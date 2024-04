Roma-Lazio: dove vedere la partita?

Un Sabato da urlo, soprattutto per una gara in particolare: il derby per eccellenza. Ma dove vedere Roma-Lazio? Scopriamolo in questo articolo

I diritti tv sono diventati un vero e proprio punto fermo per il mondo del calcio, oramai del tutto mutato. Il primo segnale di questo cambiamento lo si evince con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, nonostante quest’ultima ne vanti la piena esclusività. Se questo può comportare un punto a favore per le società che godono degli introiti, lo stesso non si può dire per tifosi e utenti, i quali si trovano costretti a cercare numerose informazioni a riguardo. Per aiutare i diretti interessati ci siamo noi con l’articolo in questione, dove spiegheremo dove vedere Roma-Lazio e quali saranno le probabili scelte dei tecnici.

La giornata 31 racconterà così una gara ad alta intensità, non soltanto per la classifica ma anche per la territorialità.

Dove vedere Roma-Lazio: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Al quinto posto in classifica con 52 punti, la Roma viaggia a buon ritmo puntando alla quarta posizione e alla Champions League. Al settimo posto con 46 punti, c’è una Lazio che sta provando a riprendersi nel modo migliore possibile, arrivando da due successi dopo tre ko. Ad accomunare entrambi i club, il cambio in panchina che – per adesso – sta aiutando ambedue. Scopriamo allora dove poter vedere Roma-Lazio, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, fondata a Londra, negli ultimi anni ha avuto modo di scalare le gerarchie e guadagnarsi un’importante posizione all’interno della sfera calcistica. Attualmente infatti soltanto DAZN può garantire la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende alle sfide del campionato cadetto e, in secondo piano, passa agli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile dà modo di poter valutare due opzioni: o il pacchetto standard con un costo di 30,99 € oppure il pacchetto plus con un costo di 45,99 €, con cui si avrà modo di usare l’app da due dispositivi in contemporanea. Saranno opportuni pochi passaggi, cliccando sul link diretto che richiama il sito.

Soffermandosi su Sky, la carta dei servizi si mostra ampia e piena di offerte. Per ciò che riguarda la Serie A sono garantite tre gare per ogni giornata, a differenza del campionato femminile che può vantare l’intero palinsesto. A ciò si aggiungono i match dei club esteri e gli appuntamenti di stampo europeo, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con la presenza di altri sport, cioè NBA, Tennis, Formula 1 e MOTOGP. In questo caso l’abbonamento mensile presenta un costo di 14,99 €, occorrerà fare pochi movimenti, cliccando sul link che riporta a NOWTV.

Tralasciando la parentesi piattaforme, eccoci arrivati allo snodo principale: Roma-Lazio sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Sabato 6 Aprile alle ore 18:00, terreno di gioco lo Stadio Olimpico della capitale italiana. Si ricorda quanto sia importante avere una VPN, utile per proteggerci dai pericoli che internet nasconde.

Roma-Lazio, le probabili formazioni

La partita nella partita, per due squadre in cerca di redenzione.

Di seguito le probabili formazioni:

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Angelino; Pellegrini, Paredes, Cristante; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Marusic, Guendouzi, Cataldi, Felipe Anderson; Luis Alberto, Isaksen; Immobile.

Quale delle due potrà sorridere? Condividete il vostro parere con noi.