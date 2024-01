Fortnite: le ore di gioco superano GTA, Call of Duty, EA Sports FC e Roblox su console

Epic cala l’asso pigliatutto: Fortnite monopolizza le ore che gli utenti dedicano al gioco, superando pure GTA, Call of Duty e altri giganti

Con un successo destinato a diventare ancor più tentacolare grazie alle novità introdotte nella sua ultima stagione, Fortnite sta trascendendo il concetto di evento videoludico elevandosi a fenomeno di costume, specie considerando che su console le ore di gioco accumulate dal free-to-play hanno scalzato GTA, Call of Duty, EA Sports FC e Roblox. Ma non singolarmente. Combinati. Lo rivela il censimento di Ampere Analysis per il mese di dicembre del live service di Epic Games, per un totale cumulativo di oltre nove cifre per il tempo che i giocatori hanno riversato nel titolo tra Xbox e PlayStation. Per rendere meglio l’idea, tra novembre e dicembre si è verificato un incremento pari al 9%.

Fortnite’s Console Playtime in December Was Higher Than GTA, Call of Duty, EA Sports FC, and Roblox Combined https://t.co/OzN9DC8oIt pic.twitter.com/7cNtu0L3Xu — GamingBolt (@GamingBoltTweet) January 14, 2024

Pure meglio della stagione OG: le ore di gioco di Fortnite fanno impallidire Call of Duty e GTA

Se volete qualche numero più preciso, si tratta di oltre 1,6 miliardi di ore di gioco solo sulle console non-Nintendo per Fortnite, che superano così di gran lunga sia i titoli per ora relativamente meno inclini al modello di business come GTA ed EA Sports FC, che i giochi rivolti in quella direzione come Call of Duty e Roblox. Per meglio contestualizzare il 9% di cui parlavamo qui sopra, l’aumento si va ad aggiungere al 146% visto invece tra ottobre e novembre. I motivi a cui imputare questo record sono molteplici, ma anche semplici da individuare. Nello specifico, tra le modalità introdotte come l’apprezzabile Rocket Racing e l’intrigante Festival è senza dubbio il survival targato LEGO ad aver mostrato maggiore presa sul pubblico.

