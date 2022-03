Glover: il ritorno di un classico su Switch

Chiunque abbia mai avuto per le mani un Nintendo 64, si ricorderà certamente di Glover, un platform in 3D molto particolare con protagonista un guanto che sta per tornare su Nintendo Switch

Era la fine del 1998 e, su Nintendo 64, faceva capolino un nuovo protagonista che sarebbe andato ad affiancarsi ad altre icone come i vari Super Mario, Link, Banjo – Kazooie, Pokémon e così via. Si trattava infatti del simpaticissimo guanto Glover che, a breve, sarà di nuovo “a portata di mano” su Nintendo Switch! Ma andiamo avanti con un po’ di ordine.

Glover: dal Nintendo 64 alla Switch

Glover, all’epoca, uscì su Nintendo 64, la prima PlayStation e PC ad opera di Interactive Studios, ma ora la palla è passata a Piko Interactive che si è occupata di far sbarcare il guanto su Nintendo Switch. Per giocarci nuovamente e per conoscere questo vecchio titolo basterà attendere solo fino al 20 aprile!

Va poi ricordato che, già all’inizio dell’anno, era stato annunciato un suo remake solo per Steam, ma sarebbe stato alquanto strano non rivedere tale titolo su una console della Grande N, non siete d’accordo anche voi?

Finally the wait is almost over. The #N64 Era Cult Classic Glover is coming soon! This version of #Glover is a completely redone from the original source code (N64 version of the game), and improved for modern PCs.#remaster #RETROGAMING #Nintendo64 pic.twitter.com/awbq00ALHr — PIKO (@Pikointeractive) March 7, 2022

Va poi ricordato che il titolo, inizialmente, avrebbe dovuto avere un sequel, ma alla fine nulla di fatto. Ma per quanto riguarda la storia del primo capitolo? Il nostro eroe a quattro dita dovrà farsi largo in un mondo decisamente colorato e cartoon alla ricerca di sette cristalli magici per fermare il gemello malvagio Cross-Stitch. Una storia molto semplice, ma comunque efficace. Peccato quindi per il sequel mancante.

