The Good Doctor: la serie TV si conclude con la settima stagione

The Good Doctor, l’amatissima serie TV drammatica che si svolge in ambito ospedaliero, chiuderà i battenti con la settima stagione. Vediamo qualche anticipazione

La stagione 7 di The Good Doctor sarà l’ultima. Trasmessa per la prima volta nel 2017, l’amatissima serie segue Freddie Highmore nei panni di Shaun Murphy, un giovane chirurgo autistico che lavora presso il prestigioso St. Bonaventure Hospital di San Jose. Il cast della serie TV comprende anche Richard Schiff, Christina Chang, Will Yun Lee, Fiona Gubelmann, Paige Spara, Noah Galvin e Bria Samoné Henderson. Fin dalla sua anteprima, il dramma medico è stato uno degli spettacoli più longevi e più visti della rete ABC. Per sei stagioni, la serie TV ha raccontato la complessa vita del dottor Shaun Murphy e le numerose sfide, successi e traguardi del personaggio e dei suoi colleghi nel frenetico mondo della medicina. Tuttavia, il cast ha vissuto di molto turnover nel corso degli anni. Schiff, che interpreta il mentore di Shaun, il dottor Aaron Glassman, è l’unico altro personaggio della serie rimasto nello show dalla prima stagione.

The Good Doctor Stagione 7: le anticipazioni sulla trama

Oltre a Highmore e Schiff, nel cast della settima stagione c’è anche Fiona Gubelmann nel ruolo della Dr. Morgan Reznick, Lee nel ruolo del Dr. Alex Park, Chang nel ruolo della Dr. Audrey Lim, Spara nel ruolo di Lea Dilallo, Henderson nel ruolo del Dr. Jordan Allen e Galvin nel ruolo di Dottor Asher Wolke. Inoltre, il membro del cast originale Chuku Modu, che è tornato a metà della sesta stagione per riprendere il ruolo del Dr. Jared Kalu, è stato nuovamente promosso a personaggio regolare per l’ultima stagione. Probabilmente dovrebbero esserci maggiori apparizioni “a sorpresa” da parte dei personaggi preferiti dai fan.

Per quanto riguarda la trama della settima stagione, l’ultima si è conclusa con diversi cliffhanger molto importanti, che dovrebbero essere affrontati presto. Shaun e Lea porteranno a casa il loro bambino appena nato e si adatteranno alla genitorialità. Nel frattempo, il St. Bonaventure dovrà fare i conti con due importanti partenze: il dottor Andrews si è dimesso dalla sua posizione di presidente dell’ospedale e il dottor Perez è partito per uscire dalla dipendenza da oppioidi. Come generalmente accade con le stagioni finali, la stagione 7 di The Good Doctor dovrebbe essere la più drammatica.

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti le news dal mondo del cinema e delle serie tv!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.