Imilab W12: il piccolo smartwatch dalle grandi potenzialità

Imilab W12 è il nuovo smartwatch dell’omonima società che promette prestazioni simili ai top di gamma. Scopriamolo insieme

Il mercato dei dispositivi wearable è ogni giorno in espansione con smartwatch, smartband e tanto altro ancora. Siamo ormai circondati da oggetti sempre più tecnologici e anche quelli più “comuni” ormai sono diventati smart. Anche Imilab si è spinta in questo senso è ha creato il nuovo smartwatch Imilab W12. Iniziamo questo articolo e scopriamo questo dispositivo wearable ideato per avere delle grandi prestazioni e competere, almeno in parte, con i vari top di gamma.

Conosciamo lo smartwatch Imilab W12

Il dispositivo è dotato di un display 3D HD da 1,32″ con una risoluzione di 360×360. All’interno troviamo una batteria da 330 mAh che garantisce una durata di 30 giorni in stand-by. Con un utilizzo quotidiano invece la durata della batteria si attesta intorno ai 14 giorni. È dotato di molteplici funzionalità per il benessere della persona. Fra queste vi è il monitoraggio 24h su 24 del battito cardiaco grazie al cardiofrequenzimetro integrato.

15

12

Lo smartwatch è dotato inoltre anche di un grado di protezione IP68 che lo rende impermeabile ai liquidi, garantendo un utilizzo in acqua per un’ora a tre metri di profondità. Questo permette di poter utilizzare il device anche durante le sessioni di allenamento più intense. Lo stesso infatti è dotato di ben 13 modalità sportive per trarre il massimo da ogni workout, sia che siate in acqua per nuotare che su una cyclette in palestra.

Oltre alle funzioni “fit”, questo smarwatch è dotato anche di funzioni di promemoria che ci avvisano su tutte le notifiche in arrivo sul nostro cellulare. Chiamate in arrivo, SMS e notifiche delle app non vi sfuggiranno più in nessun istante della giornata. Che sia un mi piace su Facebook o un messaggio su WathsApp, avrete tutto “a portata di polso”. Per farlo funzionare dovrete solamente collegare il vostro smartphone allo smartwatch grazie al Bluetooth 5.0.

Il dispositivo è compatibile con tutti i device Android dalla versione 5.1 e superiore e con quelli iOS dalla versione 9.0 e superiore. Insomma, un dispositivo che almeno sulla carta sembra veramente molto funzionale e promette bene. Voi cosa ne pensate a riguardo? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news riguardanti il mondo mobile, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!