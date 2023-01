Idee regalo per San Valentino per le coppie geek

Il nuovo anno è appena iniziato, lasciandosi alle spalle diverse festività e ricorrenze, ma dando il benvenuto ad altre. Difatti a breve gli innamorati potranno festeggiare le loro ricorrenza, ovvero il giorno di San Valentino

Durante questo giorno, le coppie tendono a scambiarsi dei doni, scegliendo fra le numerosissime idee regalo San Valentino, magari basandosi principalmente sui gusti o abitudini di chi riceve il regalo, in modo da unire l’utile al dilettevole.

Oggi andremo a vedere quali sono le idee migliori per fare un regalo alle coppie geek, termine diventato di uso comune al giorno d’oggi quasi quanto la parola nerd, anche se non tutti sanno che inizialmente questi termini erano utilizzati in maniera dispregiativa.

Che cosa significa essere un Geek?

È giusto premettere che fortunatamente, al giorno d’oggi questo termine non viene più utilizzato in maniera offensiva, ma in maniera autoreferenziale, lo si utilizza come motivo di orgoglio per chi lo esprime. Per Geek si intende una persona esperta, o con una passione tale da sembrare o addirittura essere ossessionato, verso qualcosa, e questo qualcosa spesso risulta essere la tecnologia, ma sarebbe riduttivo limitarsi a questo.

In passato le origini di questo termine, erano utilizzate per definire una persona stupida, sciocca, lo scemo del villaggio oppure un balordo. Un po’ com’è successo al termine nerd, un tempo utilizzato per indicare una persona come inadatta e imbranata, mentre adesso rappresenta una persona con una forte passione in determinati ambiti, videoludici e tecnologici su tutte.

Dove si incontrano il romanticismo e i Geek

Come tutto, anche le festività e i modi per festeggiare si sono evoluti, e i regali non fanno eccezione. Per quanto sempre ben accetti dalla persona amata, ormai i mazzi di fiori e cioccolatini sono superati, o per meglio dire, evoluti. Se la tua metà è un o una geek, la varietà di regali tra i quali scegliere aumenta a dismisura. Perché non prendere due piccioni con una fava, unendo un regalo con qualcosa attinente alla sua passione?

Tazze di San Valentino: sempre utili e di uso frequente

Anche se può sembrare un po’ banale come scelta, ti ricrederai. Ovviamente non stiamo parlando di regalare una tazza semplice, ma una personalizzata oppure raffigurante le tematiche della sua passione. Il mondo dei nerd e quello dei geek sono da sempre uniti, quindi magari la tazza potrebbe avere un tema che rappresenti il suo videogioco o serie tv preferita. Vanno molto di moda tazze con la forma particolare, come i volti dei protagonisti oppure degli oggetti iconici, ma anche una coppia di tazze rappresentanti una foto di un vostro momento insieme, sarà sicuramente molto apprezzata o forse anche di più.

Portachiavi a tema

Lo stesso discorso fatto per le tazze, può essere esteso ad altri accessori, fra i quali spiccano i portachiavi, oggetti di utilizzo comunissimo e che ci ritroviamo a toccare o utilizzare più volte al giorno, quindi perché non renderlo particolare?

Oltre che a poter scegliere il tema, i portachiavi si prestano benissimo per essere personalizzati, e viste le loro proporzioni davvero variabili che possono soddisfare qualsiasi richiesta, potendo contenere una frase dedicata alla nostra metà, una nostra foto insieme, o perché no, entrambe.

Abbigliamento romantico

Questo è probabilmente il campo più vario fra i quali scegliere, per il regalo da fare al nostro compagno o compagna di vita. L’abbigliamento è di utilizzo quotidiano, fattore che lo rende il regalo perfetto per tutti quelli che vogliono unire il pensiero con l’utilità. Anche qui, vista il forte legame tra i mondi geek e nerd, una volta individuato il capo d’abbigliamento che si vuole regalare, si potrà cercare qualcosa a tema.

Un’idea che potrebbe essere molto apprezzata, è quella di regalare a entrambi i membri della coppia, capi di abbigliamento rappresentanti uno dei due protagonisti di una bella storia d’amore, in modo che siano visibili entrambi quando si sta insieme.

Accessori personalizzati

Il campo degli accessori, è un’altro territorio che offre parecchia scelta e sul quale ci si può sbizzarrire come meglio si crede. I geek come detto prima, fra le altre cose amano la tecnologia, e al giorno d’oggi la tecnologia e i suoi tantissimi dispositivi, come smartphone, tablet, laptop e via dicendo, sono sempre più diffusi. Si può cogliere la palla al balzo e sfruttare questa occasione, regalando una cover per smartphone o una custodia per qualche altro accessorio, sempre ricorrendo ai richiami di temi graditi, oppure alla personalizzazione.

Si può anche pensare di fare come regalo, un qualcosa di meno utilizzato, ma che comunque non passi inosservato, come cuscini da divano personalizzati, dei portafoto decorativi, magari proprio con una foto della coppia all’interno, oppure candele con portacandela personalizzato o addirittura dei sottobicchieri a tema geek/nerd.

Il pensiero utile

Il modo di dire “basta il pensiero”, ha sicuramente la sua parte di ragione, ma quando si tratta di un regalo da fare alla propria persona amata, perde molto del suo valore. Per questo motivo fra i diversi consigli elencati prima, si è cercato di unire l’utile al dilettevole, con oggetti che spesso si utilizzano ogni giorno, e che possano far venire più di un sorriso in mente ogni volta che ci troviamo a utilizzarli, scaldandoci il cuore.