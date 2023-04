Festival di Cannes 2023: il programma della Settimana della Critica

Rivelato il programma completo della Settimana della Critica; sezione indipendente del Festival di Cannes 2023. Presieduta dalla regista francese Audrey Diwan; in programma dal 17 al 25 maggio, ecco tutti i titoli delle opere prime contenuta nella selezione ufficiale della 62esima edizione

Tanti titoli promettenti e di grande valore si preannunciano nel programma ufficiale della Settimana della Critica. Secondo quanto rivelato in conferenza stampa nelle ore passate, la Settimana della Critica (nata come sezione parallela al Festival di Cannes 2023) presenta una selezione molto variegata: tra opere prime e seconde; spazia la sua visione passando dalla Corea del Sud fino alla Malesia, e dalla Francia fino alla Giordania.

Presieduta dalla regista francese Audrey Diwan; vede la guida del direttore artistico Ava Cahen in carica per il secondo anno di fila. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Festival di Cannes 2023: un breve assaggio delle opere concorso nella Settimana della Critica

In programma dal 17 al 25 maggio (settimane successive al termine del Festival di Cannes 2023); la Settimana della Critica prevede un totale di 11 lungometraggi (scelti tra 1000 film presentati), sei dei quali diretti da sole donne. Tra i film in lizza figura il film Ama Gloria, diretto dalla regista francese Marie Amachoukeli; seguita da Tiger Stripes, opera prima della regista Amanda Nell.

Nei film in lizza per il Gran Premio della settimana, emergono i titoli della regista belga Paloma Sermon-Daï e della francese Iris Kaltenbäck; seguita dalla regista brasiliana Lillah Halla. Presente anche il regista Vladimir Perisič di ritorno alla Settimana della Critica a distanza di 14 anni dall’esordio con Ordinary People. Impossibile non citare la prima pellicola, una commedia nera, diretta da Jason Yu, noto ex assistente del regista premio Oscar Bong Joon-ho.

La selezione della Settimana della Critica

Ecco di seguito i film nella categoria Il Concorso nella sezioneSettimana della Critica :

Il pleut dans la maison, di Paloma Sermon-Daï (Belgio)

(Belgio) Inshallah Walad, di Amjad Al Rasheed (Giordania)

(Giordania) Jam, di Jason Yu (Corea del Sud)

(Corea del Sud) Ravissement, di Iris Kaltenbäck (Francia)

(Francia) Levante, di Lillah Halla (Brasile)

(Brasile) Lost Country, di Vladimir Perisic (Serbia)

(Serbia) Tiger Stripes, di Amanda Nell Eu (Malesia)

Ecco di seguito i film nella categoria Proiezioni speciali

Ama Gloria, di Marie Amachoukeli (Francia) – Film d’apertura

(Francia) – Film d’apertura Vincent doit mourir, di Stéphan Castang (Francia)

(Francia) Le Syndrome des Amours Passées, di Ann Sirot e Raphaël Balboni (Francia)

e (Francia) La fille de son père, di Erwan Le Duc (Francia) – Film di chiusura

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.