Miglior sito scommesse: come scegliere?

Le scommesse online ormai sono molto diffuse, con la crisi sanitaria e le restrizioni il fenomeno ha subito una crescita ancora più accentuata. Secondo i dati di Ficom Leisure, i ricavi sono stati di € 315,5 milioni a marzo 2021, segnando un aumento dell’80,7% rispetto allo stesso mese del 2020. I casinò games sono la prima fonte di introiti per le scommesse online, con un fatturato totale di 158,7 milioni di euro. Seguono le scommesse sportive con 132,32 milioni a marzo 2021. Ma come scegliere il miglior sito scommesse? Una questione delicata perché si tratta di denaro reale e quindi si deve prestare molta attenzione alla sicurezza, ma anche alla privacy perché dovremo fornire i nostri dati ai gestori dei casinò online. Infine anche l’interfaccia grafica e i servizi offerti possono essere determinanti nella scelta. Vediamo alcuni consigli pratici!

Come scegliere il miglior sito di scommesse: la sicurezza

Ovviamente dato che si tratta di soldi, la sicurezza e l’affidabilità del sito vengono prima di tutto. Prima di tutto si può verificare che la società che lo gestisce sia legale e regolarmente registrata presso Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (AAMS). Questo ente si occupa di esercita le funzioni di regolazione, l’autorizzazione, il monitoraggio, il controllo e, se del caso, la punizione di attività di gioco in tutto lo stato italiano. Nel sito AAMS si possono trovare le informazioni riguardanti i siti di scommesse.

In secondo luogo bisognerà verificare che il gestore sia affidabili e responsabile. La cosa più semplice è una veloce ricerca nel web: se qualcuno ha avuto esperienze negative, è probabile ne abbia lasciato traccia in qualche modo. Un’altra cosa da fare è verificare quali sono i metodi messi a disposizione per trasferire il denaro per le scommesse. Si deve diffidare ad esempio delle ricariche Postepay che non sono tracciabili. Bisogno inoltre diffidare di quote o offerte troppo vantaggiose: molto spesso ci sarà qualcosa sotto.

Come scegliere il miglior sito di scommesse: i servizi offerti

Il gioco d’azzardo è un universo vastissimo. Abbiamo sicuramente le scommesse su eventi sportivi e sicuramente il calcio la fa da padrone. Tuttavia ci sono siti che offrono tantissimi altri sport su cui scommettere. Ma anche tutti i giochi dei casinò come le slot machine o le roulette sono stati digitalizzati. Poi abbiamo i giochi di carte che Blackjack o Poker. E non possono mancare le classiche lotterie, tombole e Bingo.

Più scelta significa prima di tutto più divertimento perché si può variare e passare da una gioco all’altro, senza necessità di cambiare account, registrarsi su altre piattaforme, e quant’altro. Ma ci sono anche maggiori possibilità di vincere. Il nostro consiglio è comunque quello di provare e cercare il gioco che più vi piace e in cui vi sentite più bravi. Specializzarsi in un ambiti specifico è molto più remunerativo che puntare sulla quantità.

Un servizio poi davvero interessante sono le scommesse live, ovvero la possibilità di scommettere su di un evento durante il suo svolgimento con le quote aggiornate continuamente. Questo permette non solo di avere un margine di vittoria più elevato, ma anche e soprattutto è molto più coinvolgente e divertente. Essere esperti del sistema utilizzato dal sito in questo caso è fondamentale: anche un secondo può essere decisivo per farvi vincere! Quindi si dovrà scegliere il sito con l’interfaccia utente più semplice e immediata, ma anche in grado di garantire prestazioni buone durante tutta la live senza bloccarsi sul più bello.

Come scegliere il miglior sito di scommesse: le quote

Le quote sono ciò che determina la vincita potenziale di una scommessa. Quote alte significa potenziali vincite maggiori e quindi esborsi maggiori per il sito. Ci possono essere due strategie: mantenere le quote leggermente più alte rispetto alla media (e quindi esporsi al rischio di maggiori uscite di denaro) per attirare un maggior numeri di clienti oppure tenere le quote nella media per evitare grosse somme in uscita.

In genere la differenze non è così marcata e può evolvere nel tempo. Certo è conveniente individuare il sito che, nell’area di nostro interesse, di norma ha le quote più interessanti. Un’altra strategia è quella di registrarsi in più di un sito e di volta in volta scegliere quello con le quote migliori.

