Assassin’s Creed Mirage: svelata la data di uscita su iOS

Non è un miraggio: la versione mobile di Assassin’s Creed Mirage ha una data di uscita, ma (per ora) è previsto esclusivamente su iOS

Prima del lancio su PC e console lo scorso ottobre, Ubisoft ha annunciato che Assassin’s Creed Mirage sarebbe giunto anche su iOS a inizio 2024, e sebbene di “inizio” non si possa più parlare abbiamo ora una data di uscita. La versione mobile dell’action-adventure open world sarà dunque disponibile al pubblico per alcuni specifici dispositivi (ovvero iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air ed iPad Pro con chip da M1 in poi) a partire dal 6 giugno. A discapito delle tempistiche saltate, dunque, l’avventura di Basin Ibn Ishaq a Baghdad vi permetterà di scoprire, o riscoprire, il ritorno alle origini per gli assassini (ambientato vent’anni dopo la piena svolta GdR di Valhalla) in tempo per le belle giornate.

Assassin’s Creed Mirage is coming to iOS! Pre-order now and experience the complete journey of Basim on the go 📱 Out on June 6 for iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, and iPad Air and iPad Pro with M1 chip or later. More information here: https://t.co/UoGZFVyRzC pic.twitter.com/p83HVaHn8b — Assassin’s Creed (@assassinscreed) May 1, 2024

La (seconda) data di uscita di Assassin’s Creed Mirage: un port ad hoc per iOS

Il post di Ubisoft dedicato alla data di uscita di Assassin’s Creed Mirage su iOS allude apertamente alla possibilità di giocare a questo capitolo all’aperto (nonostante l’apposita console per farlo). Si tratta di un port sviluppato dalla divisione Ubisoft Sofia, che “offrirà un’esperienza videoludica intuitiva, confortevole e coinvolgente con controlli tattili ottimizzati e supporto al controller.” Sono inoltre supportati il cross-save e, per fortuna, anche la possibilità di giocare su iPhone ed iPad con il medesimo account. Il gioco è attualmente disponibile su PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox Series S, PC e Xbox One. Se volete un assaggio del gioco, è disponibile una demo a tempo limitato.

