Nokia G42 5G: ora anche in versione So Pink!

Nokia G42 5G è riparabile in autonomia e con una batteria che dopo 800 cicli di ricarica completa garantisce ancora l’80% della sua capacità originale

Dopo il successo di Nokia G42 5G So Purple (recensione qui), HMD Global, la casa dei telefoni Nokia, annuncia l’arrivo sul mercato italiano della versione So Pink. Questo smartphone, che ricalca tendenze e mode del momento, sarà disponibile sul sito ufficiale di Nokia Italia a partire da 249 euro. Seguendo l’onda del film ‘Barbie’ che ha dipinto il mondo di rosa, Nokia G42 5G arriva in Italia nella colorazione So Pink. È riparabile e dotato di connettività 5G per scattare, condividere, fare acquisti e guardare in streaming con stile.

“Riparabile e alla moda: la nuova versione So Pink di Nokia G42 5G soddisfa tutte le esigenze. Salvaguarda l’ambiente e ha un design chic ed elegante”, afferma Lars Silberbauer, CMO of HMD Global. “Riparabile non è sinonimo di banale. Questo smartphone 5G è caratterizzato da uno stile brillante e vivace che, si spera, le persone possano apprezzare”. Con Nokia G42 5G riparazioni costose o la convivenza con uno schermo danneggiato saranno solo un ricordo. Lo smartphone può essere, infatti, aggiustato a casa con i kit di iFixit. Grazie alle sue guide pratiche, sarà possibile sostituire comodamente schermo, porta di ricarica, batteria e cover posteriore a partire da 24,95€.

Nokia G42 5G: batteria

A chi interessa uno smartphone con una batteria che fatica ad arrivare a fine giornata? Con un’autonomia di ben 3 giorni, la batteria del Nokia G42 5G manterrà l’80% della sua capacità originale dopo 800 cicli di ricarica (rapida USB-C da 20W) completa, ovvero circa quattro anni.

Durevole e sicuro

Si tratta di un dispositivo robusto; lo schermo è luminoso e chiaro con Gorilla Glass 3 e una classificazione IP52 per la protezione da spruzzi d’acqua e polvere. È stato rigorosamente testato per resistere agli urti quotidiani e dispone di Android 13, tre anni di aggiornamenti di sicurezza mensili e 2 anni di update del sistema operativo.

Nokia G42 5G: intelligente

La fotocamera da 50MP contiene i migliori algoritmi di imaging basati sul IA dei dispositivi Nokia per catturare scatti nitidi, anche nelle condizioni di luce più difficili. La modalità Ritratto mette in risalto il punto di messa a fuoco, mentre la Night Mode aiuta a realizzare scatti di qualità già dal tramonto, visualizzabili sul display HD+ da 6,56”. La presenza dell’audio OZO 3D renderà il suono dei video ancora più chiaro e profondo.

Veloce

Ottenere risposte, condividere foto, navigare, fare acquisti, lavorare e giocare sarà ancora più veloce. Non importa cosa vogliate fare online, la connettività 5G alimentata dalla piattaforma mobile Snapdragon 480+ 5G vi porta ovunque, velocemente. Inoltre, grazie all’ampia memoria, al grande spazio di archiviazione e all’ottimizzazione intelligente dello sfondo, si potrà passare da un’app all’altra senza problemi.

Prezzi, disponibilità e accessori

Nokia G42 5G è disponibile sul sito italiano ufficiale di Nokia nelle colorazioni So Pink, So Purple e So Grey nella configurazione 6/128 GB a partire da 249 euro. Kit di riparazione disponibile al costo di 5 euro su iFixit.com. I singoli pezzi di ricambio senza Kit sono disponibili ai seguenti prezzi:

Scocca a partire da 24,95 euro

a partire da 24,95 euro Batteria a partire da 24,95 euro

a partire da 24,95 euro Schermo a partire da 49,95 euro

a partire da 49,95 euro Porta di ricarica a partire da 24,95 euro

È possibile aggiungere un'ulteriore protezione al proprio Nokia G42 5G con la nuova custodia trasparente. Realizzata con materiali riciclati al 100% e con un imballaggio completamente riciclabile, la cover ultrasottile e leggera mette in risalto il design del telefono. Disponibile su Nokia.com al prezzo di 29,90 euro.