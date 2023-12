La top 10 dei migliori film usciti nel 2023

In questa top 10 vi indichiamo quali sono secondo noi i migliori film usciti nel 2023, sia italiani che stranieri

La settima arte, seppure in ormai inarrestabile declino, resta un volano per le abitudini e i gusti di tutti. Lasciamo per un attimo da parte le piattaforme di streaming e vediamo qual è la top 10 dei migliori film dell’anno: da Oppenheimer a Barbie, da Killers of the Flower Moon a Mixed by Erry, ecco tutti i titoli che abbiamo maggiormente apprezzato in questo 2023.

10. Mixed by Erry | I 10 migliori film del 2023

Cominciamo la nostra classifica con un film tutto italiano. Enrico Frattasio, detto Erry, ha un grande successo presso gli amici con il suoi mixtape, tanto da allargare il proprio giro fino a mettere in piedi una piccola attività, che finisce per dare luogo a una avventura internazionale. Tutto parte nella Napoli anni 80, all’ombra del mito di Maradona, per arrivare nella Milano imprenditoriale dei primi anni 90. Sydney Sibilia firma un’altra commedia d’ambientazione storica, ancora una volta sul tema a lui caro di una vita pirata o comunque fuori dalle istituzioni. Il regista torna in sala, come nella sua trilogia di Smetto quando voglio, ma con un cast di volti esordienti o comunque poco noti, cui affianca Fabrizio Gifuni, per dare vita a un film molto divertente che sicuramente lascia un segno positivo in questo 2023.

9. The Whale | I 10 migliori film del 2023

Un professore di inglese vive da recluso e fa lezione online senza mostrarsi mai, nascondendo la propria obesità. A rischio di insufficienza cardiaca, l’uomo è in cerca di redenzione ma ancora troppo propenso a indugiare in abbuffate compulsive per placare la propria angoscia. Il nuovo, controverso, film di Darren Aronofsky, presentato a Venezia, cerca di fare per Brendan Fraser quello che The Wrestler ha fatto per Mickey Rourke e le recensioni sono state quasi unanimi nell’applaudire la recitazione dell’attore. Anche se il film non ha messo d’accordo tutti, bisogna ammettere che è un ottimo spunto nell’anno appena passato. Tratto dal dramma teatrale omonimo del newyorkese Samuel D. Hunter, The Whale riflette anche sul tema e della colpa e non manca degli elementi biblici tanto cari al regista.

8. Gli spiriti dell’isola | I 10 migliori film del 2023

Su una piccola isola al largo dell’Irlanda, negli anni Venti, Colm decide di rompere l’amicizia con il proprio miglior amico Pádraic, che non riesce a farsene una ragione. Colm del resto è assolutamente irragionevole e minaccia di tagliarsi le dita se Pádraic non lo lascerà in pace. L’uomo vuole dedicare il proprio tempo alla musica e sente che il chiacchiericcio con l’amico è ormai diventato una perdita di tempo improduttiva, che non gli procura più alcun piacere. Torna Martin McDonagh, il regista di Tre Manifesti a Ebbing, Missouri, che riunisce a sé le star del suo folgorante esordio In Bruges: Brendan Gleeson e Colin Farrell, affiancati da Kerry Condon. Già vincitore a Venezia per l’interpretazione di Farrell e la sceneggiatura, è senz’altro tra i favoriti nella corsa all’Oscar.

7. Barbie | I 10 migliori film del 2023

Per la prima metà del Barbenheimer di agosto sono bastate le prime foto con le mise sui pattini di Margot Robbie e Ryan Gosling e poi il primo teaser trailer con citazione di 2001: Odissea nello spazio per entusiasmare la rete. A stupire del progetto è la regia di Greta Gerwig, che finora non aveva mai abbracciato un personaggio tanto pop. Anche Margot Robbie non ha mancato di sottolineare quanto il film sia sorprendente, dichiarando già nel 2020 che qualsiasi cosa stessimo pensando, ce ne avrebbe data una completamente diversa. Così è stato, perché al di là dell’enorme successo al botteghino, il fim ha indubbie qualità, attestandosi come manifesto femminista a tratti sagace nell’invertire i ruoli di Barbie e Ken, visivamente ben progettato ed eseguito e dallo sviluppo tutt’altro che scontato.

6. Oppenheimer | I 10 migliori film del 2023

La storia del direttore del laboratorio di Los Alamos durante il Manhattan Project che portò allo sviluppo e al conseguente impiego della Bomba Atomica. Questa volta Christopher Nolan non sceglie un cognome storico per raccontare tutt’altro come in Tenet e firma quello che dovrebbe essere un biopic più o meno tradizionale. Nei panni del protagonista uno smagrito Cillian Murphy, affiancato da un impressionante parterre di star: Robert Downey Jr., Emily Blunt, Matt Damon, Rami Malek, Florence Pugh, Kenneth Branagh e pure il regista Benny Safdie. Il film ha fatto notizia perché Nolan, che notoriamente non ama la computer graphic, ha scelto di ricreare l’esplosione del celebre test nucleare Trinity con uno spettacolo pirotecnico di esplosivi. Ma soprattutto ha incendiato le sale ad agosto, segnando almeno per un istante un risveglio del cinema in sala. Nonostante le recensioni altalenanti (a parte la colonna sonora, che ha messo d’accordo tutti), a noi è piaciuto: qui trovate la nostra recensione.

5. Adagio | I 10 migliori film del 2023

Una storia di vendetta e redenzione nella Roma di oggi: sarebbe un descrizione generica e poco entusiasmante se dietro non ci fosse il ritorno nella capitale di Stefano Sollima, dopo i suoi trascorsi americani e internazionali con la serie ZeroZeroZero e le collaborazioni con Taylor Sheridan. Per la conclusione della sua trilogia ideale sulla Roma criminale, iniziata più di dieci anni or sono con A.C.A.B. – All Cops Are Bastards e continuata con Suburra, Sollima si affida a un cast italiano all-star: Toni Servillo, Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea e Adriano Giannini. Al suo fianco tornano inoltre il fidato sceneggiatore Stefano Bises e il direttore della fotografia Paolo Carnera, per dare vita a un film distopico ambientato in una capitale sull’orlo del collasso.

4. Asteroid City | I 10 migliori film del 2023

L’ultimo film di Wes Anderson è tanto un ritorno alla forma quanto un’espansione ponderata degli impulsi umanisti del regista. Asteroid City, che racconta la storia di un gruppo eterogeneo di individui, interpretato da un cast stellare, bloccati in una minuscola cittadina desertica al culmine dell’era atomica, affronta i temi del lutto e della solitudine, dell’amore e dello stupore esistenziale. Nella sua incantevole serie di diorami è contenuto un affascinante ritratto della vita nella sua quasi totalità, che racchiude tutta l’assurdità e la dolcezza della vita. Inoltre, i preziosismi strutturali di Anderson sono un quid pluris senza dubbio apprezzabile.

3. Guardiani della Galassia Vol. 3 | I 10 migliori film del 2023

I Guardiani della Galassia hanno ottenuto il possesso della stazione spaziale Knowhere e stanno cercando di trasformarla in un luogo d’asilo per tutti i reietti dello spazio. Subiscono però un brutale attacco, legato a uno di loro. Se questa è la premessa, il film verte in realtà soprattutto sulla tragedia di Rocket e vedrà come villain l’Alto Evoluzionario, che ne è il creatore. In un marasma ormai più totale, nel quale la Marvel sforna qualche buon prodotto (soprattutto serie tv) e una buona parte di pessimi titoli, James Gunn continua a essere un faro e lascia la baracca concludendo la sua trilogia (più special televisivo) dedicata ai Guardiani, promettendo un tono questa volta più tragico, per un finale fortemente emotivo, ma mantenendo comunque alto e bilanciato il livello tra dramma e commedia.

2. Killers of The Flower Moon | I 10 migliori film del 2023

Sono terminate ad ottobre 2021 le riprese del nuovo film di Martin Scorsese, tratto da un libro di David Grann su una serie di omicidi di nativi americani che, negli anni Venti del Novecento, furono al centro di una grande indagine federale. Il film, che inizialmente era una produzione Paramount, è stato largamente riscritto nel 2020 per dargli un taglio meno commerciale ed è passato a Apple TV+. In linea con questo nuovo approccio, DiCaprio ha chiesto e ottenuto di non interpretare l’agente FBI che indaga sugli omicidi, bensì il nipote del principale sospettato. La parte dell’agente è stata così affidata a Jesse Plemons, che con Scorsese ha già lavorato in The Irishman. La mossa è stata vincente e Leonardo DiCaprio e Robert De Niro sono i protagonisti assolutamente cattivi della storia, interessante e che conferma il talento dei tre. La nostra recensione non può che darne atto.

1. C’è ancora domani | I 10 migliori film del 2023

Delia è una brava donna di casa nella Roma del dopoguerra: tiene il suo sottoscala pulito, prepara i pasti al marito Ivano e ai tre figli, accudisce il suocero scorbutico e guadagna qualche soldo rammendando biancheria, riparando ombrelli e facendo da infermiera a domicilio. Secondo gli uomini della sua vita però ha il difetto che risponde, in un’epoca in cui alle donne toccava tenere la bocca ben chiusa. E Ivano ritiene sacrosanto riempirla di botte e umiliarla per ogni sua “mancanza”. Per fortuna fuori casa Delia ha qualche alleato: un meccanico che le vuole bene, un’amica spiritosa che la incoraggia, un soldato afroamericano che vorrebbe darle una mano. E soprattutto, ha un sogno nel cassetto, sbocciato da una lettera ricevuta a sorpresa. Un enorme successo, ampiamente meritato, per questo film che conferma Paola Cortellesi come una lucida protagonista del nostro tempo.

Conclusioni

Di film nel 2023 ce ne sono stati, non sempre di grande qualità ma speriamo possa esserci una nuova primavera per questo tipo di contenuto al cinema. L’augurio, per ora, è di un 2024 ricco di nuovi appuntamenti nei cinema.

