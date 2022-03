Licenza ADM: perché è necessaria per contrastare le truffe nelle scommesse online?

In questo articolo vi parleremo delle principali truffe che possono avvenire nei siti di scommesse online e come tutelarsi con uno strumento prezioso che è la licenza ADM

Il giro d’affari delle scommesse online, prima della pandemia, si aggirava intorno ai 10-12 miliardi di euro l’anno solo nel nostro paese. Numeri da capogiro che in molti casi doppiano quelli delle scommesse nelle ricevitorie. Dato questo enorme volume d’affari, è naturale che ci siano diversi malintenzionati interessati a prendersi una piccola fetta del business in modo illecito. Grazie al mezzo del web inoltre i criminali sono più difficile da rintracciare e riescono più facilmente a catturare l’attenzione delle vittime. In questo articolo vi spiegheremo alcune delle truffe sulle scommesse online più diffuse e l’importanza di verificare la licenza ADM.

Le truffe nelle scommesse online

Con l’avvento dei siti di scommesse online e dei social si è riscoperta e reinventata l’arte dei pronostici. Sedicenti oracoli, spesso con profili falsi sui social o altri siti web, millantano di riuscire a dare i anticipo i risultati delle partite. Questi criminali si inventano delle storie molto credibili, come ad esempio l’esistenza di un sistema per truccare le partire, che fanno breccia nel cervello degli scommettitori. Ci sono poi diversi metodi. il più famoso è forse il metodo 9-3-1. Una partita può dare tre esiti (1, x o 2). Ebbene, i truffatori dopo aver ricevuto un pagamento, inviano al 30% delle vittime il pronostico 1, ad un altro 30% il pronostico x e ai restanti il risultato 2. Una volta che il risultato è noto, bloccano le vittime che hanno perso la scommessa, raccogliendo solo commenti positivi.

Un altro metodo è quello dei “broker delle scommesse“. Si tratta di persone che raccolgono soldi degli utenti per poi scommetterli in modo da massimizzare il profitto e promettendo rendimenti molto elevati. Grazie al meccanismo del Betting Exchange, questi personaggi sono riusciti a sottrarre anche migliaia di euro agli scommettitori perché dimostravano – con dati falsi ovviamente – di essere riusciti in passato a vincere grandi somme. Lo stesso può avvenire per un sito web: spacciandosi per un sito di scommesse serio, può portare via parecchi soldi agli ignari utenti che scommettono i loro soldi, magari offrendo condizioni molto vantaggiose come elevati bonus scommesse senza deposito.

Alcuni siti di scommesse illegali tentano in diversi modi di truffare gli scommettitori, attirandoli prima con delle vincite facili e poi trascinandoli in un circolo vizioso che fa perdere molti soldi. Spesso si utilizzano eventi falsi, strani o totalmente pilotati per massimizzare i guadagni del banco a discapito degli scommettitori. Esistono delle strategie così evolute che bilanciano vittorie e sconfitte pilotate in modo da far sembrare tutto normale agli occhi dei giocatori, facendoli vincere di tanto in tanto, e senza farli accorgere che invece stanno perdendo molti soldi sul lungo termine.

Un altro modo utilizzato nelle truffe sulle scommesse online è legato ai sistemi di pagamento. Infatti alcuni siti che vogliono truffare gli utenti potrebbero utilizzare delle linee perfettamente in regola, ma ritardare o annullare i pagamenti di scommesse vinte o bloccare il prelievo dal proprio conto per motivi futili o addirittura senza spiegazioni.

Licenza ADM: una garanzia?

Fortunatamente ci sono dei metodi per tutelarsi e per scegliere un sito di scommesse affidabile. Come è noto, in Italia il mondo del gioco d’azzardo è sotto la giurisdizione dell’agenzia delle Accise, Monopoli e Dogane per la licenza ADM sui giochi. Questa grande organizzazione governativa ha lo scopo di regolare e vigilare sui bookmaker in Italia. In particolare rilascia la una licenza ADM cioè un un numero che attesta l’approvazione di ADM e quindi il permesso di operare nel settore del gioco d’azzardo. Vi sarà capitato di vedere delle scritte del tipo “Concessione N° xxxxx” vicino al simbolo dell’agenzia. Questa è la prima cosa da verificare prima di utilizzare un sito per le scommesse online. Infatti ottenere una licenza ADM è molto complesso perché si devono dimostrare sicurezza e trasparenza.

Ma perché la licenza ADM è considerata una condizione necessaria e sufficiente per considerare un sito di scommesse affidabile? Per rispondere bisogna conoscere a grandi linee quali sono i controlli effettuati dall’agenzia governativa. Prima viene controllato tutto l’organigramma dell’azienda per accertarsi che tutti i collaboratori non abbiano precedenti penali legati alla truffa, al riciclaggio o altri reati. Poi si passa al controllo della piattaforma informatica. Si controlla che gli algoritmi siano equi e rispettino le regole e gli standard imposti dalla legge. Ad esempio viene valutato l’RTP (Return to Player – Ritorno al giocatore) cioè la percentuale degli incassi che viene poi riutilizzata per costituire i montepremi. Per legge almeno 90% dei ricavi deve essere riconvertito in montepremi e solo il 10% può rimanere come guadagno effettivo. Vengono poi controllati gli algoritmi che gestiscono le quote per le scommesse o i generatori di numeri casuali per i casinò online. Si controllano anche i meccanismi di prevenzione alla ludopatia come la sezione dedicata al Gioco Responsabile che contiene informazioni utili a come prevenire e riconoscere questo problema.

I siti di scommesse che hanno ottenuto la licenza espongono il logo dei monopoli di stato e soprattutto il numero della concessione. Tuttavia alcuni siti web truffaldini potrebbero esporre il logo e numeri falsi. Questo ovviamente è vietato dalla legge, ma come possiamo saperlo noi utenti? Prima di utilizzare questi siti web conviene fare un doppio check nel sito ufficiale di ADM che riporta la lista di tutte le aziende che hanno ottenuto la concessione. Dopo questo controllo non avrete più dubbi. Vi invitiamo a scegliere sempre i migliori siti per le scommesse online al fine di evitare delle truffe.

