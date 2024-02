Migliori convertitori MP4 per video YouTube | Febbraio 2024

Quali sono i migliori convertitori MP4 per i video YouTube? Scopriamolo insieme in questo articolo dedicato

Convertire video da YouTube in formato MP4 è diventata un’esigenza comune per voi utenti che desiderate scaricare video per la visione offline o per altri scopi personali. In questa guida, esplorerete diverse opzioni per effettuare questa conversione, inclusi metodi ufficiali e software di terze parti. Inizieremo presentandovi YouTube Premium, un servizio ufficiale offerto da YouTube con molteplici vantaggi.

Successivamente, esaminerete cinque convertitori di terze parti, ognuno con le sue caratteristiche distintive, per aiutarvi a scegliere quello che meglio si adatta alle vostre esigenze. Infine, risponderemo a domande comuni su legittimità e procedure gratuite per convertire video da YouTube in formato MP4 sul vostro PC. Scoprite come ottenere i vostri video preferiti da YouTube in un formato comodo e accessibile per voi.

Partiamo da YouTube Premium

Se YouTube Premium è disponibile nella tua località, puoi scaricare e guardare i video sul tuo dispositivo mobile. Puoi anche scaricare i video sul tuo computer con i browser Chrome, Edge, Firefox e Opera.

Ecco i 6 migliori convertitori MP4 per i video YouTube

Adesso procederemo ad elencarvi i 6 migliori convertitori MP4 per video YouTube:

YT Saver – migliori convertitori MP4 video YouTube

YT Saver è un potente downloader di video da YouTube e altri siti. Questo software offre le seguenti caratteristiche chiave:

Supporto per oltre 10.000 siti popolari, tra cui YouTube, Spotify, Facebook, Instagram e molti altri. Supporto per più di 20 formati di output, tra cui MP4, MOV, WMV, AVI, MP3, M4A e molti altri. Possibilità di convertire video YouTube in MP3 fino a 320 kbps. Download di video in alta definizione con diverse risoluzioni, inclusi 480p, 720p, 1080p e persino 4K e 8K. Download di playlist, canali e album da YouTube e Spotify in un solo clic. Velocità di download 10 volte superiore rispetto ad altri programmi. Funzione di taglio per estrarre parti specifiche dei video. Download di sottotitoli e testi in diverse lingue.

iTubeGo – migliori convertitori MP4 video YouTube

iTubeGo è un altro convertitore YouTube in MP4. Puoi trovarlo su iTubeGo. Offre un’ampia gamma di formati di output ed è in grado di scaricare video da YouTube in alta qualità.

PPTube – migliori convertitori MP4 video YouTube

PPTube è un’applicazione per il download di video da YouTube. Puoi trovarla su PPtube. Tra le sue funzioni principali ci sono il download di video in formato MP4 e altre opzioni di output.

YTD Video Downloader – migliori convertitori MP4 video YouTube

YTD Video Downloader è un software per il download di video da YouTube. Offre funzionalità di conversione in MP4 tra le altre opzioni. Puoi cercarlo online per ulteriori dettagli.

Any Video Converter – migliori convertitori MP4 video YouTube

Any Video Converter è un’app che consente di convertire video da YouTube in MP4 e altri formati. Offre anche funzionalità di editing video. Puoi cercarlo online per ulteriori informazioni.

Cosa sapere sulla conversione

È legale utilizzare un convertitore YouTube in MP4? Sì, è legale utilizzare un convertitore YouTube in MP4 per scopi personali, come il backup o la visione offline. Tuttavia, il download e la condivisione di contenuti protetti da copyright senza autorizzazione possono violare le leggi sul copyright.

Come posso convertire video YouTube in MP4 sul PC gratuitamente? Puoi utilizzare uno dei convertitori YouTube in MP4 di terze parti elencati sopra come YT Saver o optare per un convertitore online gratuito. Basta copiare l’URL del video da YouTube, incollarlo nel convertitore e selezionare l’opzione di output desiderata (MP4).

Questi erano i migliori convertitori MP4 per YouTube, vi invitiamo a rimanere sintonizzati su tuttotek.it per continuare ad aggiornarvi su tutte le novità dal mondo della tecnologia.