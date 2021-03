Il direttore di Anthem lascia BioWare

BioWare, da quando è nata nel febbraio del 1995, è senza dubbio diventata una software house di alto livello. I titoli che ha sfornato sono molti anche se, i più famosi, rimangono certamente Dragon Age, Star Wars: Knights of the Old Republic e la serie Mass Effect. In caso non li aveste ancora giocati, li trovate disponibili su InstantGaming ad ottimi prezzi.

Anthem, è stato uno dei lavori più discussi di BioWare. Questo videogioco action-RPG pubblicato nel 2019 da Electronic Arts, è stato accolto, infatti, con sentite critiche fin dal suo lancio a causa della mancanza di aggiornamenti e correzioni necessarie al buon funzionamento del gioco base. Nonostante si vociferasse di una nuova versione in via di sviluppo chiamata Anthem Next, recentemente è stato ufficializzato lo scarto dell’idea da parte di EA (qui per maggiori dettagli).

So, today is my last day at BioWare, I’m moving on to do new things.

BioWare has been home to my grateful heart for nearly 10 years and I want to wish them all the best. DA ME and SWTOR are in good hands and I can’t wait to play from this side of the screen. #ThankYou #BioWare pic.twitter.com/g5zp7hkSV5

— Jonathan Warner (@Zen_Warner) March 26, 2021