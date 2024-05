Napoli-Bologna: dove vedere la partita?

Il Sabato presenterà appena due gare, ma comunque molto accese. Scopriamo dunque dove vedere Napoli-Bologna

I diritti tv si sono rivelati essenziali per il nuovo mondo del calcio. Un segnale evidente di questo cambiamento lo si può notare con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, nonostante sia quest’ultima a poterne vantare la piena esclusività. Se questo mostra così un aspetto positivo per le società, che godono di introiti e sponsor, dall’altro lato mostra un lato negativo per tifosi e utenti, i quali si ritrovano costretti a cercare le informazioni utili per le gare di loro interesse. Pertanto si arriva all’articolo in questione, che mostra il suo obiettivo: spiegare dove vedere Napoli-Bologna e chi potrebbe giocare dal primo minuto.

La giornata 36 presenterà campani contro emiliani, per punti preziosi in chiave europea.

Dove vedere Napoli-Bologna: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

In ottava posizione con 51 punti, c’è un Napoli che vede sempre più lontana la meta Europa, con i primi posti oramai quasi assegnati. Al quarto posto con 64 punti compare invece il Bologna, pronto a prendersi la Champions e a realizzare quello che sembrava essere a tutti gli effetti soltanto un sogno proibitivo. Scopriamo allora dove poter vedere Napoli-Bologna, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, con sede a Londra, ha guadagnato uno spazio rilevante all’interno del mondo del calcio. Allo stato attuale infatti soltanto DAZN può garantire l’intera visione del palinsesto di Serie A. Il servizio si estende alle sfide della Serie B e si concentra inoltre sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile si articola in due possibilità: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, con cui si può usare l’app da due dispositivi in simultanea. Basterà svolgere qualche operazione e poi cliccare sul link diretto che riporta al sito.

Soffermandosi su Sky, la carta delle offerte si mostra diversa. Per ciò che concerne la Serie A, vengono garantite tre partite per ogni giornata, a differenza del campionato femminile che conta la totalità del palinsesto. A questo si aggiungono le sfide delle compagini estere e gli appuntamenti di stampo europeo, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con altri sport, quali Golf, Tennis, NBA, Formula 1 e MOTOGP. In questo caso l’abbonamento ha un costo di 14,99 € al mese, occorrerà qualche passaggio prima di cliccare sul link che rimanda a NOWTV.

Chiusa la discussione piattaforme, eccoci arrivati alla risposta tanto attesa: Napoli-Bologna sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Sabato 11 Maggio alle ore 18:00, terreno di gioco lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Ricordiamo l’importanza di possedere una VPN, utile per proteggerci dai pericoli del mondo digitale.

Napoli-Bologna, probabili formazioni

I partenopei stanno inseguendo un posto in Europa, gli emiliani sono ad un passo dalla qualificazione alla Champions League.

Di seguito le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Lindstrom.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Beukema, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Ndoye, El Azzouzi, Saelemaekers; Zirkzee.

