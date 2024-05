Sassuolo-Inter: dove vedere la partita?

Passando al Sabato sera, ci si concentra su una sfida delicata ma interessante. Scopriamo allora dove vedere Sassuolo-Inter

I diritti tv hanno tenuto il passo di questa trasformare, adattandosi al nuovo mondo del calcio. Un segnale evidente di questo cambiamento lo si può notare con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, nonostante quest’ultima possa vantarne la piena esclusività. Questo risulta senza dubbio un aspetto positivo per le società, che godono di introiti e sponsor, ma d’altro canto sembra essere un lato negativo per utenti e tifosi, i quali si ritrovano costretti a ricercare molte informazioni in merito alle sfide. Ecco allora che l’articolo può raccontare il suo scopo, quello di spiegare dove vedere Sassuolo-Inter e chi potrebbe giocare dal primo minuto.

La giornata 35 mostrerà uno scontro particolare: i neroverdi sono gli unici ad aver sconfitto, in questa stagione di Serie A, gli uomini di Simone Inzaghi.

Dove vedere Sassuolo-Inter: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è sì!

Al penultimo posto a quota 26 punti, per il Sassuolo la salvezza appare più un miraggio che un obiettivo. I neroverdi hanno perso la retta via e il tempo scorre. In prima posizione in classifica con 89 punti, l’Inter ha ormai vinto lo scudetto ma continua a fare bene. Scopriamo allora dove poter vedere Sassuolo-Inter, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, con sede a Londra, si è guadagnata il suo posto all’interno della sfera calcistica. Allo stato attuale infatti stanto DAZN ha modo di garantire la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende alle gare della Serie B e si concentra inoltre sugli scontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile apre a due possibilità: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, con il quale si può utilizzare l’applicazione da due dispositivi in simultanea. Saranno necessarie poche operazioni, per poi cliccare sul link diretto che riporta al sito ufficiale.

Soffermandosi su Sky, la carta dei servizi si dimostra differente. Per quanto riguarda la Serie A, sono garantite tre partite per ogni giornata, mentre il campionato femminile vanta l’intero palinsesto. A queste opzioni si aggiungono i confronti delle squadre estere e gli impegni di caratura europea, cioè Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con altri sport, quali Tennis, NBA, Golf, Formula 1 e MOTOGP. In questo caso l’abbonamento ha un costo di 14,99 € mensili, basterà muoversi qualche passo per poi cliccare sul link che rimanda a NOWTV.

Messa in archivio la questione piattaforme, si giunge alla risposta tanto attesa: Sassuolo-Inter sarà trasmessa anche su Sky. Il Sunday night si giocherà il 4 Maggio alle ore 20:45, terreno di gioco il MAPEI Stadium di Reggio Emilia. Non dimenticate di utilizzare una VPN mentre navigate su internet.

Sassuolo-Inter, probabili formazioni

I neroverdi per sperare in un successo difficile, i nerazzurri per concludere al meglio.

Di seguito le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Una delle due riuscirà a prendersi i punti necessari? Diteci cosa ne pensate. Continuate intanto a seguire tuttotek.it per non perdervi nessuna news del mondo social e web.