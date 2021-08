Whatsapp messaggi temporanei: una nuova funzione introdotta

Whatsapp ha rilasciato un nuovo aggiornamento, introducendo la nuova funzione di messaggi temporanei. Vediamo assieme come funziona

In questi giorni, i sviluppatori di Whatsapp hanno introdotto una nuova funzione per l’invio di contenuti multimediali: la possibilità di visualizzare il contenuto solamente una volta. Questa funzionalità è già presente in altri social media — come Instagram o Telegram, giusto per citarne un paio — ma ciò non vieta la possibilità di introdurre la funzione anche su Whatsapp. L’annuncio è stato effettuato tramite il blog ufficiale rilasciando la novità a livello globale dopo il testing effettuato tramite le versioni beta. Vediamo insieme come funzionano.

Whatsapp messaggi temporanei: la nuova funzione

Oggigiorno, si inviano foto e video per qualsiasi cosa ma andando ad inviare e/o ricevere tanti contenuti multimediali andremo ad occupare molto spazio d’archiviazione in men che non si dica. Per ovviare a questo problema, e di conseguenza risparmiare lo spazio sul telefono, la nuova funzione ci viene in soccorso. L’invio di questi contenuti temporanei ci permette di inviare dati che non necessitano di essere salvati permanentemente oppure quando si vuole dare una risposta immediata e si scatta una foto. Questi sono semplici esempi rispetto alle numerose possibilità d’utilizzo.

Questi file, una volta inviati, scompariranno dalla chat una volta aperti. Purtroppo c’è una falla: è possibile effettuare screenshot e/o registrare lo schermo. La funzione, rispetto a quella implementata da Telegram, non impedisce di effettuare screenshot il che rende la nuova funzione a dir poco obsoleta — se si effettua uno screenshot del contenuto temporaneo, a tal punto conviene inviare il contenuto normalmente.

Nonostante ciò, ogni qual volta che si desidera inviare una foto o un video impostati per una sola visualizzazione, è necessario selezionare l’opzione “visualizza una volta“, rimanendo consapevoli del fatto che il destinatario potrebbe fare uno screenshot o una registrazione dello schermo con il file multimediale prima che non sia più visibile (in tal caso, l’applicazione non avviserebbe il mittente con una notifica).

Avete utilizzato i messaggi temporanei di Whatsapp? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna notizia o recensione