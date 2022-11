Trieste Science+Fiction: il programma di sabato 5 novembre

Dalla masterclass con Neil Marshall all’anteprima del film Pluto: il programma della giornata di sabato 5 novembre del Trieste Science+Fiction

Va in scena sabato 5 novembre la penultima giornata della ventiduesima edizione del Trieste Science+Fiction, la più importante rassegna italiana dedicata alla fantascienza e al fantasy. Sarà un programma ricco quello di sabato, che parte alle ore 14:00 con la proiezione di Captain Nova al Miela. Si tratta di un film vietnamita in cui bambini e ragazzi mostreranno le loro capacità quando il mondo e l’ambiente lanciano il loro grido dall’allarme. Il film rientra nell’ambito del Trieste Science+Fiction Education Program, una serie di eventi dedicati ai più piccoli.

La giornata prosegue poi con l’anteprima alle ore 15:00 al Rossetti di The Impact di Chris Jones, disaster movie britannico che mostra i 97 minuti prima che un enorme asteroide colpisca la Terra per distruggerla per sempre. Il pomeriggio di questa penultima giornata del Trieste Science+Fiction si completa con la masterclass di Neil Marshall, regista di Dog Soldiers, The Descent e di alcuni episodi del Trono di Spade, alle ore 16:00 al Miela, e con l’anteprima di Memory of Water di Saara Saarela alle ore 17:00 al Politeama Rossetti. La masterclass sarà gratuita e dedicata a Dog Soldiers, film che verrà anche proiettato in version restaurata prima della discussione col regista. Memory of Water è invece un dramma distopico che racconta un mondo sconvolto dal riscaldamento globale, in cui l’acqua potabile è razionata, e in cui la figlia dell’ultimo vero maestro del tè viene a conoscere il segreto de luogo di una sorgente d’acqua.

Trieste Science+Fiction: il programma della serata di sabato 5 novembre

Questa penultima giornata del Trieste Science+Fiction continua alle ore 20:00, al Rossetti, con l’anteprima italiana di Vesper, film di Kristina Buozyte e Bruno Samper che racconta le vicende della tredicenne Vesper, che in un mondo distrutto dal collasso dell’intero ecosistema deve usare tutte le poche risorse a disposizione per sopravvivere insieme al padre malato Darius.

Alle ore 21:00 al Miela arriva l’attesissima anteprima mondiale di Pluto, film diretto da Renzo Carbonera e con Andrea Pennacchi nel ruolo di protagonista. La pellicola racconta la storia di un uomo che vive su un ex forte della Prima Guerra Mondiale situato sulle Alpi. Il protagonista è l’ultimo agente segreto di una società che da anni lavora per evitare che il mondo cada in una catastrofe nucleare e deve portare a termine la sua missione di salvare il mondo dall’apocalisse nucleare.

Andiamo a chiudere, dunque, con gli ultimi due appuntamenti della giornata. Alle 22:30 al Rossetti verrà proiettata la commedia splatter di Dominic Brunt Wolf Manor, un’opera metacinematografica che inscena la produzione di un film sui vampiri con la troupe che viene attaccata da un lupo mannaro. Infine, a mezzanotte sarà il turno di Mad Heidi al Miela, una rivisitazione del personaggio di Heidi, che in una Svizzera distopica finita sotto un regime fascista, viene rapita e innescherà una rivoluzione.

