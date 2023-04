Migliori casino online italiani per reputazione, bonus, e varietà di giochi

In questo articolo vi parliamo dei migliori casinò online in Italia, andando a valutare la reputazione, i bonus disponibile e la qualità dei giochi

Sappiamo cosa ti porta qui: sei in cerca dei migliori casino online attivi in Italia. Buon per te! Sappiamo che questo processo può essere lungo, date le alternative, e per questo siamo venuti in tuo soccorso.

In questa pagina, infatti, ti elencheremo i 9 migliori casino online con licenza ADM (ex AAMS). In cima alla lista abbiamo posto Jackpot City, e l’ordine l’abbiamo deciso in base alle caratteristiche dei siti di casinò. Ognuno di questi top casinò online AAMS può vantare un aspetto che lo fa spiccare sugli altri.

Scopriamo insieme quale!

I migliori casinò online in Italia

1. Jackpot City – Il Miglior casinò online AAMS in assoluto

Pro:

Bonus senza deposito da 50 free spin;

Oltre 400 slot;

Bonus benvenuto casinò fino a 400€ estendibile fino a 1200€;

Scommesse sportive molto approfondite;

Top payout medi;

Sito con licenza AAMS (ADM).

Contro:

Slot in catalogo da solo 5 software provider.

Jackpot City nacque nel ‘98, fa parte del grande gruppo Digimedia ed ha sede nell’isola di Malta. Dal 2022 è sbarcato anche nel nostro Paese, portando con sé questa grande esperienza internazionale.

Oltre alle licenze europee, come quella maltese e quella rilasciata dai Monopoli di Stato nostrani, infatti, questo casinò online ha anche la licenza per operare negli Stati Uniti.

I giocatori italiani, dopo un iniziale scetticismo, stanno premiando questo operatore, che può offrire ricche promo ed un palinsesto di tutto rispetto.

Passiamo ora a spiegare perché è il migliore casinò online AAMS.

Varietà di giochi: 4.8/5

La lista di giochi proposti da Jackpot City è molto vario, ed ha al suo centro la pagina di slot. Sono oltre 400 i titoli disponibili, dei temi più popolari, come ad esempio il tema egizio e quello fantasy.

Per quel che riguarda gli altri giochi, il sito propone più di 20 tavoli da gioco. Potrai quindi scegliere tra molte versioni della roulette, sederti ad uno dei tavoli di blackjack o cimentarti nel baccarat.

I grandi classici delle case da gioco sono quindi presenti nel palinsesto, e sono in buona compagnia. Parliamo del casinò live, nuova, immancabile, modalità di gioco. Potrai tastare con mano l’esperienza immersiva offerta dai 10 tavoli live proposti.

Quale miglior modo di sentirsi in un vero casinò di Las Vegas, senza pagare costosi biglietti aerei?

Bonus di benvenuto: 5/5

Il bonus di benvenuto offerto da Jackpot City è molto interessante. Ti permette di ottenere il 100% in più sul primo deposito, fino a 400€, più 50 free spin senza deposito.

I vantaggi non finiscono qui, perché potrai ricevere ulteriori maggiorazioni ed i giri gratis sui 2 successivi depositi.

In tutto, hai la possibilità di ottenere fino a 1200€ più 120 free spin, soldi che ti permetteranno di raddoppiare il tuo volume di gioco! Oltre a questa cifra, il casinò online in questione mette sul piatto anche 50 giri gratis, quando verifichi il conto.

I termini e condizioni di questa promozione sono nella media. Per prima cosa, dovrai riscattare il Fun Bonus con un requisito di puntata di 1x. Poi, dovrai completare un rollover di 35x, e se vorrai prelevare il bonus e le eventuali vincite ottenute, dovrai rigiocarlo un’ulteriore volta.

Tra i migliori casino online in Italia, questo ci sembra di gran lunga il più succulento, principalmente per via della cifra totale offerta.

Altre promozioni: 4.9/5

Dopo l’iscrizione, se avrai scelto questo casino online, potrai contare su altre promo, che ti sosterranno in modi diversi. Infatti, il bonus di benvenuto casinò, come dice il nome, vale solo per una volta.

Per questo è interessante riportare l’offerta attiva solo nel weekend. Grazie a “Offerta del weekend” potrai ottenere il 50% di tutti i depositi effettuati tra venerdì e domenica, fino a 200€.

Durante la settimana, invece, ogni tanto potrai contare sull’ “Offerta settimanale”. Questa mette a disposizione una maggiorazione del 30% dei depositi effettuati tra lunedì e mercoledì, fino a 200€.

Buone notizie anche per gli amanti delle scommesse sportive. Questi giocatori italiani potranno contare sull’intramontabile bonus multipla, che regala un moltiplicatore bonus sulle multiple da 5 o più eventi. Il moltiplicatore può arrivare fino al 144% in più.

Metodi di pagamento: 4.8/5

Se desideri effettuare un deposito o un prelievo, potrai fare affidamento sui servizi di queste metodologie di pagamento:

Carte di debito/credito Visa e Mastercard

Paysafecard

eWallet quali PayPal, Skrill e Neteller

OnShop

Postepay

Bonifico bancario

Il minimo che puoi depositare è 10€, come anche il minimo che puoi prelevare. Se effettui una richiesta di ritiro di denaro, però, potrai dover attendere tra le 24 e le 72 ore per l’approvazione.

L’accredito avverrà sullo stesso strumento finanziario utilizzato per i depositi.

Voto finale: 4.9/5

Vuoi provare il molteplice bonus da 400€ di Jackpot City? Visita il sito!

2. NetBet – Maggior varietà di giochi tra i migliori casino online AAMS

Pro:

1000+ slot;

30+ sport nel palinsesto di scommesse sportive;

Tavoli di casino live in italiano;

Licenza AAMS (ADM) numero 15015;

Servizio clienti tramite telefono, indirizzo email, chat e via Whatsapp;

Connessione SSL per garantire la sicurezza dei giocatori italiani.

Contro:

L’interfaccia grafica potrebbe risultare difficoltosa per gli occhi.

NetBet fa parte di un gruppo internazionale, il quale agisce in italia tramite la BPG S.r.l., azienda con sede a Roma. Il casinò online in questione ha la licenza ADM da tantissimo tempo, infatti ha la numero 15015, una delle prime emesse.

Dal 2008 ha visto una crescente popolarità tra i giocatori italiani, ed i suoi servizi sono sempre più apprezzati. Questo è stato possibile nonostante l’assenza di sponsorizzazioni e partnership rilevanti.

Avendo però la licenza di Agenzia Dogane e Monopoli, si tratta di uno dei migliori casino online AAMS.

Varietà di giochi: 4.7/5

La pagina delle migliori slot machine online è ciò che di più salta all’occhio, quando si considera il palinsesto di NetBet. Più di 1000 titoli albergano nel catalogo di questo casino online, tra cui la serie di “Book of” e slot popolarissime come “Gonzo’s Quest”.

NetBet svetta tra i migliori casino online anche per il resto del suo palinsesto, avendo la più grande varietà di giochi da casinò. È possibile, infatti, trovare oltre 100 tavoli dei classici da casinò, come il blackjack, la roulette ed il baccarat.

Grande spazio anche per il casinò live, dove poter sperimentare circa 75 tavoli gestiti da croupier in carne ed ossa. Ci hanno colpito le tante scelte in fatto di blackjack live, tra cui anche alcuni tavoli in italiano.

Bonus di benvenuto: 4.7/5

Il welcome bonus di NetBet, può essere preceduto dal bonus senza deposito, che offre 10€ in soldi gratis alla registrazione.

Poi, dopo aver effettuato un deposito, potrai ottenere il 100% in più fino ad un massimo di 200€. Inviando un documento per convalidare il tuo account, tale casinò online in Italia ti assegnerà anche 100 giri gratis.

Tutte e tre le parti di questo bonus casinò vengono sotto forma di Fun Bonus, per cui dovrai completare un rollover di 45x. Diventerà in questo modo Bonus reale, che dovrai rigiocare per una volta (1x), per diventare prelevabile.

Altre promozioni: 4.7/5

NetBet offre anche altre offerte interessanti. Puoi scegliere tra bonus giornalieri, o andare sui tornei, per competere su un più lungo periodo.

Spesso le promo giornaliere mettono a disposizione dei giri gratis per le slot machine scelte da NetBet casino.

I tornei di questo casinò online mettono in palio ottimi premi in denaro, per ricompensare i giocatori che generano il maggior volume di gioco.

Metodi di pagamento: 4.6/5

Per effettuare depositi e prelievi, potrai scegliere tra:

Carte di credito Visa e Mastercard

Prepagate Postepay

Paysafecard

Bonifico bancario

eWallet di Paypal, Skrill e Neteller

Il minimo depositabile è 10€, cifra identica anche per il minimo prelevabile. Per l’accredito, il tempo dipende dallo strumento scelto, si va da 2 a 10 giorni lavorativi.

Valutazione finale: 4.7/5

Inizia con 10€ gratis senza deposito. Visita il sito di NetBet!

3. PokerStars – Miglior Casino Online AAMS con Free Spin

Pro:

Palinsesto con poker, casinò online, live e scommesse sportive;

7500+ slot, oltre 50 tavoli live, innumerevoli tavoli di poker;

Selezione di slot di qualità;

Licenza ADM assicura il gioco responsabile e l’affidabilità del casinò online;

Fino a 500 free spin per i nuovi giocatori.

Contro:

Appena 15 tavoli da gioco classici.

PokerStars nacque nel 2001 come poker room, ed entrò nel mercato italiano poco dopo. Ad oggi serve circa 50 milioni di giocatori a livello globale.

Nel tempo ha ampliato la sua offerta, divenendo uno dei migliori casinò online sicuri in Italia, e disponendo di un palinsesto completo. L’ultima ruota del carro, però, è la sezione di scommesse sportive, con solo 11 discipline.

Grazie alla licenza dei Monopoli di Stato, potrai accedere a questo sito in tutta tranquillità, e provare i suoi giochi, se lo vorrai.

Varietà di giochi: 4.5/5

Come dicevamo, la lista di giochi offerti da PokerStars è completa e varia.

Potrai scegliere tra più di 750 slot, oltre 15 classici da casinò, ben 50+ tavoli live, ed un numero illimitato di tavoli di poker e video poker.

Se vuoi giocare a poker, dovrai scaricare il client sviluppato dalla piattaforma. Questo è disponibile per Android, iOS e Mac, perciò potrai sederti al tavolo anche se non sei a casa.

Bonus di benvenuto: 4.3/5

Il bonus casinò proposto da PokerStars è piuttosto particolare.

Non appena verifichi il tuo account, il sito ti assegnerà 50 free spin. Poi, grazie al codice ITALY500 otterrai 500 giri gratis, in base all’importo del primo deposito.

Potrai così giocare gratis su slot come Tomb of Ra Classic, Fruit Stack Deluxe, Royal Rush ed Age of Valhalla Classic.

Se desideri prelevare le eventuali vincite, in seguito, dovrai trasformarle in saldo prelevabile tramite il volume di gioco.

Altre promozioni: 4.4/5

Dopo esserti iscritto, potresti voler sfruttare i vantaggi offerti da PokerStars Reward, un programma di fedeltà che ti fa guadagnare bauli di premi.

Grande attenzione, poi, va al poker, per quel che riguarda le altre promo offerte da PokerStars. Ma non sarebbe uno dei migliori casino online AAMS se si limitasse a ciò.

Ed infatti, potresti trovare delle gare tra giocatori, ad esempio il “Casino Race Live”, in cui devi riportare vincite nette per ottenere dei punti. Saranno premiate un certo numero di posizioni in lista, a scelta del casino online.

Metodi di pagamento: 4.5/5

Per effettuare depositi e prelievi su PokerStars, puoi scegliere tra i servizi di:

Visa, Mastercard, Maestro, Postepay

Apple Pay

Rapid Transfer

Bonifici

PayPal, Skrill, Neteller

Paysafecard

Ricarica Cash PokerStars.it

Neosurf

Deposito minimo e prelievo minimo stazionano entrambi a 10€, ma il periodo di elaborazione per i prelievi va da 2 a 10 giorni lavorativi. Il sito ha anche la funzionalità di “Deposito Veloce”.

Voto finale: 4.5/5

Sfrutta i 550 free spin di PokerStars e prova tutte le slot che vuoi!

4. William Hill – Migliori bonus tra i casinò online sicuri

Pro:

Bonus di benvenuto fino a 1020€, più 200 giri gratis;

Oltre 250 giochi tra slot e tavoli live;

Tavoli live sono italiani;

Payout competitivi;

Software forniti da grandi provider come Evolution Gaming e NetEnt;

Licenza ADM per rassicurare i giocatori italiani.

Contro:

La pagina sul gioco responsabile va ampliata.

William Hill è uno dei migliori siti scommesse, che ha le sue radici nel Regno Unito. Entrò nel mercato italiano nel 2011, grazie alla licenza AAMS numero 15038, una delle prime.

Dopo essersi specializzato nelle scommesse sportive, ampliò l’offerta proponendo uno dei migliori casinò online affidabili. C’è da dire che le pagine del casinò sono un po’ confusionarie, ma l’alta qualità si percepisce dai nomi dei titoli presenti nel palinsesto.

Casinò, giochi e slot online: 4.5/5

William Hill ha messo nel suo palinsesto più di 200 slot al momento, tra classiche, con jackpot, a 3, a 5 o più rulli.

Tra le slot troviamo i migliori giochi del settore, come ad esempio le amate “Starburst”, “Gonzo’s Quest”, e “Book of Ra Magic”.

Tra i classici giochi da casinò, c’è grande prevalenza dei tavoli live, oltre 40, assistiti da un dealer in carne ed ossa.

Il più grande spazio è occupato però dalle scommesse sportive, nel cui catalogo rientrano più di 20 sport. Tutte queste informazioni ci fanno dire che William Hill ha un palinsesto tale da rientrare tra i migliori siti di casinò online sicuri AAMS.

Bonus di benvenuto: 4.8/5

Il bonus casinò dell’operatore inglese è abbastanza ricco, e composto da diversi “pezzi”.

Il primo, che puoi avere quando verifichi il conto, è da 200 free spin. Inoltre, in base all’importo del primo deposito puoi ottenere fino a 1000€.

Infine, dopo una scommessa su un gioco Playtech, il sito ti regala un Game Bonus da 20€.

Altre promozioni: 4.6/5

Ci sono altre promo che puoi sfruttare, se decidi di iscriverti a William Hill. Puoi sperimentare le infinite possibilità di “Bonus Twister”, che ti offre una promo differente ogni giorno.

Puoi optare anche per un cashback del 50% sulle perdite alle roulette di Evolution gaming, grazie alla promo dedicata.

Grandi emozioni sono assicurate anche dai tornei tra utenti, con ricchissimi premi in palio sempre diversi.

Metodi di pagamento: 4.5/5

Se desideri movimentare il tuo conto di gioco su William Hill, puoi usare:

Visa, Mastercard, Maestro

Postepay, Diners Club

Bonifici bancari

ePay, Paysafecard

PayPal

Skrill, Neteller

ApplePay

Il minimo depositabile è di 10€, mentre il minimo per i prelievi è di 5€. L’accredito per i depositi è immediato, invece per i ritiri di denaro, di va da un minimo di 1 giorno lavorativo ad un tetto di 5.

Valutazione finale: 4.5/5

Scopri l’ottimo bonus da 1020€ di William Hill. Visita il sito!

5. Gioco Digitale – migliori jackpot tra i casinò online sicuri

Pro:

Jackpot fino ad 1.500.000€;

Bonus benvenuto casinò fino a 1000€ + 500 giri gratis;

Pagamenti molto veloci;

1000+ slot online, 50+ tavoli live;

Top software provider com Evolution Gaming e Playtech;

Operatore 100% italiano.

Contro:

Palinsesto sport da migliorare.

Gioco Digitale è un casinò online attivo da molto tempo. Fece il suo esordio sulla scena italiana nel 2006, ricevendo una delle prime licenze ADM per poker e bingo online.

Dopo breve tempo ampliò la sua offerta, aggiungendo slot e tavoli da gioco classici. Venne poi acquistato da Bwin, cosa che permise all’operatore austriaco di entrare nel nostro mercato, nel 2009.

Casinò, giochi e slot online: 4.5/5

La quantità di giochi proposta da Gioco Digitale è molto alta, ed in linea coi grandi casinò online. Mette in campo più di 1000 prodotti, per la maggior parte slot machine.

Ciò che risalta all’occhio è l’importo dei jackpot, davvero alti, delle slot machine. Potrai tentare la fortuna ad ogni spin!

Troverai i grandi successi del settore, accanto ai giochi da casinò, quali blackjack, baccarat e la roulette.

Chiudiamo sul palinsesto con un passaggio sul casinò live. Potrai scegliere tra oltre 50 tavoli in tempo reale, giocando con l’aiuto di un croupier in carne ed ossa.

Bonus di benvenuto: 4.8/5

Il welcome bonus di Gioco Digitale propone il 100% del primo deposito fino a 1000€. Si tratta di una cifra piuttosto corposa, in relazione agli altri operatori.

Il primo giorno, inoltre, potrai ricevere 100 free spin per Book of Ra Deluxe, mentre altri 100 per Legacy of Dead il secondo giorno.

Il terzo, sesto e nono giorno potrai avere altri 100 giri gratuiti al giorno per varie slot machine. Se ciò non bastasse, Il sito ti regala anche 5€ per le cartelle del bingo online.

Altre promozioni: 4.6/5

Dopo la ricezione del bonus benvenuto, potrai avvalerti di altre promo periodiche, aperte a tutti.

Sul Monopoly live, ad esempio, al momento della redazione c’è un cashback su base settimanale.

Con le slot races, poi, hai 100 giri a disposizione: più vinci, più scali la classifica. Potrai ottenere fino a 2500€ di bonus!

Metodi di pagamento: 4.5/5

Potrai sfruttare le seguenti modalità, se vuoi effettuare un deposito o un prelievo:

Visa, Mastercard, Maestro, Postepay

ePay, Paysafecard

PayPal, Skrill

Trustly, Apple Pay, PromoCode

Bonifici bancari

Potrai depositare e prelevare un minimo di 10€. I tempi di accredito sono abbastanza veloci. Puoi ottenere i tuoi soldi in 2-5 giorni lavorativi.

Valutazione finale: 4.5/5

Ottieni 1000€ di bonus casinò e comincia a divertirti su Gioco Digitale!

Criteri per la scelta dei migliori casino online

Casinò, giochi e slot online

Lo studio di un palinsesto prende in considerazione l’offerta dei migliori casino online sicuri in fatto di slot machine, tavoli da gioco classici e live. Valutiamo positivamente l’alto numero di opzioni e la qualità dei giochi. Vediamo di buon occhio anche alla reputazione dei software provider che sviluppano questi giochi e li forniscono ai casinò.

Bonus di benvenuto e altre promo

Il bonus di benvenuto offerto è la prima cosa che guardano i giocatori. Per questo andiamo ad analizzare in modo approfondito tutti i dettagli. Partiamo dall’importo promesso dall’offerta, dalla facilità di ottenerlo, e dall’usabilità del bonus.

Metodi di pagamento

Valutando i metodi di pagamento messi a disposizione dai casinò online italiani, cerchiamo di studiare la composizione del bouquet di possibilità. Cerchiamo di capire quali e quanti sono gli strumenti, quali sono i più facili da utilizzare, premiando chi ne accetta molti.

Altri fattori

Si tratta di tutte quelle caratteristiche che arricchiscono l’esperienza di un giocatore. Valutiamo positivamente cose come un’assistenza clienti efficace, il possesso di una licenza ADM, o una connessione sicura.

Perché Jackpot City è risultato essere il migliore dei top siti casinò

Jackpot City è risultato essere al top tra i migliori casinò online sicuri.

Vediamo i motivi che ci hanno portato a questa scelta.

Il casino online ha un palinsesto moderno , completo e vario. Questo consta di più di 40 slot, oltre 20 giochi classici da casinò, e 10 tavoli live;

, completo e vario. Questo consta di più di 40 slot, oltre 20 giochi classici da casinò, e 10 tavoli live; Il bonus di benvenuto offerto è di primo livello. Si tratta di una maggiorazione del primo deposito del 100% fino a 400€, più 40 free spin. Il pacchetto offre ulteriori vantaggi fino ad un massimo di 1200€ e 120 giri gratis;

Si tratta di una maggiorazione del primo deposito del 100% fino a 400€, più 40 free spin. Il pacchetto offre ulteriori vantaggi fino ad un massimo di 1200€ e 120 giri gratis; I software provider più famosi al mondo riforniscono dei più moderni giochi il catalogo di questo casinò online. Nomi del livello di Evolution Gaming, NetEnt e Microgaming;

riforniscono dei più moderni giochi il catalogo di questo casinò online. Nomi del livello di Evolution Gaming, NetEnt e Microgaming; L’assistenza offerta dal supporto clienti è di primo piano, con tanti strumenti. Il sito dà la giusta attenzione al gioco responsabile ed ha una licenza ADM.

Perché scegliere uno dei migliori casino online AAMS ADM che proponiamo?

Potresti chiederti lecitamente perché dovresti scegliere uno di questi brand che ti consigliamo. Dalle nostre analisi sono i migliori casinò online, per i seguenti motivi:

I casinò online AAMS citati sono sicuri e affidabili , visto che hanno una licenza ADM. I loro cataloghi sono pieni zeppi di giochi ed i bonus offerti sono da capogiro;

, visto che hanno una licenza ADM. I loro cataloghi sono pieni zeppi di giochi ed i bonus offerti sono da capogiro; Si tratta di casino online molto conosciuti, e la loro reputazione è molto alta . Alcuni di loro, addirittura, hanno partnership in corso con aziende leader dei propri mercati;

. Alcuni di loro, addirittura, hanno partnership in corso con aziende leader dei propri mercati; L’interfaccia grafica e l’usabilità dei casinò è di altissimo livello . Il gioco d’azzardo deve essere un divertimento, per cui l’esperienza deve andare liscia come l’olio per il giocatore;

. Il gioco d’azzardo deve essere un divertimento, per cui l’esperienza deve andare liscia come l’olio per il giocatore; La sicurezza dei casino online è ai primi posti per noi. Oltre alla licenza AAMS (ADM), cerchiamo anche connessioni sicure a protocollo SSL o TLS.

Domande frequenti sui migliori casinò online AAMS

Qual è la slot online che paga di più?

Le slot online che pagano di più, in media, sono Gonzo’s Quest e Twin Spin. Si tratta di numeri potenziali però, dato che le slot dipendono da un RNG (random number generator), ed il return to player (RTP) si può calcolare solo a posteriori. Ad ogni modo, ai casinò online nessuna slot garantisce di vincere.

I casinò online italiani sono truccati?

I casinò online AAMS ADM non sono truccati, se ci si attiene a quelli con licenza ADM. Una delle condizioni per il rilascio di questa autorizzazione è la presenza di un algoritmo RNG in ogni gioco.

Questo fa sì che vengano “estratti” solo numeri casuali, per il funzionamento del gioco, rendendolo assolutamente equo e non truccato.

È possibile vincere soldi veri nei migliori casinò online italiani?

Certamente, è possibile vincere soldi veri, nei migliori casino online. Dopo averlo fatto, potrai prelevare tutte le somme che vuoi, trasformando in soldi veri le eventuali vincite.

Confronto tra i 5 migliori casino online sicuri in Italia

Jackpot City: il miglior casinò offre un bonus fino a 400€, parte di un più grande pacchetto da 1200€, più 120 giri gratis. Mette a disposizione 400+ slot, oltre 20 giochi di casinò classici e live. Ha un servizio clienti abbastanza efficiente ed un layout grafico user friendly. Tutte queste caratteristiche lo rendono il miglior casinò online legale in Italia.

NetBet: il casinò propone un bonus benvenuto casinò da 200€, e giri gratis ogni giorno. L’offerta di giochi è composta da oltre 1000 slot, e diversi tavoli live in lingua italiana. Si tratta di un palinsesto molto completo. Per ogni evenienza puoi contattarli tramite live chat, mail, numero di telefono e via WhatsApp.

PokerStars: la prima poker room in Italia è oggi uno dei migliori casinò online italiani. Il welcome bonus è piuttosto particolare, dato che offre 500 free spin in funzione del primo deposito, più altri 50 alla convalida dell’account. Il bouquet di giochi da casino consta di più di 1000 titoli, ed il casinò live ha circa 60 tavoli live diversi.

William Hill: si tratta del più famoso bookmaker al mondo, probabilmente. Offre un bonus davvero ricco, che può darti in totale 1020€ più 500 giri gratis. Il palinsesto è molto buono, anche se il sito predilige le scommesse sportive. Potrai scegliere tra più di 200 slot online, ed oltre 40 tavoli live.

Gioco Digitale: il bonus casinò può arrivare fino a 100€ + 500 free spin e 5€ per il bingo. Nel palinsesto troverai oltre 1000 giochi tra slot, blackjack, roulette e tavoli di casinò live. Il servizio di assistenza clienti è molto ben strutturato, ed i pagamenti sono veloci e sicuri.

Registrazione ai migliori casino online legali

Dopo la nostra recensione, è lecito pensare che tu voglia iscriverti ad uno dei migliori casino online citati. Ci sono alcuni passaggi da seguire, per avere un account funzionante al 100%.

A titolo di esempio, ti lasciamo qui una utile guida per aprire un conto di gioco su Jackpot City, il casinò online in testa alla nostra lista.

Step 1: Entrare nel sito del casinò online selezionato

Entra sul sito di Jackpot City;

Clicca sul bottone giallo “Registrati” che trovi in alto a destra;

Scrivi il tuo codice fiscale, o fallo generare automaticamente più avanti.

Step 2: Immissione dei dati anagrafici

Nel form di registrazione, inserisci i dati personali che ti vengono richiesti;

Inventa un nome utente, una password e scegli la domanda di sicurezza.

Collega questi dati ad un indirizzo e-mail e ad un numero di telefono;

Scrivi il tuo indirizzo di residenza e i dati di un documento d’identità.

Step 3: Conferma e primo deposito

Leggi ed accetta le varie informative sui termini e condizioni e sulla privacy.

Poi, clicca su “Registrati”;

Riceverai una mail di conferma, a seguito della quale potrai effettuare il login;

Vai nell’area dei pagamenti, e scegli una modalità di deposito.

Digita i dettagli l’importo da depositare;

Conferma il deposito, e sarai pronto a divertirti al miglior casinò online!

Conclusioni sui migliori casino online in Italia

Siamo alla conclusione di questa recensione.

Abbiamo analizzato tanti casinò online, e stilato un elenco dei migliori casino online d’Italia. Li abbiamo confrontati per i palinsesti, i bonus di benvenuto, i metodi di pagamento ed altri elementi di contorno.

Al primo posto abbiamo messo Jackpot City, grazie al suo bonus da 1200€ in totale, e le oltre 400 slot, ed il bonus senza deposito da 50 giri gratis.

Ognuno dei casinò online sicuri che ti abbiamo fatto ha delle caratteristiche uniche, per cui non fermarti al solo Jackpot City.

Iscriviti, se sei deciso a giocare al casinò online, ma fallo in maniera responsabile!