Rocket League: annunciata la data di inizio della season 3

È stata annunciata con un nuovo trailer la data di inizio della season 3 di Rocket League, insieme ad tutte le novità che verranno introdotte insieme ad essa

La season 2 del popolare free-to-play sta volgendo al proprio termine, e con ciò quindi è arrivato il momento di approfondire gli aggiornamenti futuri, a partire dalla data d’uscita della nuova stagione. È stato infatti oggi rilasciato un nuovo trailer contenente la data di inizio della season 3 di Rocket League, insieme ai più importanti aggiornamenti di cui godrà il titolo.

La data d’inizio della season 3 di Rocket League è infatti affiancata da grossi aggiornamenti

L’inizio della prossima season di Rocket League è previsto per il prossimo 7 aprile. Con la nuova season arriveranno tanti aggiornamenti. Vi saranno innanzitutto le aggiunte legate alla Formula 1 e a NASCAR, di cui avremo maggiori informazioni a maggio. Verrà inoltre rilasciata con il Rocket Pass (in arrivo la settimana prossima) una nuovissima vettura, ovvero la Tyranno, che è stata descritta come una vettura incentrata sulla velocità, e che avrà la stessa hitbox della Dominus. Si potrà anche godere del nuovo design del DFH Stadium, al quale verrà aggiunta una pista a bordo campo.

L’aggiornamento vero e proprio verrà rilasciato il 6 aprile, e a partire dal giorno successivo sarà possibile ai giocatori di accedere al nuovo content della nuova season. Rocket League è disponibile per PC e console, e può vantare ad oggi di un ampia community grazie al fatto che è stato reso free-to-play nel corso del 2020. Se vuoi rimanere aggiornato su Rocket League e in generale sul mondo videoludico, resta sintonizzato su tuttoteK. Se invece vuoi comprare giochi a prezzi scontatissimi, fallo dando un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.