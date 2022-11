Doogee T10: il nuovo tablet per un intrattenimento senza precedenti

Il tablet Doogee T10 sarà il primo dell’azienda e sarà incentrato sull’intrattenimento. Vediamo i dettagli!

Doogee, un marchio leader a livello mondiale nella produzione di smartphone rugged, ha deciso di fare un passo in una nuova direzione. Il 1° novembre ha lanciato a livello globale il Doogee T10, il primo tablet dell’azienda, gettando le basi necessarie per il suo ingresso nel settore dei tablet.

Doogee T10: un prodotto inaspettato, ma apprezzato

Con un design ultrasottile ed elegante grazie ai suoi 7,5 mm, Doogee T10 fa il un debutto coi fiocchi. Si tratta di un dispositivo solido, realizzato in parte dal materiale in lega di alluminio di grado aeronautico, che conferisce anche una estrema leggerezza. Abbiamo poi l’ampio display Fullview da 10,1 pollici FHD+. Grazie alle dimensioni e alla ottima nitidezza, questo display offre una piacevole fruizione dei contenuti. Certificato dal TÜV Rheinland, integra una copertura resistente per proteggere gli occhi, evitando l’affaticamento della vista anche se si guarda lo schermo dall’alba al tramonto. Inoltre Doogee T10 è dotato di diversi accorgimenti per rendere più confortevole la vista, come la modalità dark e modalità sleep, che vi accompagneranno in qualsiasi momento senza disturbare gli occhi. Per la felicità degli utenti, grazie alla tecnologia Google Widevine L1, Doogee T10 supporta lo streaming ad alta definizione a 1080P o la riproduzione su siti web mainstream come Netflix, Hulu e così via, offrendo un’esperienza visiva cinematografica coinvolgente. Combinando tecnologia ed estetica, Doogee T10 è disponibile in tre splendidi colori: Space Gray, Neptune Blue e Moonlight Silver.

Le specifiche

La grande cura messa nell’estetica di Doogee T10 non va a discapito delle sue prestazioni e della sua efficienza. Il processore Unisoc T606 octa-core offre una RAM di 8 GB che può essere ulteriormente ampliata di 7 GB grazie alla memoria virtuale. Lo spazio di archiviazione di 128 GB, espandibile fino a 1 TB, soddisfa le esigenze di memorizzazione di grandi volumi di file, musica, video e foto. La mega batteria da 8300 mAh con ricarica rapida da 18 W promette una solida longevità e una ricarica rapida. Inoltre, Doogee T10 supporta la modalità 2-in-1 e la modalità split-screen ed è ottimo per chi lavora in ufficio e cerca sia l’efficienza sul lavoro che il relax nel tempo libero. Essendo un tablet con ampio schermo, il T10 è un prodotto perfetto per l’intrattenimento; collegato a una tastiera e a uno stilo invece, il T10 diventa un PC per la produttività in ufficio o per lo studio. Se dovete passare da un’applicazione all’altra, T10 vi può aiutare in quanto consente di svolgere due attività su un unico schermo grazie alla funzione split-screen.

Altre caratteristiche di questo tablet includono una fotocamera posteriore da 13MP, un doppio altoparlante stereo, una versatile interfaccia USB-C, Wi-Fi a doppia banda 2.4G e 5G e sistema operativo Android 12. Per tutti i dettagli tecnici vi rimandiamo al sito ufficiale!

Prezzo

Doogee T10 è stato rilasciato ufficialmente il 1° novembre su Doogee AliExpress Store e DoogeeMall (piattaforma ufficiale del brand), con un incredibile prezzo in anteprima mondiale di soli 119 dollari. Se state pensando di acquistarne uno, questo è un ottimo momento. Accaparratevelo prima che il prezzo salga! Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!