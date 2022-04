Sonic Origins: una finestra di lancio nel 2022?

Nel maggio del 2021, Sega annunciò Sonic Origins in occasione del 35° anniversario del riccio blu ed oggi pare che il titolo possa uscire finalmente entro l’anno

Sonic Origins, annunciato lo scorso maggio, rappresenta il modo che ha Sega di festeggiare i 35 anni del riccio blu più veloce di sempre. Una collection, dunque, che finalmente sembra avere una finestra di lancio, ma andiamo avanti con un po’ ordine.

Sonic Origins: correndo verso il futuro, ma ricordando il passato

Sonic Origins andrà a comprendere alcuni capitoli classici del nostro riccio preferito, alcuni di questi si trovano sul servizio apposito di Nintendo Switch Online, come i primi tre, CD ed anche l’episodio con il buon Kunckles. Insomma, appassionati di retrogaming, questo è il titolo che fa al caso vostro!

Sembra poi che il titolo sia stato anche classificato dal Game Rating and Administration Committee (GRAC) della Corea del Sud che ha fatto presagire come tale “operazione nostalgia” potrebbe arrivare già entro l’anno. Sega, dal canto suo, non ha ancora confermato nulla, ma sembra che si tratterà più di un port completamente nuovo che una emulazione. Pare infatti che sarà possibile visualizzare tutti i giochi a 16:9 e non solo!

Sempre entro il 2022 pare poi che potrebbe finalmente arrivare anche il nuovissimo capitolo del riccio blu, Frontiers, un plaform 3D in open world che farà il suo giro su console come PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch oltre che su PC. Ed anche questa è una notizia davvero sensazionale per tutti i fan storici della mascotte di casa Sega!

