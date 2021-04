Kahoot!: l’app per l’apprendimento anche in Italia

Sull’onda del suo grande successo globale, da oggi Kahoot! offre a tutti gli utenti la possibilità di utilizzare l’app mobile in italiano, accedendo così a un’esperienza di apprendimento unica, coinvolgente ed efficace

Kahoot!, la piattaforma globale per l’apprendimento, ha annunciato qualche tempo fa il lancio della sua app mobile in italiano. D’ora in poi, gli utenti potranno utilizzare l’app di Kahoot!, presentare giochi live, lanciare sfide e condividere o partecipare ai giochi in italiano e tedesco, avendo in questo modo accesso a un’esperienza più intuitiva nella loro lingua. Eilert Hanoa, CEO di Kahoot!, ha dichiarato:

Noi di Kahoot! vogliamo davvero permettere a tutti di sfruttare al massimo il proprio potenziale di apprendimento, a prescindere dal luogo in cui si vive o dalla lingua che si parla. Siamo felicissimi di ampliare la nostra offerta e offrire così la possibilità ai nostri utenti italiani di giocare nella loro lingua. Per rendere i benefici di apprendimento della nostra piattaforma più accessibili e stimolanti in tutto il mondo, è essenziale permettere agli utenti di utilizzare Kahoot! in lingue diverse. Per questo, poter offrire l’app mobile di Kahoot! gratuitamente e in sette lingue è un’enorme soddisfazione, oltre a essere in linea con la nostra mission aziendale: permettere a tutti gli utenti, in ogni parte del mondo, di imparare divertendosi.

Dal lancio nel 2013, Kahoot! è passato dall’essere considerato un semplice strumento di apprendimento scolastico alla piattaforma più apprezzata per colmare il divario tra didattica in presenza e a distanza, favorendo lo studio individuale e da casa, ma anche per l’uso in contesti diversi, come all’interno di team di lavoro aziendali, in famiglia o con gli amici, sia dal vivo che online.

Kahoot!: un ottimo alleato per l’apprendimento

Grazie a Kahoot!, i docenti possono rendere l’apprendimento divertente e coinvolgente per i loro allievi, in classe o in un’aula virtuale. Inoltre, gli studenti possono completare i giochi a ritmo individuale grazie alle sfide di Kahoot!, esercitarsi in autonomia da casa con le flashcard o altre modalità di studio e persino collaborare virtualmente con i compagni nei campionati di studio. Famiglie e amici possono trovare, creare e giocare kahoot su qualsiasi argomento e adatti a ogni età, mentre le aziende possono sfruttare Kahoot! per creare presentazioni interattive, coinvolgere team di lavoro con corsi in modalità e-learning, durante eventi e tanto altro.

Il lancio dell’app di Kahoot! in italiano coincide con un momento cruciale per l’istruzione in Italia, in cui insegnanti e studenti devono trovare un equilibrio in un contesto di apprendimento ibrido, poiché tenuti ad alternare periodi in presenza in aula a periodi di didattica a distanza. Per questo motivo, avere a disposizione piattaforme digitali per l’apprendimento risulta ancora più necessario, così che gli studenti possano continuare a imparare, dentro e fuori le mura scolastiche. Kahoot! si è già affermato in quanto strumento di supporto all’apprendimento in Italia, con oltre 10 milioni di giocatori attivi negli ultimi 12 mesi, tra cui insegnanti, studenti e team aziendali che hanno utilizzato la piattaforma in inglese. Nel Paese, infatti, oltre 80.000 insegnanti e milioni di studenti partecipanti hanno usato Kahoot! negli ultimi 12 mesi, così come hanno fatto anche migliaia di aziende.

Il debutto in Italia

Maria Rita Intrieri, professoressa di educazione artistica in una scuola secondaria di Roma, ha dichiarato:

Kahoot!: uno strumento di apprendimento social e ludico che coinvolge, nonostante la distanza fisica, gli studenti tramite sfide appassionanti e li stimola all’autoanalisi e al miglioramento delle proprie performance didattiche. Ora accessibile anche in lingua italiana: what else?

L’app di Kahoot! in italiano fornirà a insegnanti, genitori e studenti gli strumenti digitali necessari per un’esperienza di apprendimento efficace e divertente nella lingua a loro più familiare. L’app di Kahoot! si può scaricare dall’App Store per iOS, da Google Play per Android e da Huawei AppGallery, in italiano, inglese, spagnolo, tedesco, francese, portoghese brasiliano e norvegese. Inoltre, bambini e studenti possono dedicarsi all’apprendimento della matematica grazie a Kahoot! DragonBox Numbers, Kahoot! DragonBox Big Numbers, Kahoot! DragonBox Algebra 5+ e Kahoot! DragonBox Algebra 12+, ora disponibili in tutte le sette lingue. Anche l’app Kahoot! Poio Read, che aiuta i bambini a imparare a leggere attraverso il gioco, sarà presto disponibile in italiano. Invece, per gli utenti che desiderino imparare una nuova lingua attraverso elementi visivi interattivi e esperienze divertenti, c’è Drops: la suite di app dedicata all’apprendimento delle lingue straniere, parte della famiglia Kahoot!, e a sua volta disponibile in versione iOS e Android. Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!