La Domenica di calcio mostra molti incontri, alcuni dei quali si rivelano molto interessanti. Una delle sfide di rilievo è Monza-Sassuolo: dove vedere la partita? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo

I diritti televisivi sono parte integrande di un nuovo mondo del calcio, sempre in costante evoluzione. Le società di ogni singola squadra godono di introiti e sponsorizzazioni e il calendario di Serie A è ormai spacchettato tra Sky e DAZN, anche se è quest’ultima a possederne la piena esclusività. Se ciò rappresenta un vantaggio per le varie compagini, si rivela un fattore controproducente per i tifosi, che si ritrovano costretti a cercare molte informazioni per dare una risposta alle loro domande. In questo articolo scopriremo dunque dove vedere Monza-Sassuolo e chi dovrebbe scendere in campo.

Uno scontro diretto tra due squadre che respirano un’aria non pulita, dovuta alle molte difficoltà dell’ultimo periodo. La giornata 22 le metterà a confronto, si ipotizza una gara agonisticamente spigolosa.

Dove vedere Monza-Sassuolo: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Due squadre offuscate dai loro problemi, questa è l’immagine del Monza di Palladino e del Sassuolo di Dionisi. Reagire per sopravvivere, occorre dunque una svolta. I brianzoli sono dodicesimi in classifica con 25 punti, ma arrivano due pesanti sconfitte. I neroverdi si ritrovano al quindicesimo posto con 19 punti e uno score analogo: nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto una vittoria, un pareggio e ben tre ko. Ci si attende un match acceso e nervoso, andiamo a scoprire dove vedere Monza-Sassuolo, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata a Londra da pochi anni, da un piccolo spicchio di calcio italiano, si è presa – con prepotenza – un importante posto di rilievo. DAZN attualmente è l’unica piattaforma a garantire ogni singolo scontro di Serie A, con un palinsesto così ricchissimo. Ad impreziosire il servizio ci sono le gare di Serie B e gli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile dà modo di scegliere tra due opzioni: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 €, o il pacchetto plus che tocca i 45,99 €, con l’0pzione di utilizzare l’applicazione da due dispositivi in contemporanea. Per decidere qual è l’offerta migliore, basterà cliccare sul link diretto che porta al sito.

Per quanto riguarda Sky, le cose sono ben diverse. Il pacchetto sportivo è molto ampio e va a compensare le poche partite che offre per la Serie A: solo tre match per ogni giornata, ma tutte le sfide di calcio femminile, gli scontri dei club esteri e gli impegni di Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Ad arricchire il palinsesto ci sono NBA, Tennis, MOTOGP e Formula 1. In questo caso l’abbonamento ha un costo di 14,99 € al mese e il link rimanda direttamente a NOWTV.

Chiudendo la questione piattaforme, siamo finalmente giunti alla risposta conclusiva: Monza-Sassuolo sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scenderà in campo Domenica 28 Gennaio alle ore 15:00, teatro dell’incontro l’U-Power Stadium di Monza. Si ricorda quanto sia fondamentale una VPN che ci protegga durante la nostra navigazione.

Mancano poco più di 24 ore, accomodatevi sul divano e gustatevi il confronto. In caso contrario, basterà scaricare l’applicazione ed effettuare il login.

Monza-Sassuolo, probabili formazioni

Vincere e respirare, sperando che tutto migliori.

Di seguito le probabili formazioni:

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Bondo, Pereira; Colpani, V. Carboni; Mota.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Castillejo, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

Chi riuscirà ad imporsi? Dateci un vostro parere prima della gara! Per continuare a seguire le news del mondo social e web, rimanete sintonizzati su tuttotek.it!