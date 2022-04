Cosa sapere su Sorare?

Sorare è una piattaforma che si focalizza sulla gestione di un team virtuale di calcio composto da carte dal formato NFT. Scopriamo di più!

Pubblicata nel 2018 da Nicolas Julia e Adrien Montfort, Sorare è una piattaforma che si focalizza sulla gestione di un team virtuale di calcio composto da carte dal formato NFT. Una parte importante del successo che il gioco ha saputo conquistare è da ricercarsi nell’incredibile aumento della quantità di carte scambiate fra gli utenti negli ultimi anni.

Con Sorare l’utente ha la possibilità di acquistare e vendere risorse informatiche per mezzo di transazioni realizzate sulla blockchain di Ethereum; pertanto, è fondamentale possedere un portafoglio elettronico di criptovalute compatibile con ETH per inviare e ricevere denaro sulla piattaforma.

Il processo di registrazione

Per dare il via alla propria esperienza con Sorare è necessario recarsi sul sito sorare.com, effettuando una registrazione del tutto gratuita. Per registrarsi, non sarà infatti necessario sostenere un abbonamento o possedere delle criptovalute: anche il giocatore non esperto di criptomonete o blockchain potrà accedere direttamente alla piattaforma dopo aver completato il processo di creazione dell’account.

Il primo passo per iniziare a giocare sarà quello di scegliere uno username, il nome del proprio team e uno stemma (queste informazioni potranno essere in seguito modificate accedendo alle impostazioni).

Il funzionamento

In Sorare, i giocatori della propria rosa sono solamente 5: un portiere, un difensore, un centrocampista, un attaccante e un giocatore aggiuntivo che ricoprirà un ruolo a piacere. L’utente ha il compito di eleggere il suo capitano, premendo il pulsante “C” posizionato su ogni carta: questa azione comporterà l’aggiunta di un 20% di bonus, che andrà a sommarsi al bonus già presente. Una volta completata la formazione, sarà possibile schierarla in campo all’interno di una competizione a scelta.

In un campionato, i punteggi ottenibili dipendono dal valore delle carte, dai bonus che si legano a esse e dalla prestazione dei giocatori. Il punteggio più alto è di 500 punti; l’utente riceverà un premio in Ethereum o in NFT in base alla sua posizione in classifica.

Guadagnare con la piattaforma

La modalità più semplice di guadagno si realizza vincendo premi settimanali elargiti nei differenti tornei disponibili. L’utente può trasferire le vincite sul portafoglio elettronico; in alternativa, è possibile effettuare una conversione del ricavo di ETH in valuta fiat. Sorare consente infine agli utenti anche di vendere le proprie carte all’interno di aste, assegnando un prezzo a ogni carta e ricevendo i guadagni in Ethereum o NFT. Puoi qui trovare altre recensioni di Sorare.