Verona-Frosinone: dove vedere la partita?

Il Sunday afternoon racconta tante altre storie di campionato. Ecco Verona-Frosinone, ma dove vedere la partita valida per la giornata 22? Lo scopriremo insieme in questo articolo

I diritti tv si sono presi una posizione rilevante nel mondo del calcio, costruendo una vera e propria catena che permette alla società di godere di introiti e sponsorizzazioni. La Serie A è infatti scorporata tra Sky e DAZN, anche se questo braccio di ferro è vinto dalla seconda piattaforma, che ne detiene l’esclusiva. Uno svantaggio, in tal senso, lo evidenziano i tifosi, i quali si ritrovano a cercare innumerevoli notizie per scorgere tutte le informazioni possibili. Questo articolo ha dunque un preciso scopo: spiegare dove poter vedere Verona-Frosinone e chi potrebbe, verosimilmente, scendere in campo.

La giornata 22 di Serie A presenta così un altro scontro diretto, visto che entrambe le compagini hanno lo stesso obiettivo: salvarsi. Gli scaligeri stanno facendo fatica, bene invece i ciociari, nonostante un rallentamento improvviso.

Dove vedere Verona-Frosinone: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Terzultimo posto in classifica, terzo peggior attacco con 19 gol fatti e un totale di 17 punti. L’Hellas Verona arriva da tre sconfitte e due vittorie e spera di lasciare la zona calda il prima possibile. Il Frosinone presenta tutt’altro quadro. Tredicesima posizione in classifica con 22 punti e la seconda peggior difesa con 40 reti subite. Dopo 4 ko la squadra è tornata a vincere e non può più fermarsi. Uno scontro diretto molto interessante, scopriamo dove vedere Verona-Frosinone, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata a Londra pochi anni fa, è riuscita a guadagnarsi una bella fetta del palinsesto di Serie A. Poco alla volta, fino a guadagnare la piena esclusività del pacchetto. Infatti attualmente DAZN è l’unica piattaforma a permettere la visione di tutte le partite, dalla prima all’ultima giornata., La programmazione si arricchisce con i match di Serie B e gli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento – a cadenza mensile – mostra due opzioni: il pacchetto standard, con un costo di 30,99 €, e il pacchetto plus al costo di 45,99 €, con l’opportunità di utilizzare l’app da due dispositivi contemporaneamente. Per scegliere la soluzione migliore, basterà cliccare sul link diretto e finire sul sito ufficiale.

Per ciò che riguarda Sky, le cose sono ben diverse. Dopo anni di pura “gerarchia”, ha lasciato il posto al nuovo e, allo stato attuale, permette di visionare solo 3 partite di Serie A per ogni giornata. Il palinsesto si arricchisce grazie alle sfide di calcio femminile e i match dei club esteri. A questi si aggiungono Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio offre poi altre competizioni sportive: NBA, Tennis, Formula 1 e MOTOGP. L’abbonamento in questo caso ha un costo mensile di 14,99 €, cliccando sul link che riporta a NOWTV.

Tralasciando la questione piattaforme, eccoci arrivati allo snodo principale: Verona-Frosinone sarà trasmessa su DAZN. Si scenderà in campo Domenica 28 Gennaio alle ore 15:00, teatro dell’incontro lo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Ricordiamo quansto sia utile avere una VPN per viaggiare in sicurezza su internet.

Manca poco più di un giorno, accomodatevi sul divano e accendete la tv. In alternativa scaricate l’app ed effettuate il login.

Verona-Frosinone, probabili formazioni

Due squadre che vogliono fare bene, nonostante le diverse necessità.

Ecco le probabili formazioni:

VERONA (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Folorunsho, Duda, Suslov; Saponara, Henry, Lazovic.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Brescianini; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Cheddira, Harroui.

Chi riuscirà ad avere la meglio?