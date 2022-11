CoD Modern Warfare 2: il multiplayer ranked arriverà nel 2023

Treyarch ha confermato via Twitter il periodo d’uscita del multiplayer ranked per Call of Duty: Modern Warfare 2, ma non ci sono buone notizie per gli appassionati: nulla prima del 2023

Modern Warfare 2 è ufficialmente arrivato sul mercato da un po’ e ha già incassato tutti i milioni a cui la serie ci ha ormai abituati nel corso del tempo. Il gioco è uscito lo scorso 28 ottobre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S e, nonostante tutta la diatriba che sta andando attualmente in scena fra Sony e Microsoft per l’acquisizione di quest’ultima di Activision Blizzard, il nuovo Call of Duty è comunque un successo commerciale. L’arrivo, nel corso del mese, anche di Warzone 2 riaccenderà ancor più la scintilla del multiplayer competitivo di una delle serie di sparatutto più amate di sempre, ma, per adesso, non a livello classificato.

Tramite il canale ufficiale Twitter di Treyarch, infatti, gli sviluppatori hanno confermato che il multigiocatore classificato arriverà, in Modern Warfare 2, nel 2023. Una finestra temporale piuttosto ampia e vaga e che lascia a bocca asciutta i fan che volevano potersi affrontare a livelli più alti sin da subito. Vi lasciamo il Tweet ufficiale proprio qua sotto.

#CONFIRMED: Ranked Play arrives on #ModernWarfare2 in 2023, and we're working with our partners to deliver:

Competitive Modes ✅

Ranked Skill Divisions ✅

Visible Skill Ratings ✅

Top 250 Leaderboard ✅

Competitive Rewards ✅

More details to come!

— Treyarch Studios (@Treyarch) November 2, 2022