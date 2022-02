Ecco quali sono le action figure più vendute nel 2021

McFarlane Toys ha prodotto le action figure più vendute nel 2021 grazie alla collezione DC Multiverse

McFarlane Toys ha ricevuto il massimo dei riconoscimenti nel 2021 Toy Industry Performance Awards di The NPD Group. L’azienda ha ricevuto il riconoscimento per la sua DC Multiverse Collection nella categoria “Action Figures e accessori più venduti”, rendendo McFarlane Toys il produttore #1 di Action Figure negli Stati Uniti e in Canada.

Nel 2020, McFarlane Toys ha lanciato con successo le sue linee DC Multiverse con action figure ultra-posabili da 7 pollici a 12 pollici, accessori e veicoli per portare in vita decine di personaggi iconici dei fumetti DC, dei videogiochi e dei film, in tutto il mondo. La DC Multiverse Collection è cresciuta rapidamente e continua a farlo, non solo in America e in Canada, ma a livello globale.

McFarlane Toys è nota per i suoi giocattoli dal design artistico e creativo. Sotto il timone di Todd McFarlane, produce action figure altamente dettagliate di eroi e cattivi iconici del multiverso DC. E proprio Todd (CEO di McFarlane) ha affermato:

Alla McFarlane Toys, ci consideriamo molto fortunati ad essere in un’industria che non solo è sopravvissuta attraverso le complicazioni che il mondo sta affrontando ma, in alcuni casi, ha prosperato. L’industria dei giocattoli è stato un business molto più florido di tanti altri negli ultimi due anni. Ma bisogna anche avere dei marchi forti accanto per garantire il successo. La Warner Bros, con i suoi personaggi dal DC Multiverse, ha dimostrato di rappresentare quel tipo di prodotto che milioni di persone vogliono portare a casa in una forma o nell’altra. E ora è stato dimostrato come le figure del DC Multiverse che abbiamo prodotto lo scorso anno siano state portate a casa molto di più rispetto ai nostri concorrenti, tra cui Avengers, Star Wars e altri. È una testimonianza della continua forza di questo marchio. Infine, grazie a tutti i geek e alle mamme per averci sostenuto l’anno scorso. Ovviamente, non avremmo potuto farlo neanche senza di voi. Voi ragazzi siete i veri campioni.

Ma le novità non finiscono qui dato che McFarlane ha in serbo tantissimi nuovi prodotti da lanciare in questo 2022.

