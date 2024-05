Come scaricare video da La7 | Maggio 2024

Se hai trovato un video, un filmato o qualsiasi altra cosa tu abbia visto su La7, scoprirai come scaricare video dal sito senza problemi per rivedere tutto offline quando e quanto ti pare!

Su La7 potresti aver trovato un video, un filmato o qualcos’altro di tuo interesse che magari vuoi rivedere in un secondo momento. Qualcosa di così memorabile che non ti è bastato guardarlo solo una volta e vorresti guardarlo quanto vuoi anche senza essere online. Come è possibile scaricare video da RaiPlay o scaricare video da Mediaset Infinity, questa cosa è possibile anche per La7. Per scoprire come fare ti basta dedicarci qualche minuto del tuo tempo nel leggere questa breve, veloce e semplice guida!

PC | Come scaricare video da La7

Se hai intenzione di scaricare programmi, film, serie tv, filmati o qualunque altra cosa abbia colto la tua attenzione, i passaggi da seguire sono molto semplici. Innanzitutto vai sul sito ufficiale di La7 e cerca il video che ti interessa. Una volta trovato il video, con il tasto destro del mouse copia l’indirizzo che si trova nella barra degli indirizzi apposita (la trovi in alto nel browser di internet) e poi clicchi su COPIA. A questo punto devi recarti sul sito https://9xbuddy.com/it e una volta raggiunto il sito devi incollare il link appena copiato nella barra di ricerca al centro della pagina (cliccaci sopra sempre con il tasto destro del mouse e poi clicca su INCOLLA). Adesso, molto semplicemente, clicchi sul pulsante blu SCARICA e poi ti comparirà una schermata dalla quale puoi scegliere il formato e la dimensione con cui scaricare il video. Ora non ti resta che aspettare la fine del download, sarà molto rapido.

Android | Come scaricare video da La7

Se ti fai un giro sull’appstore, noterai che esiste un’app di 9xbuddy del tutto gratuita, la trovi a questo indirizzo. Ti basterà quindi scaricare l’app su Android per scaricare i video di La7 sul tuo smartphone. La procedura non è molto diversa da quella che hai visto prima per il PC, basteranno pochi e semplici click per scaricare video da La7 su Android. Devi sempre copiare il link del video, poi andare sull’app di 9xbuddy, incollare il link, cliccare sul pulsante blu, scegliere il formato e la dimensione e il gioco è fatto. Niente di più semplice!

Buona visione!

Come hai potuto vedere, scaricare video da La7 è molto facile. Purtroppo questa cosa non è possibile farla dal sito ufficiale, di sicuro sarebbe molto più semplice e comodo. Ma da quello che hai letto finora, i passaggi da seguire sono davvero pochi e anche molto semplici. Speriamo davvero che questa guida ti sia stata d’aiuto e che tu possa goderti al meglio tutti i contenuti che hai deciso di scaricare sul tuo PC o sul tuo smartphone.

