Aquaman nel film è il più potente e risolve la maggior parte dei problemi più grossi che la Justice League affronta, con le sue creature marine e le ondate di tsunami che scaglia contro Steppenwolf e i suoi scagnozzi.

Aquaman | Cosa guardare prima di Aquaman 2

Arriviamo al punto cruciale, il primo film standalone di Aquaman. Prima di allora nessuno aveva mai realizzato un film sul Re di Atlantide, Jason Momoa è il primo attore ad interpretare il personaggio in un film solista e non solo il personaggio ha ottenuto il suo fascino che l’ha portato ad avere un film tutto suo (merito soprattutto del carisma di Jason Momoa), ma anche a diventare il film con più incassi della DC, perfino più del capitolo finale della trilogia del Batman di Nolan: Il Cavaliere Oscuro: Il Ritorno. Un evento che nessuno si sarebbe aspettato, visto che Aquaman era il supereroe più bullizzato e preso in giro dal mondo. Già con Justice League, Aquaman viene rivalutato, ma con il suo primo film lascia tutti a bocca aperta, grazie alla visione di James Wan sul personaggio e, lo ribadiamo ancora una volta, al carisma dell’attore hawaiano Jason Momoa.

In questo film, Arthur Curry deve accettare il suo passato, ma soprattutto le responsabilità e il ruolo di Re di Atlantide che gli spetta di diritto. Farà fatica ad accettarlo, sentendosi abbandonato dagli Atlantidei, ma soprattutto da sua madre, la Regina Atlanna, interpretata da una delle migliori attrici degli ultimi tempi, Nicole Kidman. Arthur sarà convinto da Mera (Amber Heard) ad intraprendere la missione di fermare il regno di terrore che il fratellastro Orm (Patrick Wilson) sta costruendo, con l’intenzione di attaccare il popolo terrestre. Una storia di famiglia, dove Arthur deve capire l’importanza che ha per Atlantide e per il mondo, motivo per cui, realizzato che la Terra è in pericolo, accetta di sfidare Orm, sconfiggendolo infine e accettando il suo titolo.

Godetevi Aquaman e il Regno Perduto!

Siamo arrivati alla fine, con questa guida vi abbiamo tenuti per mano e mostratovi tutto ciò che dovete guardare per arrivare belli preparati ad Aquaman 2. Questo è l’ultimo film del’universo narrativo del DCEU, non c’è alcun richiamo al futuro o altro, ma ha ben poca rilevanza. L’assenza di collegamenti ad altri film e al futuro non deve fermarvi dal guardare questo film, che come abbiamo già detto più volte, merita. La cgi, la regia, gli effetti speciali, le scene d’azione, il design delle creature e dei mondi marini, la chimica tra i personaggi. Aquaman 2 va visto come un addio dolce e amaro a quello che il DCEU avrebbe dovuto essere per rimanere in vita.

Detto questo, speriamo che vi piacciano questi film e che vi prepariate a vedere l’ultima avventura con protagonista Jason Momoa. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema!

