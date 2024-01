Lazio-Lecce: dove vedere la partita?

Continua la corsa delle squadre di Serie A, sempre più impegnate per i rispettivi obiettivi: ci si domanda dove vedere Lazio-Lecce, partita che si preannuncia interessante. Scopriamolo insieme in questo articolo

Ormai pura normalità, i diritti tv giocano un ruolo fondamentale per la fruizione dei contenuti di stampo calcistico. Per la Serie A a contendersi il palinsesto sono Sky e DAZN, seppur sia effettivamente quest’ultima a godere della piena esclusività. Questa scorporazione rappresenta però un problema per i tifosi, perché costringe loro a cercare in maniera continuativa le giuste informazioni. Alla base di questo articolo c’è proprio questa intenzione: scoprire dove vedere Lazio-Lecce, match che si prospetta molto interessante.

La giornata 20 di Serie A mette Lazio e Lecce una contro l’altra. I biancocelesti arrivano da due importanti successi in pochi giorni. Contro l’Udinese in campionato e contro la Roma in Coppa Italia, strappando il pass per le semifinali. I salentini giungono da un pareggio contro il Cagliari dopo due ko di fila.

Dove vedere Lazio-Lecce: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è sì!

L’attuale stagione di Serie A sta mettendo in evidenza la voglia di rivalsa di molte compagini, una delle quali è proprio il Lecce. Partito con il turbo, ha poi rallentato la propria corsa, ma comunque rimane coerente con il suo obiettivo principale, ovvero la salvezza. I pugliesi sono infatti al 13esimo posto in classifica con 21 punti, +7 dalla zona retrocessione. Negativo il rendimento della Lazio, che ha cominciato malissimo e proseguito (se possibile peggio). Ultimamente vanta una lenta ripresa, ma la strada per assicurarsi un posto in Europa appare complessa. Il settimo posto con 30 punti non garantisce sicurezza, vista la forte competizione per l’ultimo spicchio con vista europea. La vera domanda è però la seguente: dove poter vedere Lazio-Lecce, se su Sky oppure su DAZN.

Quest’ultima piattaforma, con sede a Londra, permette di gustarsi ogni singolo minuto di Serie A, dalla prima all’ultima gara. Tenendone la piena esclusività, garantisce le dieci partite per ogni giornata. Oltre a questo è presente anche l’intero calendario di Serie B, aggiungendosi gli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento – a cadenza mensile – offre due opzioni: il pacchetto standard, ad un costo di 30,99 €, e il pacchetto plus ad un costo di 45,99 €, dando modo di utilizzare la piattaforma da due dispositivi in contemporanea. Per accedere al servizio basta semplicemente collegarsi alla pagina del sito tramite il link di riferimento.

Passando a Sky, la questione cambia. Senza dubbia è una società ben più conosciuta, che nel corso degli anni si è guadagnata fiducia e utenti. Il pacchetto calcio è divenuto però un po’ più “limitato” se si ragiona in termini di Serie A: soltanto tre gare per ogni giornata. Dal canto suo offre tutte le partite del campionato femminile, le sfide delle squadre estere e gli incontri di caratura europea, quindi Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. A questi si aggiungono NBA, Tennis, MotoGP e Formula 1. Il costo dell’abbonamento in questo caso è di 14,99 € al mese, rimandando direttamente al link diretto di NOWTV.

Tralasciando la questione piattaforme, si arriva a quello che è il nocciolo della questione: Lazio-Lecce sarà trasmessa anche su Sky, si scende in campo Domenica 14 Gennaio alle ore 12:30, autentico lunch match di giornata. Teatro dell’incontro lo Stadio Olimpico di Roma. Si rammenda l’importanza di possedere una VPN per navigare in modo sicuro su internet.

Lazio-Lecce, probabili formazioni

Progetti opposti e necessità diverse: i biancocelesti sono costretti a vincere, i salentini non possono far altro che stupire ancora.

Di seguito le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Vecino; Anderson, Immobile, Zaccagni.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Oudin, Krstovic, Strefezza.

Chi riuscirà ad avere la meglio sull’avversario? Fateci sapere la vostra! Se volete rimanere continuamente aggiornati sulle news del mondo web e social, seguite tuttotek.it!