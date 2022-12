Devolver Digital: annunciata la presentazione Public Access Holiday Special 2022

Uno speciale natalizio dagli artisti dello sfizio: Devolver Digital annuncia un altro Public Access Holiday Special per l’inverno 2022

Il publisher più eccentrico del suolo statunitense sta per fare il bis con l’edizione 2022 del Devolver Digital Public Access Holiday Special. Il tono satirico è rimasto lo stesso di sempre, ma l’editore di punta per gli indie intende fare eco alla Grande N con una presentazione tutta sua, mantenendo intatta la verve a cavallo tra il candore del solstizio d’inverno e la consueta vena dissacrante (in modo, ironicamente, non dissimile dall’ultimogenito di James Gunn). Possiamo aspettarci, tra una frecciata alla blasonata industria videoludica della Tripla A e l’altra, svariate notizie su giochi in arrivo e di recente pubblicazione.

“E finché non abbiamo un posto dove andare, che nevichi, che nevichi, che nevichi”: ecco il Devolver Digital Public Access Holiday Special 2022

Sebbene gli indie sotto l’ala di Devolver Digital ne abbiano negato il giusto riconoscimento tra i publisher di punta, va anche detto che (stando all’andamento passato) da questo Public Access Holiday Special possiamo aspettarci dei veri fuoriclasse. L’editore ha infatti rilasciato opere del calibro di Gris, Death’s Door ed Inscryption. Solo quest’anno la casa degli indie controcorrente ha pubblicato Cult of the Lamb e Return to Monkey Island, due dei giochi più amati del 2022. E, guarda caso, entrambi hanno fatto capolino in presentazioni allestite dal publisher esattamente come quella che ci attende.

The Devolver Public Access Holiday Special is coming back on December 22…https://t.co/ZYyxjqtB5r pic.twitter.com/5r6agn6br2 — Devolver Digital (@devolverdigital) December 20, 2022

Lo showcase precedente era meno elaborato delle performance all’E3, ma ha mantenuto la stessa vena comica di sempre. Come vedete nel tweet qui sopra, domani potremo aspettarci una diretta piena di annunci. La descrizione della presentazione in arrivo ha alluso a notizie su Cult of the Lamb, Stick it to the Stickman, Terra Nil, Anger Foot e Skate Story, più “un insieme di giochi uscito quest’anno o in arrivo nel prossimo”. E con una promessa di “uno speciale natalizio del tutto normale e per niente sopra le righe” a concludere la suddetta descrizione, sappiamo già che ne vedremo delle belle.

