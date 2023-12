Recensione Aquaman e Il Regno Perduto: una fine degna di nota

L‘ultima avventura del supereroe della DC è ora disponibile nelle sale e questo rappresenta la fine del DCEU iniziato 10 anni fa con Man Of Steel, ma sarà riuscito a concludere la saga almeno in maniera decente? Scopriamolo in questa recensione di Aquaman e il Regno Perduto TITOLO ORIGINALE: Aquaman and the Lost Kingdom. GENERE: azione, fantascienza, fantastico, avventura. NAZIONE: Stati Uniti. REGIA: James Wan. CAST: Jason Momoa, Patrick Wilson, Yahya Abdul-Mateen II, Randall Park, Dolph Lundgren, Temuera Morrison, Nicole Kidman, Vincent Regan, Pilou Asbæk, Jani Zhao, Indya Moore, Martin Short, John Rhys-Davies . DURATA: 124 minuti DISTRIBUTORE: Warner Bros. USCITA: 20/12/2023.

Rispondiamo subito a questa domanda: sì, Aquaman e il Regno Perduto è un degno saluto finale al DCEU. Non è solo decente, ma è il miglior film del DCEU e i motivi sono tanti, sia per quanto riguarda l’aspetto tecnico, sia per quanto riguarda la scrittura dei personaggi e le trovate per la trama (a parte qualche soluzione che ha velocizzato un po’ troppo le cose e che sono state un po’ buttate lì). Alla regia del film torna il regista del primo capitolo James Wan (ecco la filmografia completa) e ovviamente il nostro amatissimo Jason Momoa, che in questo nuovo capitolo si vede palesemente quanto si sia divertito con questo film e quanto fosse in parte. Vediamo nel dettaglio perché questo è il film migliore che il DCEU abbia creato.

Uno spettacolo per gli occhi | Recensione Aquaman e il Regno Perduto

Analizziamo il lato tecnico: a livello registico il film non ha eguali nel DCEU, James Wan è riuscito a giocare in maniera così ordinata, pulita e “delicata” con la cinepresa perfino nelle scene di combattimento sott’acqua, nonostante le centinaia di esplosioni e nemici che arrivano da ogni angolo. Non era affatto facile fare una cosa del genere, soprattutto nelle scene d’azione dove avvengono più cose nello stesso momento, era difficile non creare confusione eppure il regista ci è riuscito. Parlando di Atlantide, in questo film vediamo molto di più del regno degli Atlantidei e il design lo rende immensamente affascinante, realizza il sogno di chi crede nell’esistenza di Atlantide e che tanto vorrebbe visitare. La città è stupenda, la cgi è ottima e non dà l’impressione di essere finto. Tutto è vero, tutto è in movimento e i combattimenti sono spaccamascella.

Il fascino delle creature | Recensione Aquaman e il Regno Perduto

Un altro aspetto del film che merita di essere analizzato in una sezione a parte è il design delle creature. Ogni creatura che ha un ruolo nel film ha il suo fascino, che sia una minaccia da affrontare, un tipo losco con cui fare affari o un alleato in battaglia, ogni creatura è degna di nota. Ma la creatura che abbiamo apprezzato di più è sicuramente il polpo Topo, già apparso in un cameo nel primo film, che qui ha un ruolo importante: accompagna il protagonista Arthur Curry verso il luogo dove hanno imprigionato suo fratello Orm, alias Ocean Master, interpretato da Patrick Wilson.

Nonostante Topo non parli, riesce a farsi amare per i suoi comportamenti buffi e adorabili, altra cosa non facile era appunto quella di rendere adorabile un polpo, ma James Wan è riuscito anche in questo. Inoltre si rende molto utile nell’aiutare Aquaman, che sia liberarlo da una trappola o il solo avvertire dei pericoli tramite dei messaggi. Si può dire che Topo sia un po’ come Groot dei Guardiani della Galassia. Queste creature marine compongono un mondo che valeva la pena mostrare ancora e approfondire in altri film, affidando tutto a James Wan, perché è stato in grado di creare un mondo tanto affascinante quanto quello di Star Wars, con creature bizzarre, buffe e diverse tra di loro.

Black Manta: un villain davvero minaccioso | Recensione Aquaman e il Regno Perduto

Ora parliamo dell’antagonista principale del film: Black Manta. Questo villain ci ha particolarmente sorpresi, il DCEU non ha mai cacciato fuori dei villain che siano quanto lontanamente memorabili, ma questa è un’eccezione alla regola. Anche lui torna direttamente dal primo film, sopravvissuto ad un primo scontro contro Aquaman, nel quale è morto suo padre per salvargli la vita. Da quel momento David Kane assume l’identità di Black Manta e giura vendetta contro Aquaman, con il solo scopo di rovinargli la vita, uccidendo i suoi amici, sua moglie Mera, suo figlio di un anno Arthur Jr, suo padre e distruggendo Atlantide.

Ma come può un umano comune fare tutto questo contro Aquaman? Semplice: impadronirsi del Tridente Nero, un’antica arma oscura appartenuta al famoso Regno Perduto. Quest’arma gli conferisce dei poteri straordinari che gli permettono non solo di fronteggiarlo, ma anche di metterlo in serie difficoltà. In più, il Tridente Nero lo tiene perfino in contatto con il creatore di quell’arma dall’identità sconosciuta, ma dall’aspetto demoniaco, questo aggiunge tinte horror all’antagonista. Ciò che lo rende il villain migliore del DCEU, tuttavia, è la sua rabbia e il suo odio che lo rendono estremamente determinato a far soffrire il nostro eroe, non provando alcuna pietà per nessuno ed è privo di ogni scrupolo.

La coppia che scoppia | Recensione Aquaman e il Regno Perduto

Abbiamo tenuto il pezzo forte per ultimo, siete pronti? Il punto forte di questo nuovo film è la coppia di fratelli formata da Arthur e Orm. Anche Orm riprende la propria storia da dove l’abbiamo lasciato nel primo film di Aquaman, imprigionato per aver rischiato di mandare Atlantide contro la Terra. Orm diventa fondamentale per Arthur perché è colui che conosce meglio Black Manta, motivo per cui il protagonista si ritrova costretto a liberarlo e i due insieme formano un duo che trasforma un cinecomic in un vero e proprio buddy movie. La cosa migliore di questa coppia? Semplice: la coppia funziona. I loro caratteri completamente opposti tirano fuori delle gag comiche che fanno ridere, funzionano, hanno una comicità che però rispecchia perfettamente la scrittura dei personaggi.

Vedere i due fratelli litigare e al tempo stesso aiutarsi a vicenda nell’affrontare i pericoli insieme, con l’obiettivo comune di salvare Atlantide e la loro famiglia, ci scalda il cuore, oltre a farci crepare dalle risate. Non mancano però ovviamente anche i momenti drammatici, in cui scopriamo chi sono veramente Arthur e Orm, cosa vogliono davvero e cosa li ha spinti a prendere quelle scelte che li hanno portati a quel momento. Entrambi affrontano un percorso di crescita, imparano dai propri errori, ma soprattutto imparano a volersi bene, come i fratelli quali sono. L’accoppiata Arthur e Orm, quindi, funziona alla grande, un viaggio colmo di risate e spasso, ma anche di riflessione.

Lunga vita al re di Atlantide!

Alla fine ci siamo arrivati, con questa recensione diciamo ufficialmente addio al DCEU, che sarà resettato con il nuovo DCU di James Gunn. Ma quindi cosa ci ha lasciato questo Aquaman e il Regno Perduto? Perché dovremmo spendere dei soldi per vederlo, se non ci sarà un continuo? Forse questo sarà anche vero, ma nel corso degli anni i cinecomics si sono trasformati in una gigantesca serie tv che vediamo al cinema, con episodi da due, due ore e mezza o tre, dimenticandoci di una cosa che caratterizzava i primi cinecomics: l’autoconclusione.

Sì, perchè questo film di Aquaman non riprende le vicende di nessun altro film DC, se non quelle del primo film, come se fosse un mondo unico. Questo è il tipo di cinecomic che ci mancava, un cinecomic che concentra la propria storia solo sul protagonista, senza fare continui riferimenti e citazioni ad altri film del DCEU, ricordando i tempi in cui un film lo guardavamo senza pensare ai film di altri supereroi, al fatto che ci fosse un universo condiviso. Aquaman e il Regno Perduto è quello che il DCEU avrebbe dovuto essere sin dall’inizio: una storia a sé stante, che sviluppa i propri personaggi senza infilarci troppo fanservice in mezzo e che racconta la storia del protagonista, non del mondo attorno a lui. Se la Warner avesse dato carta bianca ai registi, come nel caso di James Wan, allora forse la DC non avrebbe avuto bisogno di alcun reboot. Un gran peccato, ma almeno il nostro Aquaman ne è uscito a testa alta. Grazie James Wan, e grazie Jason Momoa.

E voi? Avete visto Aquaman e Il Regno Perduto? Se non l’avete ancora visto, dategli una possibilità e acquistate il vostro biglietto per gustarvi l’ultima avventura di Aquaman. Continuate a seguirci su tuttotek.it per tutte le news dal mondo del cinema e delle serie tv!

8.5 Lunga vita al Re! Punti a favore Duo dinamico di Jason Momoa e Patrick Wilson

