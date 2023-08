Migliori sigarette elettroniche | Agosto 2023

Stai provando a smettere di fumare o sei solo stufo della sigaretta tradizionale? Scopri quali sono le migliori sigarette elettroniche e come scegliere quella adatta a te

Stai pensando di passare alla sigaretta elettronica ma non sai dove iniziare per scegliere quella giusta?

Nelle prossime righe ti spiego come è composta una e-cig, in modo da trovare quella adeguata alle tue esigenze e ti mostro alcune delle soluzioni Starter Kit, ovvero pacchetti tutto incluso (tranne il liquido), con batteria integrata e atomizzatore a testine (sostituibili), più vendute del momento.

I componenti della sigaretta elettronica

Atomizzatore

L’atomizzatore è quella parte dell’e-cig che vaporizza il liquido, grazie al contatto con una resistenza interna posta al suo interno, e lo trasforma nel vapore da inalare.

Ogni atomizzatore monta solo su determinate batterie, anche se sul mercato si trovano diversi adattatori molto validi.

Ogni atomizzatore valorizza in maniera differente gli aromi, per cui la sua scelta risulta spesso molto personale e basata sulla propria percezione ed esperienza.

Gli atomizzatori variano in base al tipo di utilizzo e alla loro tipologia strutturale.

In base al tipo di tiro distinguiamo:

atomizzatori per il tiro di guancia : permettono un tiro simile a quello di una sigaretta tradizionale , per cui sono consigliati a chi cerca di smettere di fumare o a chi si sta avvicinando al mondo delle sigarette elettroniche . Il vapore prodotto non sarà elevato perché hanno bisogno di meno potenza per essere utilizzati, garantendo una maggiore durata della batteria

: permettono un , per cui sono consigliati o a . Il perché hanno bisogno di meno potenza per essere utilizzati, garantendo una atomizzatori per il tiro di polmone: producono grandi quantità di vapore grazie all’utilizzo di resistenze in sub-ohm, che richiedono molta più potenza alla batteria. Garantiscono una resa aromatica maggiore, ma dovendo richiedere maggiore potenza alla batteria, quest’ultima si scaricherà più rapidamente.

Per quanto riguarda la tipologia strutturale dell’atomizzatore abbiamo:

atomizzatori con tank non rigenerabili : sono composti da un serbatoio in vetro o in policarbonato e da un resistenza da sostituire quando non si avverte più il sapore del liquido o si avverte sapore di brucia o quando la quantità di vapore generato non è più soddisfacente

: sono composti da un serbatoio in vetro o in policarbonato e da un resistenza da sostituire quando non si avverte più il sapore del liquido o si avverte sapore di brucia o quando la quantità di vapore generato non è più soddisfacente atomizzatori con tank rigenerabili : si differenziano da quelli non rigenerabili perché la resistenza non è prefatta, ma si può realizzare utilizzando del filo resistivo e del cotone. Necessitano di una certa esperienza per la scelta della tipo di filo resistivo e del cotone più adatto all’atomizzatore

: si differenziano da quelli non rigenerabili perché la resistenza non è prefatta, ma si può realizzare utilizzando del filo resistivo e del cotone. Necessitano di una certa esperienza per la scelta della tipo di filo resistivo e del cotone più adatto all’atomizzatore atomizzatori da dripping: scelti principalmente per la loro resa aromatica, non hanno un serbatoio. Sono composti da una base ed un top cap, all’interno del quale andrà versato il liquido, direttamente sul cotone ogni 4/5 tiri. È necessario rigenerare la resistenza ed il cotono manualmente

scelti principalmente per la loro resa aromatica, non hanno un serbatoio. Sono composti da una base ed un top cap, all’interno del quale andrà versato il liquido, direttamente sul cotone ogni 4/5 tiri. È necessario rigenerare la resistenza ed il cotono manualmente atomizzatori rigenerabili bottom feeder: simili a quelli da dripping, si differenziano per la modalità di alimentazione del liquido. Alla base presentano un piccolo foro al quale viene collegata la boccetta di liquido; effettuando una pressione sulla boccetta (squonk) il liquido impregna il cotone e permette alla resistenza di svolgere il suo lavoro

Resistenza

La resistenza (detta anche coil) non è altro che un filo metallico avvolto in spire che genera appunto, una resistenza elettrica. Il suo valore è espresso in Ohm (Ω): più basso è il valore è maggiore sarà la quantità di vapore generato.

Un coil con una bassa resistenza permette sì una svapata con una maggiore quantità di vapore perché si riscaldano in fretta, ma hanno un ciclo di vita breve a causa della loro fragilità, tendono a scaricare prima la batteria e ad utilizzare una quantità maggiore di liquido.

Un coil ad alta resistenza al contrario necessita di una batteria ad alto voltaggio per funzionare correttamente. Il suo utilizzo fa sì che si consumino meno liquido e batteria, a discapito però della quantità di vapore prodotta.

È di fatto la componente centrale della sigaretta elettronica, in quanto il suo scopo è quello di vaporizzare il liquido che gli viene “passato” dal cotone al suo interno.

Insieme al connettore elettrico e al cotone, costituisce quella che viene chiamata testina. Bisogna sostituire la testina regolarmente, in base all’utilizzo che se ne fa.

Drip Tip

Il drip tip è il beccuccio dove si poggia la bocca e che permette di aspirare il vapore prodotto dalla sigaretta elettronica. Ne esistono diversi modelli sul mercato, differenti l’uno dall’altro per colori, forme, dimensioni e materiale.

Essendo un componente che influisce su come viene recepito il fumo, è importante scegliere quello giusto.

Alcuni materiali, come quelli metallici, tendono a riscaldarsi molto velocemente; al contrario, quelli in materiale plastico non hanno questo problema, ma possono influire sulla resa aromatica dei liquidi usati.

Esistono anche dei materiali ibridi, come il derlin, che unisce le qualità dei materiali plastici e quelli metallici.

Altri fattori da tenere in considerazione sono la dimensione del foro di tiraggio, che se troppo piccolo può causare problemi di condensa, e la lunghezza del drip stesso: un drip tip più corto fa sì che il vapore sia più caldo durante la svapata.

Batteria

La batteria è di norma il componente più grande della sigaretta elettronica. La sua potenza determina, oltre alla durata di utilizzo, il funzionamento del vaporizzatore, che emetterà una quantità maggiore o minore di calore, e quindi di fumo, in base ad essa.

L’accensione può avvenire per mezzo di un pulsante, da tenere premuto durante la svapata oppure automaticamente durante l’aspirazione.

Alcune batterie permettono di utilizzare la e-cig anche durante il caricamento, grazie all’uso di un sistema passthrough.

Possono anche essere provviste di un sistema, detto cut-off, di sicurezza che interrompe l’alimentazione all’atomizzatore per evitare il surriscaldamento in seguito ad un utilizzo prolungato.

Aspire Mulus 18650 Pod Mod – Migliori sigarette elettroniche

Il kit Aspire Mulus 18650 Pod Mod è uno dei migliori presenti sul mercato. Tra le caratteristiche principali troviamo:

serbatoio/pod da 4,2ml

batteria 18650 sostituibile (non inclusa)

porta Type-C per la ricarica veloce (2A)

eroga fino a 80W di potenza

vasto parco testine, soprattutto per il tiro di guancia e di guancia arioso

Vaporesso Target PM80 – Migliori sigarette elettroniche

La Vaporesso Target PM80 è una sigaretta elettronica a Pod di grande qualità, con un design moderno ed elegante. Oltre a questo troviamo:

serbatoio/pod da 4ml

batteria da 2000mAh integrata (ricarica microUSB da 2A in circa 60 minuti)

eroga fino a 80W di potenza

display a colori TFT da 0.96″

adatta per tiro di tipo arioso

Justfog Q16 Pro – Migliori sigarette elettroniche

Altro kit entry-level molto interessante è il Justfog Q16 Pro, che tra i suoi punti di forza ha:

serbatoio/pod da 1,9ml

batteria da 900mAh ricaricabile tramite USB, protetta da corto circuito, sovraccarico, surriscaldamento elettrico e funzione cut-off di 10 secondi

4 livelli di potenza (3.5 – 3.8 – 4.1 – 4.4V)

ricarica del liquido dall’alto con sistema anti perdita e sgocciolamento

adatta per tiro di guancia

Aspire Nautilus GT Kit – Migliori sigarette elettroniche

Il kit Aspire con Box Mod Glint e atomizzatore Nautilus GT è la scelta migliore per i tiratori appassionati ed esigenti alla ricerca di un dispositivo di qualità, che presenta:

serbatoio/pod da 3ml

batteria 18650 sostituibile (non inclusa)

porta Type-C per la ricarica veloce (2A)

eroga fino a 75W di potenza

adatta per tiro di guancia e guancia arioso

