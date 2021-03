BitQT: come funziona?

Con il passare del tempo, nascono nuove tecniche per guadagnare denaro digitalmente. Scopriamo oggi come funziona BitQT

BitQT è un sistema di trading di criptovaluta progettato per aiutare gli investitori che non hanno mai fatto trading prima o realizzato profitti sul mercato delle criptovalute. Il software di trading funziona con una tecnologia intelligente supportata da apprendimento automatico e intelligenza artificiale.Questa tecnologia intelligente è in grado di scansionare il mercato delle criptovalute, il mercato finanziario e le notizie finanziarie globali alla ricerca di segnali di trading in pochi secondi. Si aggiorna anche al secondo, quindi puoi essere sicuro che le operazioni effettuate da questo algoritmo si basano su eventi e cambiamenti in tempo reale sul mercato. Un altro vantaggio è che BitQT è facile da usare e navigare ed è una delle migliori piattaforme di trading utilizzate nel mercato delle criptovalute.

BitQT è legittimo?

Comprendiamo che potresti essere sospettoso riguardo alle tecnologie di trading poiché ci sono molte truffe online che inducono molte persone a perdere i loro soldi. Il nostro team ha trovato BitQT abbastanza affidabile. In effetti, BitQT ha collaborato con broker di criptovaluta regolamentati e autorizzati per assicurarsi che il tuo account sia gestito correttamente. Il sistema BitQT è alimentato da un algoritmo e una blockchain. Ciò significa che il sistema è decentralizzato e completamente trasparente. BitQT ti consente di monitorare il tuo account. In qualsiasi momento puoi presentare una controversia.

Trading su BitQT

Potresti aspettarti un processo di registrazione estenuante, poiché molti strumenti di trading simili di solito richiedono tonnellate di documenti, ma con BitQT il processo è abbastanza semplice. Ecco i passaggi per iniziare a fare trading con BitQT:

Registrazione

La registrazione è abbastanza semplice. Tutto quello che devi fare è completare il modulo sottostante e un account manager dedicato ti contatterà subito dopo.

Prima di iniziare il commercio dal vivo, è necessario effettuare un deposito di 250 €. Questo deposito di € 250 funge anche da primo investimento. Non devi preoccuparti di pagare le quote di registrazione perché la registrazione è assolutamente gratuita.

Conto demo

Prima di andare in diretta, hai la possibilità di esplorare l’account demo, che è fondamentalmente una replica della piattaforma di trading dal vivo. È un round di prove libere prima di iniziare effettivamente a fare trading e non hai bisogno di fondi reali per utilizzare questa funzione.

Attivare l’account

Dopo aver effettuato il deposito ed esplorato l’account demo, puoi procedere al commercio dal vivo. Il tuo broker o account manager ti guiderà attraverso il processo, ma BitQT è molto user-friendly e se prendi familiarità con l’account demo, non dovresti avere problemi a orientarti nella piattaforma di trading live.

Controlla le tue operazioni

Sebbene BitQT sia completamente automatizzato, ti consigliamo di trascorrere almeno 30 minuti al giorno sul tuo account in modo da essere a conoscenza di eventuali cambiamenti sul mercato e puoi monitorare l’andamento delle tue operazioni. Il tuo account manager ti aiuterà a impostare i parametri e le preferenze di trading.