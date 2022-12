Collage di foto: app e trucchi

In questa breve guidi vi spiegheremo come fare un bel collage di foto da repostare nei social oppure da stampare per poterlo conservare

Un collage di foto è un insieme di foto che vengono opportunamente tagliate e assemblate insieme per formare una composizione più grande e complessa. Utilizzare più foto insieme permette di liberare la creatività e di dà molto più spazio per la creazione di story telling più d’impatto. Fino a poco tempo fa era complicato realizzare un collage di foto, ma oggi con la tecnologia digitale e l’aiuto di qualche app basta uno smartphone!

Collage di foto: le migliori app

Vediamo prima di tutto che app e software utilizzare per creare le nostre piccole opere d’arte. Ovviamente non staremo qui a menzionare i vari Photoshop, GIMP e così via. Ci concentreremo invece su applicazioni specifiche, semplici da utilizzare ma potenti. La prima che vi possiamo consigliare è Pic Collage. Disponibile sia su iOS che Android, ha accumulato milioni di download. Permette non solo di creare dei collage di foto con tanti preset, ma anche di modificare le nostre foto aggiungendo sticker, testo ed effetti. Si può ottenere gratuitamente, ma alcuni preset sono da acquistare a parte. PhotoGrid è un’altra app per dispositivi mobili molto interessante. Anche in questo caso potremo assemblare delle composizioni di foto con i vari preset e apportare diverse personalizzazioni con effetti e scritte. Esiste anche una versione web che possiamo utilizzare tramite il nostro PC.

Se volete usare il PC, dovreste considerare anche PhotoJet. Si tratta di un applicativo web molto potente e gratuito che vi permetterà di creare splendidi collage di foto. Il sito non applica alcun watermark, ma potreste dover acquistare una licenza premium per poter accedere alcuni preset esclusivi. Tornando su dispositivi mobili possiamo consigliarvi anche Moldiv che può essere considerato un photo editor a tutti gli effetti data la varietà di filtri che si possono applicare. Ovviamente potremo creare anche bellissime composizioni di più foto, prendendo spunto dalla librarie di preset. Impossibile non citare anche Canva, la potentissima applicazione per creare presentazioni, infografiche e volantini può essere utilizzata per fare dei collage di foto. Tuttavia è un pochino più complessa.

Alcuni consigli pratici

Molte app offrono dei preset che però spesso richiedono della personalizzazione per diventare davvero originali e di impatto. Quindi non limitatevi a cercare e riempire di preset! Gran parte delle volte le foto vengono assemblate ritagliandolo con forma quadrata o rettangolare. Tuttavia ci sono tantissime altre forme geometriche da poter sfruttare, ad esempio il cerchio. Come ritagliare una foto rotonda? Molte applicazioni permettono di farlo internamente senza sforzo. In ogni caso non sarà difficile trovare un modo esterno.

Utilizzate scritte e cornici per rendere più interessante il vostro storytelling. Se volete creare un collage di un viaggio potete utilizzare una cornice in tema con la destinazione così che si capisca subito a colpo d’occhio che posti avete visitato.

