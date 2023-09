Recensione Nokia G42 5G: colorato e stiloso!

Recensione Nokia G42 5G, lo smartphone più sostenibile dell’azienda, ora anche riparabile in completa autonomia!

Recensione completa dell’ultimo smartphone Nokia, dal 2016 sotto il marchio HMD Global, che porta con sé un design semplice ma ben accentuato dall’esclusiva colorazione ‘So Purple’. Nokia G42 5G racchiude in sé tutta l’esperienza nel settore dello storico brand, accompagnata dalla fluidità e reattività del software stock Android One. Scopriamolo nella recensione completa!

Scheda tecnica | Recensione Nokia G42 5G

Display : 6,56″ AMOLED, 90Hz, 450 nits, 560 nits (max), 720 x 1612 pixels, 20:9 ratio, Corning Gorilla Glass 3

: 6,56″ AMOLED, 90Hz, 450 nits, 560 nits (max), 720 x 1612 pixels, 20:9 ratio, Corning Gorilla Glass 3 SoC : Qualcomm SM4350-AC Snapdragon 480+ 5G (8 nm), Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 460 & 6×1.8 GHz Kryo 460)

: Qualcomm SM4350-AC Snapdragon 480+ 5G (8 nm), Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 460 & 6×1.8 GHz Kryo 460) GPU : Adreno 619

: Adreno 619 RAM : 4/6GB

: 4/6GB Memoria interna : 128GB

: 128GB Fotocamere posteriori : 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS – 2 MP (macro) – 2 MP (profondità)

: 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS – 2 MP (macro) – 2 MP (profondità) Fotocamera anteriore : 8 MP

: 8 MP Connettività : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.1, A2DP, LE, aptX HD, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NFC, FM radio, RDS, USB Type-C 2.0

: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.1, A2DP, LE, aptX HD, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NFC, FM radio, RDS, USB Type-C 2.0 Batteria : 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 20W

: 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 20W Dimensioni : 165 x 75.8 x 8.6 mm

: 165 x 75.8 x 8.6 mm Peso : 194g

: 194g Altro : lettore di impronte laterale, dual-sim, jack audio 3,5mm

: lettore di impronte laterale, dual-sim, jack audio 3,5mm Sistema operativo: Android 13 con Android One

Confezione, qualità costruttiva e materiali | Recensione Nokia G42 5G

Il design dello smartphone è piuttosto standard, nulla di davvero innovativo, tuttavia a sorprendere maggiormente è la scelta per la colorazione: un viola molto acceso denominato dall’azienda ‘So Purple’. La confezione di vendita dello smartphone è anch’essa essenziale (segnaliamo nuovamente l’assenza dell’alimentatore). Nokia G42 5G presenta frontalmente un ampio pannello da 6,56″ protetto da un ormai vetusto Corning Gorilla Glass 3, mentre sul retro, così come sui bordi, una scocca in policarbonato di discreta qualità che garantisce anche una notevole solidità al prodotto. Nonostante quest’ultima, lo smartphone non risulta poi troppo leggero, parliamo di ben 194g.

La fotocamera frontale è incastonata in un poco invadente notch a goccia, che tra le altre cose permetterà anche lo sblocco col volto 2D (piuttosto preciso ed affidabile). Tuttavia il metodo di sblocco principale rimarrà quello con impronta digitale sul lato destro dello smartphone, scattante e sicuro. Piccola nota di demerito per la presenza di bordi piuttosto massicci, soprattutto nella parte inferiore del display, com’è possibile notare dall’immagine sottostante. Presente infine sul lato inferiore sinistro il comodo jack audio da 3,5mm, sempre ben accetto.

Hardware, connettività e display | Recensione Nokia G42 5G

Il cuore pulsante di questo Nokia G42 5G è il SoC Qualcomm Snapdragon 480+ 5G coadiuvato dalla GPU Adreno 619, 4 GB di memoria RAM e 128 GB di ROM. Si tratta di un processore sicuramente non troppo prestante sulla carta, ma che grazie all’ottimo connubio hardware/software riesce a far girare egregiamente questo device. Inoltre, le prestazioni sono accentuate anche dall’ottima fluidità garantita dai 90Hz. Peccato invece per la RAM, 4GB iniziano a risultare un po’ stretti nel 2023. Il resto della connettività è poi di buon livello, grazie alla presenza del Bluetooth 5.1, il supporto ai codec audio aptX e l’aggiunta della radio FM.

Il comparto telefonico di questo Nokia G42 5G è anch’esso di buon livello, con un ottimo audio in capsula ed una ricezione di tutto rispetto. Passando alla multimedialità, lo smartphone offre un ampio pannello da 6,56″ IPS LCD con risoluzione HD+ e refresh rate a 90Hz. La qualità dello schermo non è nulla di entusiasmante, ma rispecchia al tempo stesso la fascia di prezzo a cui è proposto, forse si poteva fare qualcosa in più in termini di risoluzione. Discreta anche la vibrazione, breve ma poco incisiva, che gli conferisce quella sensazione di cheap. Su livelli simili si attesta infine lo speaker, sufficiente per l’utilizzo quotidiano, con un audio non troppo potente e che tende a distorcere ai volumi più elevati.

Fotocamere | Recensione Nokia G42 5G

Il comparto fotografico del G42 è in linea con quanto si è ormai abituati a vedere su questa fascia di prezzo. Lo smartphone propone quindi una soluzione a 3 sensori, il principale da 50 Megapixel, il secondario dedito alle macro da 2 Megapixel ed uno adibito alla misurazione della profondità da 2MP. Come potete notare dagli scatti, in buone condizioni di luce lo smartphone se la cava molto bene e con colori piuttosto fedeli alla realtà, peccato che lo stesso non si può dire degli altri due sensori, utili quasi esclusivamente a fare numero. Buono anche l’HDR, in grado di applicare un gradevolmente contrasto alle immagini. Le cose, prevedibilmente, cambiano col calar della luce, portando artefatti ed una certa rumorosità compensata solamente dall’ottima modalità notturna. Risultati simili anche per i video, dove però l’assenza di uno stabilizzatore ottico e di una modalità notturna (disponibile solo per le foto) si fanno sentire. Assente la possibilità di registrare video in 4K per limitazioni dovute al processore Qualcomm.

Software e autonomia | Recensione Nokia G42 5G

La batteria di questo Nokia G42 5G si attesta sulle 5000mAh, un numero piuttosto alto, che unito al SoC non troppo energivoro si traduce in un’autonomia di almeno due giorni pieni. Naturalmente tutto dipende dall’utilizzo che ne farete, ma in condizioni standard, quindi in Wi-Fi/4G, con utilizzo social e scattando qualche foto non avrete problemi a raggiungere le 6/7 ore di schermo acceso. Un risultato, quest’ultimo, dovuto anche al software snello installato sul dispositivo. Peccato solo per la ricarica, limitata a 20 Watt, e per l’assenza dell’alimentatore in confezione.

A bordo troviamo Android in versione 13 privo di qualsivoglia personalizzazione (se non per qualche app preinstallata, ma facilmente eliminabile), completo di tutte le chicche relative al Material You. Non sono presenti bug di sorta ed il tutto gira sempre come previsto. Inoltre, parlando di software, Nokia garantisce per questo dispositivo due anni di aggiornamenti per la versione del robottino verde.

Prezzo e considerazioni finali

Nokia G42 5G è un prodotto che punta al sodo, efficiente per qualsiasi tipo di utilizzo, con un’autonomia molto buona e delle prestazioni sopra la media. Si perde un po’ nella multimedialità, a causa di un display non troppo luminoso ed uno speaker mono appena sufficiente. Si rifà però nel prezzo di listino, soli 249,99€, un prezzo assolutamente in linea con quanto offerto. Potete acquistarlo su Amazon tramite il box sottostante oppure sul sito ufficiale di HMD Global. Prima di salutarvi vi invitiamo a seguire la sezione mobile di tuttoteK per ulteriori news e video-recensioni. A presto!

NOKIA G42 6+128GB DS 5G VIOLET OEM La connettività 5G ti porta dove vuoi andare, veloce. Alimentato dallo Snapdragon 480 Plus.