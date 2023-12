I peggiori film del 2023: i titoli che ci hanno fatto ribrezzo

Siamo arrivati a fine anno e manca ormai poco all’anno nuovo, quindi è tempo di fare un recap, tornare indietro nel tempo e fare i conti su quelli che sono stati i peggiori film del 2023, che ne dite?

Scegliere questi film presenti nella lista non è stata affatto cosa facile, nel corso di questo 2023 ne sono usciti molti di deludenti, altri che invece fanno davvero pena. Ma noi abbiamo scelto quelli che rappresentano proprio la monnezza cinematografica di questo 2023. Non ironicamente usiamo questo termine, perché questi film sono usciti fuori talmente male, che sia nella sola idea di averli concepiti o che abbiano preso una brutta piega lungo la via, che vanno presi e gettati tra i rifiuti. Per questa lista ne abbiamo scelti solo 5, perché raggiungere questo livello di bruttezza non è affatto un’impresa facile.

The Marvels | I peggiori film del 2023

Questo rappresenta il punto più basso dei Marvel Studios, basti pensare all’incasso del film, è il peggiore di tutta la storia dell’MCU. Il motivo va ben oltre l’essere maschilisti, patriarcali o altro, qui si tratta di non essere minimamente interessati a dei personaggi che all’MCU non hanno mai lasciato nulla, colpa della caratterizzazione che avevano dato inizialmente a Brie Larson che comunque conta di una filmografia di tutto rispetto, tra cui un Oscar alla miglior attrice. Il personaggio di Carol Danvers è stato reso più amichevole rispetto al suo esordio di sicuro, ma non è bastato. Un Nick Fury a dir poco inutile, una villain priva di carisma, ma soprattutto troppo materiale per troppo poco tempo.

The Marvels è infatti anche il film più breve dell’MCU, solo 105 minuti. Come potevano anche solo pensare di raccontare gli eventi di WandaVision e Secret Invasion in neanche due ore? L’unica cosa che funzionava era la chimica tra le tre protagoniste Carol, Khamala e Monica, ma rimangono personaggi che non attirano. Il problema di The Marvels è esattamente questo, parla di personaggi neanche secondari, ma terziari, e che non sono neanche interessanti. O meglio, non hanno creato un impatto abbastanza grande da meritare un film tutto loro. Un film che di per sé poteva essere interessante, peccato che i personaggi non abbiano carisma nel grande disegno Marvel. Questo film è stato solo una pessima scelta di marketing, la peggiore mai presa dalla Marvel, che ci ha creduto fin troppo.

I Cavalieri dello Zodiaco | I peggiori film del 2023

L’esempio lampante del “prendi un marchio amato da tutto il mondo e riempilo di monnezza americana“. I Cavalieri dello Zodiaco è proprio questo, un film che non sapeva per niente cosa stava facendo e che la produzione aveva preso semplicemente come un cinecomic in cui far scannare di mazzate gli eroi muniti di armature e armi cazzute. I Cavalieri dello Zodiaco sono un simbolo che ha fatto la storia dell’intrattenimento di origine orientale ed è entrato nel cuore di molti appassionati. Attraverso la serie manga di 28 volumi, la serie anime di 114 episodi, i quattro film d’animazione trasmessi al cinema, tre musical, numerosi videogiochi, action figures, merchandising, insomma, tutti conoscono e amano i Cavalieri dello Zodiaco.

Le loro avventure, le loro battaglie, i legami tra i Cavalieri, le loro divergenze, gli ostacoli che affrontano, la mitologia greca che è il punto forte di questo franchise, tutti questi fattori hanno conquistato il cuore di molti fan. Peccato che ci sia andata di mezzo la contaminazione americana, che ha reso questo film sui Cavalieri dello Zodiaco, che aveva tutti i buoni propositi per essere quantomeno un adattamento decente, un banalissimo cinecomic dove la gente si mena. Ma siamo seri? Cos’è, un film dell’MCU? Ma lo fosse anche lontanamente, perché qui non c’è neanche pathos, non c’è sentimento, non c’è nulla. Questo film non è niente, è un involucro vuoto che non racconta nulla, a questo punto bastava far indossare delle armature dei Cavalieri dello Zodiaco ai lottatori della WWE. Deludente è davvero dire poco.

L’Esorcista del Papa | I peggiori film del 2023

Un’altra prova che ormai il nostro amato Russell Crowe accetta anche i film più penosi che gli vengono offerti pur di fare soldi. L’Esorcista del Papa è un film tratto da una storia vera, dove l’attore americano interpreta l’esorcista italiano (già questo dovrebbe far pensare) Padre Amorth, scomparso nel 2016. Il film parla proprio della sua storia, ovviamente romanzandola, mettendo in risalto tutti gli esorcismi che ha effettuato durante la sua carriera, più di 50.000 esorcismi dal 1986 al 2007. Il protagonista qui ripercorre gli eventi accaduti realmente, quando fu nominato capo degli Esorcisti direttamente dal Papa stesso, ma accadranno cose strane durante la sua carriera al Vaticano. Continuerà a fare i suoi esorcismi, ma mentre risiede a Roma, scoprirà che la Chiesa nasconde qualcosa di oscuro.

Un altro film che aveva un grosso potenziale, qualcosa che nella categoria horror non era mai stato raccontato, ma che cade di nuovo nel cliché dell’idea ottima, realizzazione pessima. Non sembra di vedere un film, sembra piuttosto di vedere un cinecomic. Padre Amorth sembra il classico supereroe che combatte il male, e lo fa prendendo in giro i demoni che si impossessano dei corpi delle vittime che deve liberare. Se visto solo per divertirsi, ci può anche stare, ma il problema è che i dialoghi, le voci demoniache, i cambi di scena e le atmosfere sembrano troppo da film DC. Più che Padre Amorth, Russell Crowe qui sembra una versione invecchiata di John Constantine. Non si può prendere nulla sul serio in questo film, motivo per cui l’unico modo per goderselo è spegnere il cervello e guardarlo come se fosse appunto un film di supereroi.

The Flash | I peggiori film del 2023

Qui le cose si fanno difficili, perché ora si parla della monnezza dura e pura. The Flash era stato preannunciato come il film che avrebbe cambiato le sorti del DCEU, ha creato un hype e curiosità soprattutto nel cuore degli appassionati della DC, The Flash e del DCEU. Questo doveva essere il film che avrebbe dovuto salvare questo universo, riscrivendolo, ma tenendo gli attori dei primi film. Già solo il fatto che abbiano tenuto Ezra Miller, dopo essere praticamente diventato un pazzo criminale che ha commesso degli atti atroci e che meriterebbe la prigione, non sta né in cielo, né in terra, ma sorvoliamoci su e parliamo del film. Che dire, un film del tutto inutile, che non aggiunge assolutamente nulla all’universo cinematografico, anche perché tutto ciò che vediamo viene cancellato (no, non parliamo del reboot del DCEU).

Barry Allen compie un viaggio nel tempo per cercare di riscrivere la storia e cercare di salvare la madre da un misterioso omicida di cui non ci viene mai mostrata l’identità. Una sera corre talmente veloce che si ritrova in effetti indietro nel tempo, ma anche in un altro universo, dove deve addestrare un altro Barry con il quoziente intellettivo di una scimmia handicappata per aiutarlo a fermare la morte di sua madre e l’incarcerazione di suo padre. Il tutto aiutato dal Batman di Michael Keaton invecchiato e da Supergirl di Sasha Calle. Non c’è né capo né coda in questo film, solo fanservice che magari a primo impatto può far piacere per chi ama Michael Keaton, ma per il resto è tutto fumo e niente arrosto. Per non parlare della cgi, la cgi più brutta mai vista in un cinecomic, sembrava di vedere la grafica dei videogiochi della PlayStation 1. Un obbrobrio che non racconta nulla e non conclude nulla.

Winnie The Pooh: Sangue e Miele | I peggiori film del 2023

No, seriamente, ma che si sono fumati per cacciare fuori questo schifo? D’accordo, è un film a basso budget, ma per un film con queste pretese non c’era bisogno di spendere milioni di dollari per renderlo quantomento guardabile. L’idea è strana, anche se curiosa: prende la figura Disney dell’orsetto giallo del Bosco dei 100 Acri e lo rende un serial killer vendicativo per l’abbandono da parte di Christopher Robin. Bene, molto curioso, una versione horror e distopica di un’icona dell’animazione per bambini, molto interessante! Magari hanno realizzato anche un bel film d’intrattenimento con una trama interessante e danno una nuova caratterizzazione a Winnie!

Ma magari, questo film è di una bruttezza che non si è mai vista nel 2023 e per il quale non si dovrebbe spendere neanche un centesimo. Caratterizzazione di Winnie? Ma quando mai, viene trasformato in un guscio vuoto privo di emozioni che non parla nemmeno, ma fosse solo quello il problema. Il vero problema è la messinscena, non c’è niente in questo film che si salvi, niente che renda. La cosa peggiore però è che sia Winnie che il maialino Pimpi sono realizzati male. I costumi sono orribili, anche perché non sono costumi, sono dei palesi esseri umani ma con delle maschere di plastica di Winnie The Pooh e Pimpi, non fanno neppure spavento, fanno solo storcere il naso durante tutta la visione del film. Winnie The Pooh Sangue e Miele è il peggior film del 2023.

L’importante è divertirsi

Nel mondo del cinema ci sono film di ogni genere, che siano realizzati bene o male, fanno parte del settore. Un consiglio che ci sentiamo di darvi, a prescindere che il film sia buono o sia da buttare, è di divertirvi. Il cinema è intrattenimento, il cinema è divertimento, il cinema è magia. Ognuno ha una storia da raccontare e bisogna saperlo prendere per il verso giusto, se è un buon film con una storia appassionante tanto meglio, ma anche vedersi un film fatto male può divertire e farvi pensare “no, ma come hanno potuto creare una roba del genere?” e prenderla sul ridere. Divertitevi, ragazzi, l’obiettivo del cinema è esattamente questo, sia che lo guardiate da soli, sia in compagnia di un amico, di un parente o di un partner.

Speriamo che abbiate passato un buon anno! Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema. Ne approfittiamo per augurarvi un buon anno nuovo, e nel 2024 ci aspetteranno tante belle sorprese!

